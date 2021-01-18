Власти Литвы решили закрыть Киркорову въезд в страну

«Свобода слова в США может быть любой, если она соответствует высоким требованиям спонсоров Демократической партии», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя требование американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram.

«Некоторым американцам не мешало бы вспомнить собственную конституцию и поправки к ней, а также действовать в соответствии с теми принципами, которые они столько лет декларируют и требуют всех вокруг соблюдать», – считает журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Он напомнил о том, что ко Дню российской печати Госдеп США опубликовал заявление, в котором американские дипломаты критиковали Россию за якобы несоблюдение прав журналистов, представителей неправительственных организаций и за закон об иноагентах. При этом изначально обращение было написано только на русском языке, без дублирования на английский язык.

«Я бы порекомендовал американцам воспользоваться этим переводом и прочесть обращение. Там все очень точно сказано, но не про Россию, а про США. Прежде чем критиковать кого-то, начните с себя!» – призвал собеседник.

«Атака на свободу слова в Америке в очередной раз показывает, что произведение Джорджа Оруэлла «1984» написано не про СССР, как многие полагали, а именно про Запад и западные страны. Кроме того, в нынешней Америке, если у людей взгляды не демократические, а, к примеру, республиканские, они не заслуживают свободы слова, – пояснил собеседник. – А если сети не контролируют эту ситуацию, то они должны быть уничтожены».

«Как говорил Генри Форд – машина может быть любого цвета, если этот цвет черный. Так и свобода в США. Она может быть любой, если она соответствует высоким требованиям спонсоров Демократической партии. Шаг влево или шаг вправо – расстрел», – подытожил Соловьев.

Ранее американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram. Аналогичный иск планируется подать к Google.

Глава НКО, экс-посол США в Марокко Марк Гинсберг заявил, что «Telegram сам по себе выделяется из общего ряда в качестве сверхраспространителя», провоцирующего насилие контента «даже в сравнении с Parler», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда.

В то же время социальная сеть Twitter временно заблокировала аккаунт республиканки и члена Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

«Через несколько дней после того, как картель Кремниевой долины начал полномасштабную атаку по заморозке свободы слова в Америке, исключив из онлайн-платформы президента Дональда Трампа и удаляя неизвестное число консерваторов, Twitter решил приостановить мой личный аккаунт, не предоставив объяснений», – заявила Грин.

«Цензура должна прекратиться», – подчеркнула республиканка.

Отметим, что Грин, представляющая Республиканскую партию, ранее заявила о намерении поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий день после его инаугурации.

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