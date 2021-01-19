ФБР предупредило о планах ультраправых проникнуть на инаугурацию Байдена

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19 января, вторник | Последнее обновление — 08:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Трамп записал прощальное видеообращение
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Все эта борьба с экстремистскими и прочими агрессивными высказываниями была навязана России исключительно Европой в рамках яростной общеевропейской кампании борьбы против так называемого hate speech. Есть масса международных документов, которые просто обязывают всех бороться с «агрессивными высказываниями».
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Каждый раз накануне Крещения все интересуются – будет ли батюшка окунаться в ледяную воду? И каждый раз удивляются ответу, что этот народный обычай не имеет прямого отношения к Церкви, а значит, делать это православным верующим не обязательно.
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Срежиссированные американские выборы, жесткие баны в социальных сетях, угрозы уголовного преследования инакомыслящих и обещания восстановить пошатнувшийся миропорядок – это не конец войны, а самое ее начало. Да не одной войны, а нескольких – жестоких, затратных и с непредсказуемым исходом.
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Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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ФБР предупредило о планах ультраправых проникнуть на инаугурацию Байдена
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Федеральное бюро расследований (ФБР) США предупредило правоохранителей о том, что представители ультраправых движений могут проникнуть на церемонию инаугурации избранного президента Джозефа Байдена под видом военнослужащих Национальной гвардии.
В ведомстве отметили, что как одиночки, так и участники экстремистских групп, в том числе штурмовавшие Конгресс 6 января, намерены прибыть в Вашингтон на церемонию 20 января. ФБР обратило внимание, что в Сети велись загрузка и обмен картами уязвимых мест столичного округа Колумбия, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.
Вместе с тем каких-либо конкретных свидетельств заговора с целью помешать инаугурационным мероприятиям, похожего на события 6 января, не выявлено.
Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии инаугурации Байдена. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.
Сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, 6 января ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Пенс в последней речи на посту вице-президента США призвал готовиться к войне
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В своем последнем выступлении на посту вице-президента США Майк Пенс заявил: «Хочешь мира – готовься к войне».
Он выступил перед военными в форте Драм в Нью-Йорке. Речь в телевизионной трансляции представили, как последнее выступление в должности вице-президента. Пенс сказал, что военные США, куда бы ни отправились служить, «возьмут с собой силу и гордость этой нации», а также «молитвы миллионов американцев». Кроме того, Пенс вспоминал свою семью, рассказал про дедушку-ветерана.
Пенс рассказал, что в день теракта 11 сентября 2001 года дочь спросила его, пойдет ли он служить, если начнется война. Тогда политик выразил надежду, что слишком стар для этого. «Спасибо тем, кто отвечал на призыв иначе», – приводит его слова РИА «Новости».
Пенс заявил, что глава американского государства Дональд Трамп «возродил» вооруженные силы США. Вице-президент также подчеркнул, что Трамп выводит войска США из других стран. «Благослови Господь армию и Америку», – сказал Пенс.
Инаугурация избранного президента США Джо Байдена должна состояться в Вашингтоне 20 января. Его вице-президентом будет Камала Харрис. Демократы уверены, что сторонники действующего президента постараются сорвать церемонию.
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В Конгрессе США обратились к бегущим из администрации Трампа чиновникам
Должностные лица администрации Дональда Трампа не смогут спасти свою репутацию отставками, заявил лидер демократического большинства в Палате представителей Конгресса США Стени Хойер.
Он заявил, что никто из чиновников, «ушедших в отставку в последние несколько недель, не спасет этим свою репутацию». По мнению Хойера, они несут ответственность за работу «самой незадачливой, коррумпированной и деструктивной администрации в истории» США. «Им всем должно быть стыдно за то, что они сделали с нашей любимой страной», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, с тех пор, как сторонники президента США захватили здание Конгресса, в отставку ушли министр транспорта Элейн Чао, министр образования Бетси Девос, и.о. министра внутренней безопасности США Чед Вулф, министр здравоохранения Алекс Азар, а также помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.
