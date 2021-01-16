В Минэнерго спрогнозировали рост энергопотребления в России в 2021 году

Министерство энергетики России ожидает роста потребления электроэнергии в России в 2021 году до уровня 2019 года и его возможного превышения на 0,5%, сообщил замглавы министерства Павел Сниккарс в кулуарах Гайдаровского форума.

«Надеемся, что мы к концу 2021 года выйдем на параметры 2019 года, возможно с небольшим превышением на уровне 0,5%. Небольшой рост может возникнуть за счет температурного фактора», – приводит ТАСС слова Сниккарс.

Министерство фиксирует небольшое превышение уровня энергопотребления в январе в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам 2020 года потребление электроэнергии в России составило 1,05 трлн кВт ч., что на 2,3% меньше, чем в 2019 году, а выработка сократилась на 3%, до 1,064 трлн кВт ч, отметил чиновник.

Гайдаровский форум – ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 г. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).