В Крыму оценили желание Украины выйти из единой с Россией энергосистемы Россия добилась снятия с обсуждения вопроса о Крыме в ПАСЕ 24 января 2021, 14:11 Текст: Елена Мирошниченко

В ходе заседания бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) был снят с рассмотрения вопрос о соблюдении прав человека в Крыму, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Делегация России провела большую работу, вопрос про Крым, который традиционно инициировала Украина, был снят с рассмотрения, написал вице-спикер в Facebook. «Дебаты, касающиеся трудной судьбы «берлинского пациента» [Алексея Навального], также инициатива украинской стороны – они пройдут лишь в формате обсуждения, без принятия по их итогам какой-либо резолюции», – написал Толстой. Зимняя сессия ПАСЕ состоится с 25 по 28 января в смешанном формате. Напомним, украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) планировала вынести на обсуждение вопрос обжалования полномочий российской делегации из-за задержания в Москве Алексея Навального.

В Госдуме отреагировали на призыв Порошенко к «непрерывной осаде» Кремля 23 января 2021, 18:25

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Депутат Госдумы России Руслан Бальбек прокомментировал требование экс-президента Украины Петра Порошенко продолжать «непрерывную осаду Кремля», отметив, что он дает советы своему преемнику, «как еще дольше оставаться в тупике». Ранее Порошенко в эфире украинского «5-го канала» потребовал от президента Украины Владимира Зеленского «продолжить непрерывную осаду Кремля» при помощи санкций, передает РИА «Новости». «Властолюбие сжигает экс-президента Украины. За время пребывания на своем посту Петр Порошенко не смог добиться ничего по урегулированию конфликта в Донбассе и диалога с Москвой. (…) И теперь Петр Порошенко дает советы своему последователю, как еще дольше оставаться в тупике и в статусе страны, ведущей гражданский конфликт», – сказал Бальбек. Он отметил, что, подписывая Минские соглашения, Порошенко, «видимо, думал в тот момент, что Запад придумает какую-то хитрую формулу по обману жителей Донбасса». «А в итоге Украина показала свою несостоятельность как подписант международных соглашений, развалила все связи с Россией, в итоге оказалась не нужна и Западу, который видит в ней только раздражителя Кремля, но никак не равного себе партнера», – добавил он. В декабре бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин заявил, что Киев относится к Донбассу «по-скотски», украинский президент Владимир Зеленский превратился в экс-лидера страны Петра Порошенко. Самого Порошенко он назвал «крысой». Суд на Украине обязал пересмотреть отношение к участникам майдана в учебниках 21 января 2021, 20:02

Фото: Mehdi Chebil/Reuters

Текст: Абдулла Шакиров

Юрист Андрей Портнов выиграл суд у министерства образования Украины по делу о содержании школьных учебников. По мнению Портнова, в них участники майдана представлены героями. «Административный суд вынес сегодня решение по моему иску в почти год тянувшемся судебном процессе. На основании проведённых экспертиз суд обязал министерство образования и науки пересмотреть детские учебники истории 5-11 классов, в которых предыдущий политический режим пытался героизировать и мифологизировать ряд государственных преступников и участников массовых беспорядков 2013 – 2014 годов», – написал юрист в своем Telegram. Как считает Портнов, в указанных пособиях «содержатся признаки искажения информации и событий, имевших место в период 2013 – 2014 годов, манипулирование фактами и оценками событий этого периода», пишет «Страна.ua». Также, по его мнению, информация о событиях 2013 – 2014 годов представлена односторонне и с заведомо ложными сведениями, при этом в учебниках умалчивается о важных обстоятельствах майдана. Так, в учебнике для 11 класса Власова-Кульчицкого сказано, что «22 января 2014 года в День соборности Украины снайперы «Беркута» застрелили на улице Грушевского пятерых активистов Евромайдана». Здесь, объяснил Портнов, авторы учебника однозначно обвиняют правоохранителей в убийстве, при том, что ни один суд это не подтвердил. Кроме того, юрист предложил провести новый конкурс по учебникам и пересмотреть на предмет достоверности вообще все пособия по истории Украины, которые были выпущены после 2013 года и рассказывают о событиях майдана. В министерстве образования республики еще до суда Портнову сказали, что все учебники анализировались учеными и имеют полную достоверность изложенной информации. Требование юриста в ведомстве выполнять отказались, после чего он подал иск. 21 ноября 2013 года украинское правительство объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в Киеве начался долгосрочный митинг. Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. В общей сложности в результате противостояния в Киеве 18 – 20 февраля погибли более 100 человек, в том числе бойцы спецподразделения «Беркут». «Дело о снайперах» на майдане до сих пор остается нераскрытым. В прошлом году стало известно, что подозреваемыми по делу о расстрелах на «евромайдане» в феврале 2014 года являются более 160 человек. Под посольством России в Киеве произошел конфликт на акции 23 января 2021, 19:16 Текст: Ксения Панькова

