Назван срок передачи ВМФ третьего носителя ядерных торпед «Посейдон» Ростех анонсировал начало работ по созданию экипировки «Сотник» Шведы отреагировали на ролики о «войне с Россией» 15 января 2021, 08:33

Фото: Försvarsmakten/YouTube

Текст: Алина Назарова

Пользователи Сети из Швеции оценили серию роликов министерства обороны королевства под названием «Когда начнется война», в которых Россию обозначили как потенциального противника в будущих вооруженных конфликтах. Авторы роликов заострили внимание на проблеме глобального потепления, вследствие чего, по их мнению, произойдет рост интереса к Арктике и, в частности, Северному Ледовитому океану. В качестве противоборствующих сторон шведский военные назвали США, которые должны стать союзником Стокгольма, и Россию вместе с Китаем. В роликах это не утверждается напрямую, используются отсылки к советско-американскому противостоянию, а также другие косвенные подсказки, передает Рен ТВ. Многие комментаторы в YouTube отрицательно отреагировали на ролики, передает РИА «Новости». «Никто не разделяет страну больше, чем шведское правительство», – заявил MrMSandin. «Рад, что Вооруженные силы используются в качестве пропагандистского органа для красно-зеленого правительства», – сыронизировал VALVERDE OUT. «Мы видели, что они используют дезинформацию, чтобы повлиять на общественное мнение». Ха-ха, а шведское государство этого не делает?» – задался вопросом Ett Eklow. «Кажется, вся эта постановка посвящена оправданию мультикультурализма, инопланетного вторжения, пропаганде устрашения из-за России и так далее», – написал Svenska folkets röst. «Вы когда-нибудь планировали и практиковали сценарий, когда Америка атакует Швецию, или нам следует бояться только русских?» – спросил DENNIZ. При этом часть пользователей положительно оценили видео. «Нам снова нужна стопроцентная воинская повинность», – заявил Gripenace. «А есть те, кто отрицает, что существует угроза для Швеции», – заметил david lil.

Раскрыты имена агентов ЦРУ, отторгавших Литву от СССР 13 января 2021, 18:09

Фото: Всеволод Тарасевич/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США занималось подготовкой и вооружением литовских националистов, а также стояло за взрывом против советских военных в 1991 году в Вильнюсе, об этом сообщается в материалах фотовыставки в Общественной палате. Экспозицию «30 лет со дня событий в Вильнюсе в январе 1991 года. Правда и вымысел» составляют свидетельства множества очевидцев и различные документы, передает РИА «Новости». В материалах сообщается, что в 1990 году в Вильнюс приехали агенты ЦРУ, ими руководили Андрюс Эйва (он же Эндрю Эйве, Андрюс Эйтавичюс) и Леонардо Хоф. «Они сразу попали в близкое окружение Витаутаса Ландсбергиса [тогдашнего председателя Верховного совета Литвы] и директора департамента охраны края (ДОК) Аудрюса Буткявичюса», – отмечается в одном из текстов. Эйва, согласно материалам, занимался боями в городских условиях, у него был опыт партизанской и диверсионной работы в Афганистане. Он изучал возможности «партизанского движения» в качестве консультанта правительства Литвы, а также выезжал в районы, закрытые для иностранцев. «В январе 1991 года Эйва занимался вооружением людей, защищавших здание литовского Верховного совета. По его требованиям оборонявшимся раздали стрелковое оружие, взрывпакеты и даже самодельные «коктейли Молотова». После январских событий в Литве Эйва был инициатором серии взрывов в местах дислокации и проживания советских военнослужащих и их семей, лично руководил действиями боевиков в их столкновениях с подразделениями Советской армии», – сообщается в материалах. Также с событиями в Вильнюсе был связан профессор из США Джин Шарп, известный как «отец цветных революций». «Литву он посетил еще в мае 1990 года. Общался с Буткявичюсом и его соратниками, давал им советы, вручал методическую литературу», – пояснили авторы. Согласно материалам выставки, на ЦРУ также работали близкие соратники Ландсбергиса: американка литовского происхождения, журналистка и переводчица Рита Дапкуте и финансист Кестутис Урба. «В окружении Эйвы в Вильнюсе еще тогда появился Евгений Дикий с Украины, позже лидер бандеровского батальона [запрещенного в России] «Айдар» и [ныне] пропагандист «ценностей Майдана». С отрядом украинских «студентов-добровольцев» он прибыл на помощь литовским «нацикам». То, чему они научились в 1991 году в Литве, было использовано в 2014 году на Украине. Много лет спустя Дикий вспоминал, что именно в Вильнюсе его научили делать «коктейль Молотова», – сообщается в материалах выставки. Напомним, Следственный комитет России в 2020 году заочно предъявил обвинение судьям из Литвы, которые вынесли приговор более 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году. В марте 2019 года судебная коллегия Вильнюсского окружного суда Литвы в составе председателя Айноры Мацявичене, судей Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артураса Шумскаса вынесла «заведомо неправосудный приговор». После этого министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска попросила ЕС обеспечить защиту литовских судей, которым в России предъявлены обвинения. В 2016 году в Литве начались судебные заседания по «делу о событиях 13 января» 1991 года. Местная прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, якобы были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по «делу о событиях 13 января 1991 года» бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. При этом на заседание суда не пустили российских представителей СМИ и сотрудников посольства России в Вильнюсе. Россия пообещала ответить на приговор литовского суда по событиям 1991 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что Литва приговорила последнего советского маршала. В США захотели поднять вопрос об импичменте Байдену 14 января 2021, 12:08