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Главе Parler пришлось прятаться из-за угроз
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Гендиректор Parler Джон Матце сообщил, что вынужден скрываться вместе с семьей из-за поступающих угроз после того, как его приложение стало популярным у сторонников президента США Дональда Трампа, говорится в судебных документах.
В документе, поданном юристами Parler, сообщается, что многие сотрудники компании «подвергаются преследованию и сталкиваются с враждебностью, боятся за свою безопасность и безопасность своих семей». В ряде случаев сотрудники даже покинули родные штаты, чтобы «спастись от преследования». Матце также «был вынужден покинуть свой дом и скрываться вместе с семьей после получения смертельных угроз и из-за серьезных нарушений личной безопасности».
Матце рассказывал, что хакеры опубликовали многие его пароли, личную информацию, в том числе его адрес, и ему «угрожали войти через переднюю дверь», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.
Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.
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Соловьев оценил требование американской НКО удалить Telegram из App Store
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«Свобода слова в США может быть любой, если она соответствует высоким требованиям спонсоров Демократической партии», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя требование американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram.
«Некоторым американцам не мешало бы вспомнить собственную конституцию и поправки к ней, а также действовать в соответствии с теми принципами, которые они столько лет декларируют и требуют всех вокруг соблюдать», – считает журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Он напомнил о том, что ко Дню российской печати Госдеп США опубликовал заявление, в котором американские дипломаты критиковали Россию за якобы несоблюдение прав журналистов, представителей неправительственных организаций и за закон об иноагентах. При этом изначально обращение было написано только на русском языке, без дублирования на английский язык.
«Я бы порекомендовал американцам воспользоваться этим переводом и прочесть обращение. Там все очень точно сказано, но не про Россию, а про США. Прежде чем критиковать кого-то, начните с себя!» – призвал собеседник.
«Атака на свободу слова в Америке в очередной раз показывает, что произведение Джорджа Оруэлла «1984» написано не про СССР, как многие полагали, а именно про Запад и западные страны. Кроме того, в нынешней Америке, если у людей взгляды не демократические, а, к примеру, республиканские, они не заслуживают свободы слова, – пояснил собеседник. – А если сети не контролируют эту ситуацию, то они должны быть уничтожены».
«Как говорил Генри Форд – машина может быть любого цвета, если этот цвет черный. Так и свобода в США. Она может быть любой, если она соответствует высоким требованиям спонсоров Демократической партии. Шаг влево или шаг вправо – расстрел», – подытожил Соловьев.
Ранее американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram. Аналогичный иск планируется подать к Google.
Глава НКО, экс-посол США в Марокко Марк Гинсберг заявил, что «Telegram сам по себе выделяется из общего ряда в качестве сверхраспространителя», провоцирующего насилие контента «даже в сравнении с Parler», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда.
В то же время социальная сеть Twitter временно заблокировала аккаунт республиканки и члена Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
«Через несколько дней после того, как картель Кремниевой долины начал полномасштабную атаку по заморозке свободы слова в Америке, исключив из онлайн-платформы президента Дональда Трампа и удаляя неизвестное число консерваторов, Twitter решил приостановить мой личный аккаунт, не предоставив объяснений», – заявила Грин.
«Цензура должна прекратиться», – подчеркнула республиканка.
Отметим, что Грин, представляющая Республиканскую партию, ранее заявила о намерении поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий день после его инаугурации.
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Дробницкий: Из США хотят сделать проходной двор
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«Совершенно точно, что при Байдене для мигрантов откроют многочисленные шлюзы, перекрытые Трампом», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал призыв каравана мигрантов из Гондураса к новой администрации США выполнить обещанные обязательства.