Конфликт между двумя группами произошел во время акции под стенами посольства России в Киеве, в акции участвовали около 30 человек, сообщила пресс-служба киевского управления национальной полиции. «Между двумя различными группами состоялся краткосрочный словесный конфликт, который правоохранители быстро урегулировали. В настоящее время мероприятие завершилось», – приводит РИА «Новости» сообщение. Отмечается, что по итогам акции никаких заявлений или сообщений в полицию не поступало. Ранее ряд украинских СМИ сообщал об акции сторонников Алексея Навального под стенами посольства России в Киеве. В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. На Украине заявили, что задержали «агента ФСБ» по прозвищу Джигурда 23 января 2021, 19:52 Текст: Ксения Панькова

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Херсонской области мужчину, который якобы является агентом ФСБ России по прозвищу Джигурда, сообщили в ведомстве. Как сообщается на сайте СБУ, задержанный якобы входит сеть ФСБ, а также Министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По данным украинского ведомства, в январе 2021 года он якобы «получил от своих кураторов денежное вознаграждение за организацию на Украине протестных мероприятий с целью дестабилизации ситуации в стране». В частности, утверждается, что ему было поручено собирать информацию о кризисных явлениях в социально-экономической сфере и спровоцировать так называемый «тарифный майдан». Как считают в украинской службе, агент должен был организовать среди местного населения сбор подписей в пользу решения о восстановлении подачи воды в Крым. «Кроме этого, он имел популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины», – говорится в сообщении украинского ведомства. По данным СБУ, «в мае 2020 фигурант был завербован представителем так называемой «МГБ ЛНР» и получил псевдоним Джигурда. Ранее служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предотвращении попытки убийства действующего сотрудника спецслужбы, по делу задержан его коллега. В Крыму заявили о готовности принять Кравчука на официальном уровне 22 января 2021, 16:17 Текст: Евгения Шестак

Крым открыт для всех желающих объективно оценить обстановку, поэтому полуостров готов принять бывшего президента Украины, представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. «Крым открыт для всех желающих объективно и взвешенно оценить обстановку в регионе. Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Уверен, что после посещения Крыма Кравчуку будет трудно не признать, что крымчане приняли верное решение в 2014 году вернуться на свою историческую родину – в Россию», – цитирует РИА «Новости» Гемпеля. По его словам, в случае визита Кравчука на полуостров крымские власти готовы принять его, для этого ему необходимо согласовать свою поездку с МИД России. «Главное, чтобы у Леонида Макаровича хватило политического мужества и мудрости признать кардинальные изменения и преобразования в российском Крыму», – сказал Гемпель. Тем временем первый заместитель председателя Госсовета республики Ефим Фикс заявил, что власти Крыма заинтересованы в визите Кравчука, чтобы показать Киеву развитие полуострова после воссоединения с Россией, передает ТАСС. «Пусть приезжает, конечно, отдохнет на Южном берегу Крыма, поездит и посмотрит. Мы заинтересованы, чтобы они своими глазами увидели и сказали там, на Украине: «Ребята, давайте останавливаться, <...> люди развиваются, и пусть живут так, как они сделали выбор в 2014 году», – сказал Фикс. Также первый вице-спикер регионального парламента отметил, что в республике готовы показать Кравчуку не только Крымский мост и трассу «Таврида», но и изменения в селах. В свою очередь сенатор от Крыма Ольга Ковитиди напомнила, что из-за пандемии коронавируса при въезде в Россию для иностранцев действуют ограничения. При этом добавила, что «приезжать в Крым можно и нужно, ведь изменения, произошедшие после воссоединения Крыма с Россией, колоссальные». «Это может быть частный визит либо в качестве участника официальной делегации. Решение вопроса о пребывании официальных иностранных лиц в субъекте Российской Федерации – Республике Крым осуществляется в установленном законом порядке посредством Министерства иностранных дел Российской Федерации», – отметила Ковитиди. При этом председатель украинской общины Крыма, член общественной палаты республики Анастасия Гридчина отметила, что Кравчук всегда был и остается идеологическим противником русского Крыма, однако крымчане открыты для посещения любых зарубежных политиков. «Я уверена, что Леонид Кравчук, если бы все-таки приехал в Крым, был приятно удивлен, ведь за те годы, которые Крым находится в составе России, полуостров изменился кардинально в лучшую сторону», – добавила Гридчина. Ранее Кравчук заявил о желании посетить Крым. «С учетом ситуации, которая сейчас в Крыму, я не думаю, что эта поездка моя принесет мне большое удовлетворение. И я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной», – сказал он. До этого Кравчук заявил, что Москве и Киеву нужно организовать переговоры по Крыму, чтобы разрешить противоречия между государствами. Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что никакого «компромисса» по Крыму быть не может. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Кравчук заявил о желании посетить Крым 22 января 2021, 14:14