Фото: Andrew Harnik/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Новоизбранный член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представляющая Республиканскую партию, намерена поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий день после его инаугурации. «Я хочу объявить от лица американского народа, что мы должны убедиться, что наши лидеры привлекаются к ответственности, у нас не может быть президента США, который готов злоупотреблять властью своего поста и быть легко подкуплен со стороны иностранных правительств, иностранных китайских энергетических компаний, украинских энергетических компаний», – считает Грин, передает РИА «Новости». Об этом она заявила в интервью телеканалу Newsmax, видео которого опубликовала на своей странице в Twitter. On January 21st, I’m filing Articles of Impeachment on President-elect @JoeBiden.



75 million Americans are fed up with inaction.



It’s time to take a stand.



#ImpeachBiden#QuidProJoe #BidenCrimeFamily pic.twitter.com/E83s1iOoVF — (@mtgreenee) January 14, 2021 Ранее в среду импичмент президенту США Дональду Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в Палате представителей. Спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена. В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий , а участников этих событий назвал террористами. Сам Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. США усмотрели угрозу со стороны России для поставок вакцины 12 января 2021, 23:30

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина утверждает, что Россия и Китай якобы угрожают цепям поставок, которые связаны с разработкой и распространением вакцины от коронавируса в США. Он сообщил, что его ведомство «тесно взаимодействует с армией, с минздравом» США, чтобы «облегчить безопасную транспортировку и защиту» вакцины. При этом Эванина заявил, что «противники» США «пытаются нарушить эту цепь поставок». На вопрос, о том, какие конкретно «противники» вызывают у него наибольшее беспокойство, Эванина ответил: «Я бы сказал, что сейчас (это) Китай и Россия», – передает ТАСС со ссылкой на Washington Post. Директора центра контрразведки спросили, фиксировали ли спецслужбы какое-либо участие иностранных лиц в беспорядках в Конгрессе. Он заявил, что были «агрессивные действия противников, начиная с протестов после убийства Джорджа Флойда и заканчивая коронавирусом и процессом выборов». Эти действия, заявил Эванина, «продолжаются и сейчас». По словам главы ведомства, в контрразведке «не ожидают, что они снизят активность». «Я хочу сказать им, чтобы они не думали, что наша нынешняя внутренняя уязвимость является свидетельством слабости, – добавил Эванина. – Мы очень внимательно за ними следим, и мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы снизить угрозу». Эванина также заявил, что Россия якобы пыталась повлиять на выборы американского президента в 2020 году: «Я смотрел разведданные каждый день: из России, Китая, Ирана и других. И я видел угрозу. Я верю, что все три страны были заинтересованы во вмешательстве и пытались повлиять на наши выборы», – передает РИА «Новости». В декабре профильный комитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) минздрава США одобрил использование вакцины Moderna от коронавируса. Перед этим была одобрена вакцинация с использованием вакцины Pfizer и BioNTech. Выбраны имена для двух новых подводных атомных ракетоносцев 12 января 2021, 18:16 Текст: Ксения Панькова

