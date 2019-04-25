Посольство России отреагировало на предложение запретить Лепсу въезд в Литву

Посольство России в Литве внимательно следит за заявлениями властей Литвы о возможном введении запрета на въезд в республику российскому певцу Григорию Лепсу.

«Мы, естественно, внимательно отследим, чем закончится рекомендация министра иностранных дел Литвы Л.Линкявичюса МВД страны о введении под надуманным предлогом запрета на въезд в ЛР популярному российскому эстрадному исполнителю Г.Лепсу», – сообщается на странице посольства в Facebook.

Отмечается, что возникшая ситуация не удивительна, поскольку внешнеполитическое ведомство Литвы «ищет любые поводы для дальнейшего осложнения российско-литовских отношений».

Также в посольстве России подчеркнули, если решение о запрете на въезд Лепсу будет принято, российской стороне придется зеркально «подключать фантазию для рассмотрения вопросов по выдаче виз литовским деятелям культуры и искусства».

«Пусть потом никто не обижается и благодарит своих дипломатов», – сказано в сообщении.

Ранее МИД Литвы обратился в МВД страны с просьбой закрыть российскому певцу Григорию Лепсу въезд в республику. Инициатива о запрете въезда Лепсу была инициирована литовскими депутатами из партии «Союз Отечества – Христианские демократы».