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил о желании посетить Крым. «Вы знаете, я бы хотел (лично приехать в Крым). Но я сейчас езжу очень мало далеко. С учетом ситуации, которая сейчас в Крыму, я не думаю, что эта поездка моя принесет мне большое удовлетворение. И я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной», – сказал Кравчук в интервью каналу «Крым 24». Ранее Кравчук заявил, что Москве и Киеву нужно организовать переговоры по Крыму, чтобы разрешить противоречия между государствами. Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что никакого «компромисса» по Крыму быть не может. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения принадлежности Крыма. При этом он уверен, что Киеву якобы удастся вернуть полуостров. Экс-глава ФРС поддержала санкции против России по Украине и Крыму 21 января 2021, 22:59

Фото: Biden Transition via CNP/

CNP/AdMedia/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Кандидат на пост главы Минфина США в администрации Джозефа Байдена, экс-глава ФРС Джанет Йеллен заявила о строгой приверженности санкциям против России по Украине и Крыму. «Я привержена строгому выполнению санкций за российские действия <...> в Восточной Украине и в Крыму, а также по другим угрозам национальной безопасности США», – приводит ТАСС текст ответов Йеллен на вопросы финансового комитета Сената со ссылкой на корреспондента Bloomberg Салеху Мохсин. Йеллен заявила 19 января на слушаниях в Сенате по утверждению своей кандидатуры, что намерена осуществить обстоятельный анализ деятельности финансового ведомства в сфере введения санкций против других стран. «Я попрошу своего заместителя Уолли Адейемо провести всесторонний обзор американской санкций с тем, чтобы они использовались в стратегических целях и соответствующим образом», – отметила кандидат на пост главы Минфина США. Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на начало новой главы в российско-американских отношениях с приходом к власти Байдена. В воскресенье МИД России заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации. Между тем кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам назвал Россию «неотложным вызовом» для Соединенных Штатов, а также решительно поддержал поставки американского оружия Украине. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Выбравшая Россию украинская блогерша пожаловалась на фальсификацию видео 22 января 2021, 08:40