Севмаш (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построит еще два атомных подводных крейсера проекта «Борей-А». Корабли получат имена «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин», рассказал генеральный директор предприятия Михаил Будниченко. Будниченко в интервью журналу «Завод» рассказал, что Севмаш построит еще два атомных подводных крейсера проекта «Борей-А». Корабли получат имена «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». Контракт на их строительство был заключен в 2020 году. Он уточнил, что сейчас на верфи в разной степени готовности находятся четыре атомные подводных лодки проекта «Борей-А». Один из атомоходов – «Князь Олег», который был выведен из эллинга в июле 2020 года. Сейчас он проходит достройку и заводские испытания у одной из набережных «Севмаша». На стапеле также ведется строительство подлодки проекта «Ясень-М» – «Воронеж» и «Владивосток». «Владивосток» и «Воронеж» – это корабли с гиперзвуковым оружием, за которыми дальнейшее развитие подводного флота. На сегодняшний день «Севмаш» строит восемь атомных подводных крейсеров этого проекта», – пояснил Будниченко. Он напомнил, что продолжается строительство подлодки «Хабаровск», проводятся испытания атомного подводного крейсера «Белгород», ведутся работы по созданию современного докового комплекса. «Серьезный фронт работ развернут по ремонту и модернизации крейсера «Адмирал Нахимов». После модернизации он станет флагманом российского ВМФ», – отметил он. По его словам, выполняются контракты по военно-техническому сотрудничеству: по сервисному обслуживанию авианосца «Викрамадитья» (ВМС Индии), а также по сервисному обслуживанию атомных подводных лодок четвертого поколения в местах базирования кораблей. «В портфеле заказов Севмаша есть и гражданские заказы: ведется стабильная работа по изготовлению конструкций для опорного основания ледостойкой стационарной платформы «А», – добавил Будниченко. В декабре сообщалось, что главное командование ВМФ России планирует к концу 2023 года ввести в состав подводных сил Северного и Тихоокеанского флотов семь атомных подводных лодок (АПЛ) «Антей» проектов 949А и 949АМ. Российская армия получила партию танков Т-80БВМ 13 января 2021, 09:24

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Российская армия получила партию модернизированных танков Т-80БВМ, сообщили в пресс-службе предприятия-производителя машин концерна «Уралвагонзавод». «В рамках исполнения гособоронзаказа в декабре 2020 года Министерство обороны России получило партию танков Т-80БВМ, произведенных Омским заводом транспортного машиностроения (входит в УВЗ)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. В УВЗ отметили, что до отгрузки танков они успешно прошли тщательную проверку. Для контроля качества изделий, состояния всех систем и механизмов, а также для оценки соответствия машин заявленным техническим характеристикам был проведен ряд испытаний как стационарных – цеховых, так и на полигоне. «Все обязательства перед Минобороны были выполнены в установленный срок. Такого результата удалось добиться во многом благодаря слаженной работе коллектива и высокой организации производства. Обеспечение обороноспособности страны является приоритетным направлением для нашего предприятия. Сейчас мы уже приступили к выполнению ГОЗ 2021 года», – приводятся в сообщении слова гендиректора «Омсктрансмаша» Игоря Лобова. Напомним, в начале января в Минобороны рассказали, что подразделения Сухопутных войск России в 2021 году получат более 400 единиц бронетанковой техники. В Германии оценили российский «танк на стероидах» БМПТ «Терминатор» 13 января 2021, 08:33

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Журналист немецкого издания Stern восхитился не имеющей аналогов российской боевой машиной поддержки танков «Терминатор», назвав ее стрелковым танком «на стероидах». Как отмечает автор статьи, машина оснащена уникальным комплексом вооружений и предназначена для уличных боев в местах плотной застройки, где обычные танки несостоятельны, передает РИА «Новости». «Фактически, его можно назвать стрелковым танком «на стероидах», и это не будет казаться преувеличением. При этом ему очень подходит его название – он безумно похож на футуристических роботов из фильмов про «Терминатора», – пишет журналист. Автор статьи констатирует, что в разработке «Терминатора» четко прослеживается боевой опыт России за последние десятилетия. Можно предположить, что «Терминатор» станет экспортным бестселлером, резюмирует журналист. В начале января сообщалось, что первая танковая армия Западного военного округа (ЗВО) в 2021 году получит более 200 единиц военной и специальной техники, в частности, новые танки Т-90М «Прорыв» и боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». «Терминатор» — российская боевая машина поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для эффективного подавления живой силы противника, оснащенной гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием; есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищенные цели. США ужесточили контроль над экспортом военных технологий в Россию и Китай 14 января 2021, 18:12