«Уже сейчас сказано, что для тех мигрантов, кто прибыл в США детьми, а это от 12 до 25 млн человек как минимум, будет создан путь к гражданству», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Кроме того, он упомянул о решении Байдена вернуть практику, в рамках которой мигранты с запросом на политическое убежище ждали вердикта суда не на территории Мексики, а на территории самих Соединенных Штатов. «Люди, которые просят у Америки политическое убежище, сейчас находятся в Мексике. Такое решение в свое время было явным достижением Трампа и позволило мигрантам не «растворяться» на территории США. Но Байден заявил, что это создало гуманитарную катастрофу на границе, поэтому теперь необходимо вернуть прежнюю практику и разрешить мигрантам оставаться в Штатах до решения миграционных судов, которые, как правило, дают убежище лишь 3% от всеобщего объема запросов», – отметил эксперт.
Намерение Демократический партии пустить на территорию США как можно больше мигрантов Дробницкий объяснил желанием сделать из них лояльных избирателей в таких критически важных южных штатах, как Аризона, Техас, Луизиана, усилив тем самым избирательную машину партии. «Но не стоит забывать, что для этого нужно привести в соответствие всю техническую составляющую миграционной политики, то есть издать соответствующие распоряжения, создать необходимую инфраструктуру, выстроить работу таможенных и миграционных органов. Это потребует времени и не факт, что данный караван сможет беспрепятственно проникнуть на территорию США», – предположил собеседник.
Дробницкий считает, что подобная политика новой администрации может негативно отразиться на американском обществе. «В США сопротивление мигрантам традиционно очень сильное, особенно на фоне существования так называемых городов-убежищ для мигрантов, где федеральные власти не имеют права выселить людей с их территории, а полиции запрещено проверять документы о гражданстве. В некоторых таких городах нелегалы даже имеют право голосовать на уровне муниципалитетов. Так что есть политики, которые такую политику продвигают и хотят сделать из Америки проходной двор», – заключил собеседник.
Ранее караван из 4,5 тыс. мигрантов, который направляется к границе США из Гондураса, призвал новую администрацию во главе с избранным президентом Джо Байденом выполнить свои обязательства. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на заявление группы по защите прав мигрантов.
«Мы признаем важность того, что новое правительство Соединенных Штатов продемонстрировало твердую приверженность мигрантам и лицам, ищущим убежище, что дает правительствам Мексики и Центральной Америки возможность разработать миграционную политику, уважающую права человека, мобильность населения», – говорится в заявлении мигрантов.
Перед прибытием каравана из Гондураса Мексика усилила охрану и начала круглосуточную надзорную операцию на южной границе страны совместно с силами национальной гвардии и министерства обороны.
Напомним, Джо Байден пообещал отменить ограничения против мигрантов, которые ввел действующий американский лидер Дональд Трамп. Он заявил, что оценит необходимые шаги, чтобы «расчистить гуманитарную катастрофу». Также отмечалось, что намерен создать возможности для быстрой работы с ищущими убежища в США и избежать при этом кризиса на фоне пандемии коронавируса. Ранее Байден собирался включить нелегалов в перепись населения.
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ФБР заподозрило иностранное финансирование беспорядков в Вашингтоне
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ФБР выясняет, получали ли участники беспорядков в Вашингтоне средства из-за рубежа, сообщают СМИ.
Источники NBC заявили, что расследование касается перевода биткойнов на 500 тыс. долларов членам группировок правого толка в США. Средства поступили, предположительно, от гражданина Франции еще до беспорядков. В ФБР также подозревают, что структуры, якобы связанные с Россией, Ираном и Китаем, хотят использовать ситуацию «в своих интересах» в информационной сфере. По мнению властей США, есть свидетельства попыток других государств тайно поддержать «политических экстремистов», передает ТАСС.
Напомним, после того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Конгресс, высказываются опасения, что инаугурацию избранного президента Джозефа Байдена могут попытаться сорвать ультраправые. Собщалось, что во время церемонии тысячи силовиков будут охранять нового президента США от его собственных сограждан.
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Полиция Капитолия задержала вооруженного мужчину
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В центре Вашингтона задержан вооруженный мужчина, который пытался попасть на охраняемую территорию по «поддельным документам», сообщили СМИ.