Фото: instagram.com/di.rubens

Текст: Алина Назарова

Блогер из Киева Таисия Онацкая (di.rubens) объяснила, почему на видео в TikTok, из-за которого у нее возник конфликт с офицером украинской армии Анатолием Штефаном, выбрала Россию вместо Украины. Девушка рассказала в Instagram, что снимала блиц-опросы с участием других блогеров, на которых нужно было из двух предложенных вариантов ответа выбрать один. «Вопрос звучал так: какую страну ты бы хотела посетить. И на видео я должна была выбрать одну из предлагаемых стран. Логика была следующая: из двух стран выбрать наиболее интересную для путешествий», – заявила Онацкая. Она пояснила, что из предложенной пары «Россия – Украина» выбрала первую, так как уже живет на Украине и объездила всю страну, передает РИА «Новости». Кроме того, Онацкая обвинила Штефана в том, что он намеренно исказил содержание видео, обрезав часть ролика с ее выборами других стран. Также девушка пожаловалась на травлю и поступающие от радикалов угрозы, отметив, что те публикуют в Сети ее личные данные. При этом блогерша разместила видео, на котором «отвечает на контрольный вопрос от Министерства обороны Украины». «Для меня понятия выбора никогда не стояло и не будет стоять априори… Я украинка, и я горжусь этим», – заявила она. Напомним, между офицером украинской армии Анатолием Штефаном и блогершей из Киева Таисией Онацкой (di.rubens) разгорелся конфликт из-за видео в TikTok, в котором та между Украиной и Россией выбирает вторую страну. Штефан обратил внимание на ролик девушки и написал: «Вот тебе и патриотическое воспитание». В ответ девушка назвала Штефана «позором украинской армии», который «воюет с мирным населением» и хочет «хайпа». После этого блогершу di.rubens внесли в базу «Миротворца». Соответствующее досье на нее появилось на сайте проекта. В Крыму оценили желание Украины выйти из единой с Россией энергосистемы 24 января 2021, 13:26

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Витренко, призывая выйти из единой с Россией энергосистемы, дал понять, что Киев намерен поднять цены за энергию для населения, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. «Министр объяснил все четко и понятно: чтобы стать Европой, нужно еще больше увеличить цены за потребление энергоносителей для населения. Поэтому нужно разорвать последние энергосвязи с Россией и тем самым показать всему миру, что для официального Киева уровень жизни населения далеко не на первом месте», – передает слова Бальбека RT. Как заявил депутат, желание Украины войти в европейскую энергосистему будет «нелегким путем» для украинцев. По его словам, российский газ, поставляемый Киеву из европейского хаба, будет стоить в разы дороже. Ранее Витренко заявил, что Украине нужно «срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Белоруссией и Россией» и объединяться с европейской системой. Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины в письме к властям страны заявила, что атомная отрасль Украины находится в угрожающем состоянии, что грозит повторением чернобыльской катастрофы. Бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил, что на Украине может произойти катастрофа из-за ситуации с неудовлетворительным состоянием объектов атомной энергетики страны. В Крыму ответили на слова экс-главы МИД Украины о борьбе с Россией 22 января 2021, 08:12 Текст: Алина Назарова

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал призыв бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко предоставить территорию страны США в качестве плацдарма для борьбы с Москвой. Бальбек напомнил, что дипломатическая карьера Огрызко закончилась более десяти лет назад. «Сейчас попытка возвращения на медиаарену одного из ярых русофобов времен (президента Украины Виктора) Ющенко выглядит, на мой взгляд, нелепо», – отметил депутат, передает RT. По его мнению, экс-глава украинского МИД готов отдать все, лишь бы «испортить настроение» Москве. «Сколько бы ни плясал гопака перед Вашингтоном экс-министр, никто с нами на открытый конфликт не пойдет, а к мелким пакостям и подлостям со стороны официального Киева мы уже привыкли. Договариваться нам есть о чем, вот только не с кем», – сказал парламентарий, добавив, что России остается только ждать. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения принадлежности Крыма. При этом он уверен, что Киеву якобы удастся вернуть полуостров. Кроме того, он пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией. В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о готовности к мобилизации. В Киеве признали субсидии «угнетающими достоинство» украинцев 23 января 2021, 09:51

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

И.о. министра энергетики Украины, бывший исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что субсидии «угнетают достоинство» украинцев. Запись мероприятия опубликована в YouTube. Витренко заявил, что «ненормальная ситуация, когда большинство людей в стране или значительная часть получают субсидии», потому «психологически это тоже плохо для людей», передает РИА «Новости». По его словам, получение субсидий является для граждан сигналом того, что они бедные, в то время как люди «не хотят себя чувствовать бедными». «Это угнетает их достоинство. А у нас «Революция достоинства» (евромайдан) была в 2014 году, понимаете?», – добавил и.о. министра. Ранее сообщалось, что более четверти населения Украины оказались за чертой бедности. Захарова заявила о насаждении на Украине неприятия русского языка 21 января 2021, 17:56 Текст: Ольга Никитина