Фото: U.S. Marine Corps/Rhita Daniel

Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты усилили контроль над экспортом американских технологий для того, чтобы их не могли использовать военные и разведка России, Китая и других стран. «Сегодня бюро промышленности и безопасности министерства торговли ввело новый контроль над любыми американскими технологиями и действиями лиц США, которые могут поддерживать конечных пользователей или конечное использование, связанное с военными разведками Китая, Кубы, России и Венесуэлы, а также поддерживающих терроризм стран», – цитирует заявление министерства труда США РИА «Новости». Также власти США решили усилить контроль над технологиями, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения и средств его доставки. Соединенные Штаты намерены запретить экспорт всех технологий, попадающих под правила экспортного контроля, а не только тех, в отношении которых был ранее введен контроль через лицензирование. «Мы не можем позволить, чтобы иностранные военные разведки наших противников, Китая, Кубы, России, Венесуэлы, Ирана и других поддерживающих терроризм стран, пользовались американской технологией или сервисами для поддержки своей дестабилизирующей деятельности», – отметил министр труда Уилбур Росс. В число организаций, подпадающих под ограничение, вошли Главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ), службы КНР по военной разведке и военной контрразведке, разведбюро при Генштабе КНР, разведывательная организация Корпуса стражей Исламской революции Ирана и разведподразделение «Артеш» из Ирана, а также разведывательные службы КНДР, Сирии и Венесуэлы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США толкают Москву и Пекин к стратегическому союзу. Назван срок передачи ВМФ третьего носителя ядерных торпед «Посейдон» 15 января 2021, 04:33

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Третий по счету носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» – атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Ульяновск» – будет передан ВМФ вместе со средствами поражения в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года, сообщил источник в кораблестроительной отрасли. «Атомная подлодка спецназначения «Ульяновск» (проект 09853) будет передана ВМФ в рамках действующей государственной программы вооружений до 2027 года вместе с подводными аппаратами, которые к тому времени также завершат государственные испытания. В отличие от двух первых носителей ядерных суперторпед «Ульяновск» впервые будет сдан как единый комплекс вместе со средствами поражения», – приводит слова источника ТАСС. По сведениям источника, сейчас завершается строительство корпуса корабля, а в ближайшее время начнутся его гидравлические испытания на заводе «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). «АПЛ спецназначения «Ульяновск» заложена на судоверфи «Севмаш» в 2017 году. Это младший брат субмарины «Хабаровск» проекта 09851. Он имеет те же основные размерения, но отличается от «Хабаровска» тем, что в нем будут применены более современные системы и механизмы», – добавил он. Напомним, 20 февраля 2019 года министр обороны генерал армии Сергей Шойгу объявил об успешном завершении морских полигонных испытаний «Посейдона». Первый носитель «Посейдонов» – подлодка «Белгород» проекта 09852 – была спущена на воду 23 апреля 2019 года. В июле 2020 года Минобороны объявило о проведении испытаний первой подлодки-носителя «Посейдонов». Передача ВМФ АПЛ специального назначения «Белгород» проекта 09852 запланирована на 2021 год. Второй носитель глубоководных подводных аппаратов «Посейдон» – атомную подводную лодку «Хабаровск» проекта 09851 – планировалось спустить на воду в конце июня 2020 года, однако вывод из эллинга завода «Севмаш» и спуск на воду перенесли на 2021 год. Как «Белгород», так и АПЛ «Хабаровск» способны нести по шесть «Посейдонов». О создании в России «Посейдона» впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует неуязвимость аппарата. Глубоководный необитаемый аппарат получит неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения превысит 1 км. В боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов планируется ввести по две подлодки-носителя «Посейдонов». Подводные беспилотники «Посейдон» смогут нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн, а также могут быть оснащены обычной боевой частью и смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки. ФБР ищет русский след в открытке с текстом «Путин сделал это!» 12 января 2021, 21:51 Текст: Вера Басилая

