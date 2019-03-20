Литовские депутаты предложили запретить Лепсу въезд в страну

Некоторые депутаты парламента Литвы от оппозиционной консервативной партии «Союз Отечества – Христианские демократы» призывают на сайте Сейма МИД и МВД запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.

«С учетом информации, доступной в публичном пространстве, и аргументов наших союзников призываем министра иностранных дел и министра внутренних дел включить Лепсверидзе (полная фамилия певца, которую в Литве написали с ошибкой как Лепсервидзе – прим. ВЗГЛЯД) в список нежелательных в Литве лиц», – потребовали депутаты.

Под союзниками в заявлении подразумевают США, Великобританию и Израиль, которые въезд артисту на территорию своих стран уже запретили, передает ТАСС.

Они считают, что причиной запрета должна стать «поддержка проводимой Россией агрессивной внешней политики».

При этом директор артиста Владимир Урюпин заявил, что ни он сам, ни певец не слышали об инициативе литовских консерваторов, пишет ФАН.

«Первый раз про это слышу. Это во-первых. Во-вторых, мы сейчас как раз находимся в Литве. И у нас нет никаких проблем. Все в порядке. Поэтому я не буду комментировать то, чего не знаю», – сказал Урюпин.

Отмечается, что Лепс успешно выступил 19 марта на крупнейшей арене Вильнюса, а в среду должен выступить в Шяуляе.

Ранее один из инициаторов идеи со стороны оппозиционеров Лауринас Касчюнас уже выступал с требованиями включить в список нежелательных лиц российского рэп-исполнителя Тимати.