Полиция Капитолия задержала пытавшегося пройти через КПП жителя Вирджинии Уэсли Алана Билера, у которого при себе были пистолет и свыше 500 патронов, в том числе для дробовика. Билер хотел въехать на пикапе на закрытую территорию недалеко от здания Конгресса, но его пропуск признали недействительным.
Сам мужчина назвал свой «пропуск» неофициальными пропускными документами. В ответ на соответствующий вопрос он сообщил, что у него в машине имеется полуавтоматический пистолет «Глок». Билера задержали, его обвиняют в хранении оружия без надлежащей регистрации, передают ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Напомним, после того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Конгресс, высказываются опасения, что инаугурацию избранного президента Джозефа Байдена могут попытаться сорвать ультраправые. Собщалось, что во время церемонии тысячи силовиков будут охранять нового президента США от его собственных сограждан.
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Познер указал на потерю США образа «лучшей страны в мире»
США утратили образ «лучшей страны в мире» и «светоча демократии», заявил журналист Владимир Познер.
Американцы привыкли ставить США в пример другим, но сейчас американскую демократию уже невозможно преподнести как образец, сказал он. Познер отметил, что США десятки лет культивировали свой имидж, но события последних месяцев «нанесли ущерб образу Америки в мире», причем «ущерб долгосрочный», который «не пройдет завтра или послезавтра». «Как надолго – может быть, навсегда», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на RTVI.
Напомним, Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. 6 января сторонники президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс. В ходе протестов погибли четыре человека.
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Заключенным в США решили запретить встречи с родными
В тюрьмах США «в свете текущих событий в стране» решили ввести дополнительные меры безопасности, сообщило Федеральное бюро тюрем США.
Бюро пошло на такой шаг для «поддержания безопасности и упорядоченного функционирования учреждений», а также для «обеспечения бесперебойной безопасности персонала, заключенных и общественности». Подчеркивается, что решение бюро не связано с поступлением какой-либо конкретной информации, а является «мерой предосторожности». Бюро выразило надежду, что ограничения вскоре можно будет снять.
CBS уточняет, что будут ограничены контакты заключенных с членами семей, большую часть дня им будет запрещено покидать свои камеры, но отбывающим наказание «предоставят доступ к телефону и электронной почте», передает ТАСС.
Напомним, после того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Конгресс, в Вашингтоне усилены меры безопасности. Демократы уверены, что сторонники Трампа постараются сорвать церемонию инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, поэтому к защите решили привлечь 20 тыс. сотрудников национальной гвардии – это помимо Секретной службы, ФБР, полиции и других агентств.
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Мексика усилила охрану границ перед приходом многотысячного каравана мигрантов
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Мексика перед прибытием каравана мигрантов из Гондураса начала круглосуточную надзорную операцию на южной границе страны совместно с силами национальной гвардии и министерства обороны, сообщил Национальный институт миграции страны.
«Приграничная операция Национального института миграции осуществляется вплоть до Эль-Сейбо, Табаско, где совместно с национальной гвардией и министерством обороны обеспечивается исполнение Закона о миграции и его постановлений, с тем, чтобы въезд иностранцев в страну был упорядоченным и безопасным, с полным уважением к правам человека», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Южные приграничные районы Мексики круглосуточно патрулируют команды, куда входят дипломаты, врачи и специалисты по вопросам семьи, всего около 500 агентов этого института.
Ранее региональные СМИ сообщили, что сформировавшийся караван мигрантов из Гондураса в составе около 4,5 тыс. человек пересек границу Гватемалы и практически в полном составе движется в направлении границы с Мексикой.
Власти Гватемалы заявили в пятницу о решимости не допустить на свою территорию тех, кто нарушит миграционные правила, и приняли декрет, позволяющий органам правопорядка силой рассеивать скопления людей для борьбы с возможным распространением COVID-19. Уже задержаны за нелегальный транзит по территории страны 217 человек. Институт миграции Гондураса подтвердил депортацию на родину через различные наземные КПП 78 граждан.