Федеральное бюро расследований заинтересовалось открыткой, которую глава компании FireEye Кевин Мандиа получил в начале расследования фирмой хакерской атаки на американские ведомства, передало Reuters. Сообщается, что на открытке изображена карикатура с текстом «Смотрите-ка, это русские!» и «Это сделал Путин!». По данным агентства, спецслужба выясняет, могло ли послание быть связано с российской разведкой. ФБР предполагает, что оно должно было отвлечь внимание компании, расследующей атаку, и предполагает, что отправители могли знать о кибератаке ещё до того, как о ней было объявлено в декабре, сообщает RT со ссылкой на Reuters. Ранее американские СМИ сообщили, что хакеры взломали системы, принадлежащие ряду федеральных ведомств США. Позднее факт взлома подтвердили офис директора Нацразведки, ФБР и CISA. Отмечалось, что злоумышленники осуществили взлом за счёт уязвимости в программном обеспечении IT-компании SolarWinds, и якобы хакеры были связаны с иностранными разведками. Спецслужбы США заявили, что к атаке может быть причастна Россия. В Кремле подчеркнули, что все выдвигаемые против России обвинения не имеют под собой основания и вызваны русофобией. Forbes пригрозил компаниям, которые возьмут на работу «сказочников» Трампа 13 января 2021, 14:05 Текст: Алина Назарова

Журнал Forbes будет считать ложью информацию любой компании, которая наймет сотрудников администрации действующего президента США Дональда Трампа, заявил главный редактор издания Рэндалл Лейн. По его словам, «расплата за правду» начнется с пресс-секретарей Белого дома – людей, которым «народ платит за информирование». Все те из них, кто работал при Трампе, – Шон Спайсер, поддержавшая его экс-советница президента Келлиэнн Конуэй, Сара Хакаби Сандерс, Стефани Гришем и Кейли Макинани – лгали в его защиту, заявил Лейн, передает РБК. По его словам, если в прошлом некоторые секретари Белого дома покинули пост с незапятнанной репутацией и «заработали миллионы, применив свои навыки и доверие в деловой Америке», теперь такого допустить нельзя. «Лжецы Трампа не заслуживают такого же «золотого парашюта». Пусть деловой мир знает: наймите любого из «сказочников» Трампа, и Forbes будет считать все, о чем говорит ваша компания, ложью. Хотите добиться, чтобы крупнейший в мире бренд среди деловых СМИ обратился к вам как к потенциальному источнику дезинформации? Тогда нанимайте», – заявил Лейн. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден на выборах президента набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Трампа. Россия выразила готовность обсудить с США ограничения на развернутые ядерные боезаряды 12 января 2021, 21:10 Текст: Ксения Панькова

Москва готова обсуждать с Вашингтоном ограничения на развернутые ядерные боезаряды, способные нанести удар по национальной территории другой стороны, а также географические ограничения на развертывание систем ПРО, заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Наш подход заключается в том, чтобы совместно с Вашингтоном определить вооружения, которые представляют угрозу для национальной территории каждой стороны», – сказал дипломат в ходе выступления на телесеминаре Академии переговоров по контролю над вооружениями, текст которого приводится в Facebook посольства. По его словам, «мы должны учитывать количественные и качественные аспекты баланса сил между Россией и США. «Таким образом, мы обозначили готовность обсуждать ограничения на развернутые ядерные боезаряды, способные нанести удар по национальной территории другой стороны. А также количественные и географические ограничения на развертывание систем ПРО». Ранее посол заявил, что Москва надеется, что с приходом к власти в США администрации избранного президента Джозефа Байдена Вашингтон проявит политическую волю в вопросе продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Напомним, глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в феврале 2021 года остаются, если команда избранного президента США Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций. Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, заявил, что новая администрация США планирует договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3. Захарова высказалась о блокировке аккаунтов Трампа 14 января 2021, 16:51 Текст: Алексей Дегтярев

Блокировка аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в крупнейших социальных сетях стала ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова в своем Facebook обратила внимание на заявление официального русскоязычного представителя Госдепа, замдиректора медиахаба Госдепа в Брюсселе Андреа Калан, в которой представитель американской стороны выразила обеспокоенность «репрессиями в России в отношении независимых СМИ» и «тревогу в связи с недавними поправками в закон «Об иностранных агентах». Представитель МИД напомнила Калан, что «в России информационно-коммуникационная сфера регулируется именно законами», при этом в США, по мнению Захаровой, эта сфера регулируется «бесконечными хаотичными решениями, которые представляют собой дикий синтез популизма, угроз, лоббизма, хитросплетений права и общественного мнения». Российский дипломат напомнила, что крупнейшие американские платформы соцсетей заблокировали аккаунты президента США. «И для этого им не понадобилось ни решение суда, ни мнение хоть какой-то профильной структуры по этике. Просто взяли и отключили многомиллионные официальные аккаунты от аудитории», – указала Захарова. Она напомнила, что многие мировые лидеры, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, премьера Австралии Майкла Маккормака главу минфина Франции Брюно Ле Мэр и других, выказали недовольство по этому поводу. «Решение американских интернет-платформ о блокировке главы государства можно сравнить с ядерным взрывом в киберсреде: не столь страшны разрушения, сколь последствия. Нанесен удар по декларируемым западным сообществом демократическим ценностям; одним махом железобетонный аргумент в отстаивании своих подходов получили как апологеты даркнета, так и поборники жесткой цензуры; началась перекройка медиарынка и крупнейшая цифровая миграция», – добавила представитель МИД. Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа. МИД оценил заявления США о превращении Ирана в прибежище для «Аль-Каиды» 13 января 2021, 10:43 Текст: Алина Назарова

