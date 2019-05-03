Лепсу запретили въезд в Литву

Власти Литвы официально запретили российскому артисту Григорию Лепсу въезд в страну, сообщила представитель по печати министра внутренних дел Ева Дирмайте.

«По ходатайству министерства иностранных дел глава МВД подписал распоряжение о запрете для данного лица на въезд в Литву», – передает ее слова ТАСС.

Ранее МИД Литвы обратился в МВД страны с просьбой запретить Лепсу въезд в республику по инициативе литовских депутатов из партии «Союз Отечества – Христианские демократы».

В посольстве России отмечали, что если решение о запрете на въезд будет принято, то российская сторона может ответить зеркально.