Украинские власти пытаются искусственно вызвать неприятие русского языка в стране и уничтожить уникальное мультикультурное пространство, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломат указала на то, что с 16 января украинский язык в стране стал обязательным для сферы услуг в соответствии с законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Она назвала это решение анекдотическим. «Следить за выполнением этого будет специально созданный орган – Аппарат уполномоченного по защите государственного языка, который может выносить не только предупреждения за неиспользование государственного языка, но и самостоятельно накладывать штрафы. Настоящий, хороший репрессивный орган», – приводит ее слова ТАСС. «Это все есть насаждаемая на Украине атмосфера неприятия, страха в отношении нашей страны и нашей культуры. Это часть политики официального Киева, которая была направлена на уничтожение многоязычия и уникального мультикультурного пространства, создававшееся на территории страны не одно столетие», – подчеркнула дипломат. Захарова призвала европейские страны дать оценку действиям украинского руководства, «направленным на обеспечение превосходства украинской нации». Напомним, с 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180 – 242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. Депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) намерена добиться отмены языковой дискриминации. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский нарушил свои предвыборные обещания и «встал на сторону радикалов-ксенофобов». Китай закупил зерна на Украине больше всех 24 января 2021, 08:38 Текст: Алексей Дегтярев

Больше всего зерна за последние годы на Украине закупила Китайская Народная Республика, заявили в Украинской зерновой ассоциации (УЗА). В 2019-2020 годах экспорт украинского зерна в Китай составил 6,3 млн тонн зерновых, заявил исполняющий обязанности исполнительного директора ассоциации Сергей Иващенко, сообщается на сайте организации. В 2020 году экспорт зерна в Китай в денежном выражении составил 1,87 млрд долларов. С июля 2020 года по январь 2021 года в эту страну с Украины доставили 6,9 млн тонн зерновых. Ранее сообщалось, что Россия стала одним из трех главных торговых партнеров Украины в 2020 году. Больше всего товаров в прошлом году на Украину экспортировал Китай. «Тавриду» включили в перечень автодорог федерального значения 22 января 2021, 10:35

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Правительство включило трассу «Таврида» в перечень автомобильных дорог федерального значения, сообщили в кабмине. «Трасса Керчь – Симферополь – Севастополь («Таврида») будет включена в перечень автомобильных дорог федерального значения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – передает РИА «Новости» сообщение правительства. Отмечается, что согласно постановлению, трассе присвоят наименование А-291. Включение в перечень позволит своевременно приводить магистраль в нормативное состояние: ремонтировать отдельные участки и обновлять дорожное покрытие. Это, в свою очередь, поможет сохранить высокую интенсивность движения и улучшить транспортную связанность полуострова. Финансирование ремонтных работ на трассах, включенных в перечень, ведется из Федерального дорожного фонда. Напомним, 15 января в Минэкономразвития объяснили, почему трасса «Таврида» официально не введена в эксплуатацию. Комитет Рады выступил за легализацию каннабиса на Украине 21 января 2021, 15:53 Текст: Евгения Шестак

Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования выступил за легализацию каннабиса на Украине в медицинских целях, заявил депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий. «В целом Комитет по вопросам здоровья нации поддерживает идею легализации каннабиса в медицинских целях при условии жесткого контроля за его использованием. Сейчас есть ряд законодательных инициатив по легализации медицинского каннабиса. На одном из ближайших заседаний комитета по вопросам здоровья нации мы вместе с экспертами их рассмотрим», – цитируют «Украинские новости» депутата. Радуцкий добавил, что депутаты совместно с экспертами согласуют один вариант законопроекта, в котором будут учитываться все детали и инициативы парламентариев. Вопрос о легализации марихуаны поднимался во всеукраинском опросе, инициированном президентом Владимиром Зеленским. Он проводился в день местных выборов – 25 октября. По результатам опроса, легализацию каннабиса поддерживают 64,88% опрошенных. Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предположила, что целью опроса Зеленского в день местных выборов является легализация наркотиков в стране, а «заказ» на него поступил от наркокартелей.