Заявления Вашингтона о якобы превращении Ирана в прибежище для террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) бездоказательны, заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. «Такое впечатление, что господин Помпео под занавес (президентства Дональда Трампа) хочет что-нибудь еще сделать, чтобы уязвить Иран. Но это абсолютно бездоказательно и необоснованно», – заявил Кабулов, передает РИА «Новости». Дипломат добавил, что у Москвы нет информации о возможных связях Тегерана с «Аль-Каидой». Днем ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в том, что он якобы стал прибежищем запрещенной в России «Аль-Каиды». По его словам, руководство террористической группировки живет в Тегеране и «делает все то, что делало ранее в Афганистане и Пакистане». Напомним, власти Соединенных Штатов рассматривают возможность применения военной силы для предотвращения получения Ираном ядерного оружия. Помпео сравнивал власти Ирана с нацистами. Минторг США объявил Россию и Китай враждебными государствами в сфере информационных технологий 14 января 2021, 21:00 Текст: Алексей Дегтярев

Американское министерство торговли выпустило постановление, позволяющее ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий, в котором Россия, Китай, Иран, Куба и КНДР называются «враждебными иностранными государствами». «Постановление обеспечит устойчивость в цепочку поставок информационных и коммуникационных технологий нашей страны и веру в нее, и в целях исполнения этого постановления определяет шесть иностранных правительств или неправительственных лиц как «враждебных»: Китай, Россия, Иран, КНДР, Куба и венесуэльский политик (действующий президент Венесуэлы – прим. ВЗГЛЯД) Николас Мадуро», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Ранее сообщалось, что США усилили контроль над экспортом американских технологий для того, чтобы их не могли использовать военные и разведка России, Китая и других стран. Россия призвала новую администрацию США «проявить политическую волю» в вопросе ДСНВ 12 января 2021, 19:26 Текст: Елизавета Булкина

Москва надеется, что с приходом к власти в США администрации избранного президента Джозефа Байдена Вашингтон проявит политическую волю в вопросе продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Шансы на достижение договоренности до истечения срока действия соглашения 5 февраля 2021 года еще остаются. Хотелось бы надеяться, что новая команда Белого дома продемонстрирует аналогичное стремление и проявит политическую волю», – сказал дипломат в ходе выступления на телесеминаре Академии переговоров по контролю над вооружениями, текст которого приводится в Facebook посольства. Антонов напомнил, что контакты с администрацией Дональда Трампа по этому вопросу в прошлом году зашли в тупик. «Наша позиция состоит в том, что любой верификационный режим должен полностью соответствовать предмету и охвату соответствующего соглашения по контролю над вооружениями. Именно об этом нам так и не удалось договориться с уходящей администрацией США», – подчеркнул российский посол. Он отметил, что Вашингтон не готов продлить договор в его нынешнем виде, несмотря на неоднократные предложения Москвы сделать это без предварительных условий. «Очевидно, что для возобновления регулярного диалога требуется существенная политическая воля. Остается лишь ожидать, пока следующая администрация определиться с подходами к пролонгации Договора и контролю над вооружениями в целом», -– добавил дипломат. «Дальнейшие отношения с Вашингтоном в области контроля над вооружениями будем выстраивать исключительно на паритетной основе, с опорой на принцип взаимного учета интересов и озабоченностей. Нахождение компромиссов по вопросам контроля над вооружениями – в интересах не только наших двух стран, но и безопасности и стабильности всего мира», – заключил Антонов, добавив, что теперь слово за США, так как Россия «держит карты открытыми». Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в феврале 2021 года остаются, если команда избранного президента США Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций. Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, заявил, что новая администрация США планирует договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3.