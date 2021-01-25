Маас призвал освободить «мирно протестовавших» на незаконных акциях в России

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал освободить задержанных участников несогласованных акций 23 января, которые «мирно протестовали».

«Мы сегодня обсудим также, конечно, развитие событий в России. Наше правительство еще после ареста Навального заявило, что это решение не поддается пониманию, и потребовало его немедленного освобождения. После протестов на выходных это относится также к демонстрантам, которые были арестованы российскими правоохранительными органами», – заявил Маас перед началом переговоров глав МИД ЕС в Брюсселе.

Политик отметил, что «по самой российской Конституции каждый имеет право выражать свое мнение и участвовать в демонстрациях». «Это должно быть возможно, принципы правового государства должны действовать – это всегда было обязанностью России. Поэтому мы ожидаем, что те, кто мирно протестовал и для задержания которых нет оснований, будут немедленно отпущены», – заявил министр, передает РИА «Новости».

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. В Москве несанкционированной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Следствие по итогам несогласованных акций в Москве возбудило четыре дела по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.