МИД Литвы попросил запретить Лепсу въезд в страну

МИД Литвы обратился в МВД страны с просьбой закрыть российскому певцу Григорию Лепсу въезд в республику, об этом сообщила представитель дипведомства по печати Раса Якилайтене.

«Соответствующее обращение к главе МВД Эймутису Мисюнасу глава МИД Линас Линкявичюс подписал в прошлую пятницу», – сказала Якилайтене, передает ТАСС.

Инициатива о запрете въезда Лепсу была инициирована литовскими депутатами из партии «Союз Отечества – Христианские демократы».

По словам парламентариев, запрет для артиста на въезд на свою территорию уже приняли США, Великобритания и Израиль. В качестве причины отмечается поддержка певцом «проводимой Россией агрессивной внешней политики».

Отмечается, что Лепс проводил выступления в Литве в марте в нескольких городах страны.