Представители властей Гондураса, Гватемалы, Сальвадора и Мексики встречались в Мехико в январе 2021 года для разработки стратегии и подписания документа о взаимопонимании в вопросе предотвращения исхода мигрантов и формирования караванов.
Первый такой караван людей без виз и средств отправился по маршруту Гватемала – Мексика – США в 2018 году, после чего их примеру последовали сотни тысяч человек, спровоцировавших серьезный миграционный кризис в Центральной и Северной Америке.
Между тем в мексиканском штате Табаско, через который из Центральной Америки в США идут караваны мигрантов, был зарегистрирован первый за 20 лет случай заболевания холерой.
Напомним, в июле 2020 года действующий президент США Дональд Трамп заявил, что на границе с Мексикой построили 386 километров стены, ожидалось, что к концу года протяженность сооружения составит около 730 километров. Он также заявлял, что даже профессиональные скалолазы не смогли перебраться через новую стену.
Между тем избранный президент США Джозеф Байден захотел включить нелегалов в перепись населения.
Трамп предлагал ограничить количество иммигрантов, ввести новые процедуры их проверки и уменьшить число принимаемых беженцев с 18 до 15 тыс. в год, а Байден выступает за облегчение получения гражданства для 12 млн нелегальных мигрантов и возвращение к программе защиты от депортации их детей. Он также предлагает увеличить ежегодный лимит приема беженцев с 18 тыс. до 125 тыс. человек.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что одна из проблем, которая теперь тревожит жителей американского штата Техас, граничащего с Мексикой – это обещание Байдена принять закон, открывающий дорогу к принятию гражданства для миллионов нелегалов, большинство которых из латиноамериканского региона.
Эксперт оценил возможность иностранного финансирования штурма Капитолия
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«Поиск тайных игроков за рубежом, которые раскачивают американскую лодку, это лишь попытки США выдать желаемое за действительное», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал начало проверки ФБР, где подозревают Францию в помощи участникам штурма Капитолия.
«При разговоре о французском финансировании штурма Капитолия сразу вспоминаются шутки о том, как Франция в свое время поддерживала американских революционеров в Войне за независимость от британской короны. Конечно, такие догадки выглядят как попытка властей США выдать желаемое за действительное», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.
По мнению эксперта, не стоит искать каких-то «загадочных иностранных политических акторов», спонсирующих американскую оппозицию. «Все можно объяснить гораздо проще. Дело в том, что многие альтернативные правые в США давно сталкиваются с тем, что их аккаунты в соцсетях ограничивают, а карты и банковские счета блокируют. В такой ситуации им приходится пользоваться криптовалютой, чтобы где-то хранить свои деньги», – считает Дудаков.
«Тот же Ник Фуэнтес, известный представитель движения альтернативных правых, мог пару лет назад вложиться в биткоин, а сейчас, когда он сильно вырос в стоимости, зафиксировать прибыль и вывести ее на нужды своего уличного активизима с одной из криптовалютных бирж Франции, где эта сфера очень хорошо развивается», – продолжил собеседник, отметив, что речь идет о суммах в районе полумиллиона долларов, что слишком мало для столь амбициозных планов.
«Такая гипотеза развития событий явно более достоверная, чем попытки найти тайных игроков за рубежом, которые раскачивают американскую лодку», – заключил Дудаков.
Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало проверку с целью установить, предоставляли ли иностранные государства финансовую помощь участникам штурма Капитолия 6 января. Об этом сообщает NBC News.
В рамках расследования ФБР проверяет платеж в размере 500 тыс. долларов в биткоинах, вероятно, сделанный гражданином Франции в адрес ключевых фигур ультраправого движения еще до начала беспорядков. Данные о платежах были предоставлены на этой неделе компанией, которая проводит анализ криптовалютных переводов, рассказал телеканал со ссылкой на одного действующего и одного бывшего сотрудника бюро.
В ФБР также подозревают, что структуры, якобы связанные с Россией, Ираном и Китаем, хотят использовать ситуацию «в своих интересах» в информационной сфере. По мнению властей США, есть свидетельства попыток других государств тайно поддержать «политических экстремистов», передает ТАСС.
Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.
В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
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Байден обещал руководить США «с помощью науки и правды»
Избранный президент США Джо Байден заявил, что он и его вице-президент Камала Харрис будут «руководить с помощью науки и правды».
По словам Байдена, он и Харрис «верят» в «науку и правду». Байден представил кандидата на пост советника по науке в ранге министра – ученого-генетика Эрика Лэндера. Избранный президент сказал, что его администрация сосредоточиться на вопросах, связанных с коронавирусом, экономикой, климатом, технологичными достижениями и долгосрочным поддержанием науки и технологий в США.
Перечисляя заслуги Лэндера, Байден отметил его ум и работу в администрации президента Барака Обамы. Байден считает, что США должны лидировать в мире технологий, когда это станет критичным для преуспевания экономики и нацбезопасности. Он подчеркнул, что это особенно важно, учитывая «конкуренцию по всему миру, начиная с Китая», передает РИА «Новости».
Напомним, Байден говорил, что первые 100 дней во главе страны посвятит миграционной реформе и борьбе с коронавирусом. Кроме того, политик намерен отменить некоторые указы действующего президента США Дональда Трампа, которые, по его мнению, нанесли ущерб климату и здоровью людей.
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Названо число ворвавшихся в Конгресс США участников беспорядков
В здание Конгресса США в Вашингтоне 6 января ворвались как минимум 300 участников беспорядков, сообщают СМИ.
Газета Washington Post пришла к такому выводу, изучив «текстовые сообщения, фотографии и сотни видеозаписей», часть которых «была получена эксклюзивно». Кроме того, издание использовало «алгоритм распознавания лиц», который позволяет «отличать лица людей, но не устанавливать их личность». На кадрах, снятых в Капитолии, WP насчитала «по меньшей мере 300 участников беспорядков». Поскольку не все, кто ворвался в Конгресс, попали на записи, их «фактическое число», вероятно, «больше», передает ТАСС.
На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Конгресс. В ходе протестов погибли четыре человека. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
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Дуров рассказал о борьбе Telegram с пропагандой насилия в США
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Модераторы Telegram пресекают работу американских каналов, пропагандирующих насилие, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
Он сообщил, что в начале января модераторы стали «получать все большее количество сообщений» о «связанной с США публичной активности» на платформе. В ответ Telegram действовал «решительно» и «на прошлой неделе модераторы заблокировали сотни публичных призывов к насилию». По словам Дурова, платформа приветствует мирные протесты и дебаты, но запрещает публичные призывы к насилию.
Как отметил Дуров, «доля пользователей из США составляет менее 2% от общего количества», но администрация Telegram «внимательно следит за ситуацией». Дуров заявил, что модераторы продолжают удалять контент, который «непосредственно провоцирует насилие», передают РИА «Новости» и ТАСС.
В воскресенье американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram. Аналогичный иск планируется подать к Google. Coalition for a Safer Web обвиняет Telegram в том, что руководство мессенджера не приняло достаточных ограничительных мер против пользователей, которые распространяли расистский контент, сообщения экстремистского характера и призывы к насилию в связи с беспорядками у Конгресса США.
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Штаб Байдена оценил предложение закрыть Трампу доступ к разведданным
Предложение закрыть действующему президенту США Дональду Трампу доступ к разведбрифингам требует изучения экспертами, заявил Рон Клайн, будущий глава аппарата сотрудников Белого дома в администрации Джо Байдена.
На вопрос о том, как в штабе Байдена относятся к соответствующему предложению, Клайн ответил, что новые власти США будут «отталкиваться от тех рекомендаций, которые озвучат специалисты по части разведки». Команда Байдена «хотела бы выслушать рекомендации своих специалистов», но те еще «не приступили к выполнению своих обязанностей». Клайн выразил надежду, что Сенат США быстро утвердит в должности сотрудников новой администрации, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф заявил, что Трампу после завершения его президентского срока необходимо закрыть доступ к разведбрифингам, которые обычно проводятся для бывших глав государства.
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