Эксперт: Руководство соцсетей должно пресекать вовлечение молодежи в опасные действия

Требование модерации опасного контента в соцсетях не имеет никакого отношения к цензуре. Это нормальная практика, направленная на защиту детей и подростков, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды Денис Заварзин, комментируя обращение Роскомнадзора к руководствам соцсетей «ВКонтакте» и TikTok.

«Вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия должно пресекаться в первую очередь самими социальными сетями. Провокационный контент просто по умолчанию не должен проходить модерацию», – подчеркнул руководитель Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, член Общественной палаты России Денис Заварзин.

В среду Роскомнадзор сообщил, что в социальной сети «ВКонтакте» зафиксированы случаи использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Ведомство направило руководству соцсети требование о незамедлительном принятии мер по пресечению подобных действий.

Роскомнадзор также направил аналогичное требование администрации зарубежной соцсети TikTok в связи с тем, что «распространяются материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях».

«Здесь не может быть двойных стандартов. Эта политика в социальных медиа должна действовать применительно к любой стране, а не только в тех государствах, где находятся головные офисы соцсетей, – подчеркнул Заварзин. – Это не имеет никакого отношения к цензуре, а является нормальной практикой, направленной на защиту детей и подростков от вовлечения в действия, опасные для их физического и психического состояния».

Собеседник подчеркнул, администрация соцсетей, как российских, так и иностранных, должна быть заинтересована в создании безопасной информационной среды, поскольку именно пользователи приносят платформам заработок.

«От противоправного контента в соцсетях страдают в первую очередь дети, которые в силу возраста не всегда могут критически подходить к оценке информации. Замечу, что подростки сегодня представляют большой сегмент аудитории интернета. Есть платформы, которые традиционно считаются молодежными», – подчеркнул Заварзин. К таким молодежным платформам, в частности, относится и TikTok.

«Важно помнить, что в России существует закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», один из приоритетов которого – пресечение вовлечения молодежи в совершение антиобщественных действий, а также склонения подростков к действиям, которые представляют опасность для их жизни и здоровья», – напомнил руководитель Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды.

Также напомним, что с 1 февраля социальные сети будут обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, в том числе экстремистские материалы. Таково требование принятых в конце декабря прошлого года поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Владельцев интернет-ресурсов ожидают штрафы за отказ удалять запрещенную российским законодательством информацию и контент, выражающий «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции, а также содержащий призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях. Лица, которые посчитают, что соцсети нарушили их права, смогут обратиться за судебной защитой – в том числе с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации.