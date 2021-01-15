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Долг граждан Украины за коммунальные услуги достиг 2,4 млрд долларов
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Задолженность граждан Украины по оплате коммунальных услуг с начала отопительного сезона выросла на 10 млрд гривен (около 358 тыс. долларов) и достигла 66,1 млрд гривен (2,4 млрд долларов), заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.
«Неподъемные тарифы по-украински – это когда уровень оплаты коммунальных платежей в течение лишь ноября 2020 года (старт отопительного периода) обвалился, а задолженность возросла на 10 млрд гривен (до 66,1 млрд гривен)», – приводит слова Медведчука ТАСС.
Парламентарий выразил уверенность, что временные уступки со стороны правительства Украины по вопросу стоимости газа нельзя воспринимать серьезно. «Слуги» (представители правящей партии «Слуга народа») олигархов не намерены пересматривать уже возросшие с января нынешнего года тарифы на холодное и горячее водоснабжение, отопление, а также возвращать льготный тариф на поставки электроэнергии, действовавший до повышения», – пояснил Медведчук.
Напомним, с 1 января правительство Украины по предложению и. о. министра энергетики Юрия Витренко отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. Кроме того, с ноября минувшего года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%.
Ранее директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что новый локдаун и резкое повышением цен на услуги ЖКХ приведет к коллапсу платежеспособности бизнеса и граждан Украины.
Российский Twitter ответил на жалобу Украины об «украденном» конструкторе Королеве
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Twitter-аккаунт, авторы которого связывают себя с МИД России, гифкой из мультфильма «Жил-был пес…» ответил на жалобу Киева, заявившего, что Россия «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева.
В официальном Twitter-аккаунте Украины в ответ на российское сообщение о дне рождения Королева появилось сообщение: «Внимание, воровство!». Украинская сторона заявила, что Королев «называл себя украинцем», родился и учился на Украине. «Работал, затем арестован, подвернут пыткам и заключен в тюрьму на шесть лет: Москва, Колыма, Казань», – говорится в сообщении.
В аккаунте России (авторы аккаунта связывают себя с МИД России и публикуют ссылку на сайт российского дипведомства в описании профиля) появился шутливый ответ: «Правда «Внимание, воровство» или же Украина начала дорожить советским наследием?». Сообщение сопровождается гифкой из мультфильма киностудии «Союзмультфильм», снятого по мотивам украинской народной сказки, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский».
В Раде призвали власти Украины подписать прямой договор с Газпромом
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Сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Украине нужно подписать прямые договоры с российским Газпромом, чтобы продавать газ населению на 25% дешевле.
«По нашему мнению, нужно прекратить игры с российским газом, который завозится через болгар, через Австрию в страну, и подписать прямые договоры с Газпромом для того, чтобы получать этот газ на 25% дешевле, чем то, что сейчас делают: когда сегодня тот же российский газ заводится через посредников из Австрии на 100 долларов дороже, чем, по нашим оценкам, он стоил бы по прямым контрактам. И это тоже ложится дополнительным бременем на экономику нашей страны, на людей, на промышленность, на всех, кто сегодня его потребляет», – приводит слова Бойко РИА «Новости».
В начале января Газпром сократил транзит газа через Украину. При этом транзит газа в Европу через Украину в 2020 году сократился почти на 40% по сравнению с 2019 годом.
Напомним, в конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.
На Украине запущен флешмоб с требованием по поводу русского языка
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На Украине набирает популярность новый флешмоб – украинцы массово призывают требовать обслуживания на русском языке в связи с вступлением в силу с 16 января нормы закона, по которой вся сфера услуг должна перейти на украинский язык.
«С 16 числа везде и всегда требуйте обслуживать на русском!», – написал киевский политолог Михаил Павлив в Facebook.
С 16 числа везде и всегда требуйте обслуживать на русском!Опубликовано Михаилом Павливом Среда, 13 января 2021 г.
C 16 января 2021 года в соответствии со статьей 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» обслуживание потребителей возможно только на украинском языке. Вся сфера обслуживания, включая супермаркеты и интернет-магазины, рестораны, кафе, банки, АЗС, аптеки, клиники, библиотеки и спортзалы должны разговаривать с посетителем-клиентом исключительно на украинском языке.
Обслуживание на русском или других языках станет возможным только по просьбе клиента. За неисполнение норм грозит штраф до 6800 гривен (244 доллара).
Глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Украина Руслан Соболь отметил, что сфера услуг должна говорить на том языке, на котором удобно потребителю.
«Самый правильный язык для сферы услуг – это качественно предоставленная услуга. А все, что сейчас создается вокруг украинского языка, – это инструмент для отвлечения внимания от воровства бюджета и прочих схем», – сказал Вести.ua Соболь.
По мнению предпринимателей, придерживаться нововведений будет сложно, поскольку множество клиентов русскоязычные.
«У меня магазин. С 16 января я должна общаться с клиентами исключительно на украинском. Но так как круг моего общения русскоязычный, то говорю я на украинском плохо. Чтобы не дразнить принципиально настроенных клиентов, я попытаюсь их удовлетворить. Только, боюсь, им мой суржик не понравится. Хотя, верите, до этого никаких претензий не было. Каждый говорил на том языке, на каком хотел», – рассказала жительница Днепра Валерия Сорокина.
В свою очередь владелец магазина Марьян в Закарпатье, где жители в речи используют венгерские, украинские и русские слова, выразил мнение, что знание языка надо требовать от молодежи и чиновников.
«У нас на Закарпатье говорят на том языке, какой знают, и все друг друга понимают. Я венгр, это мой родной язык. Да, я учил украинский, с приезжими разговариваю сразу на трех языках, у меня и украинские, и русские, и венгерские слова в предложении. Не уверен, что штрафы исправят положение. Знание языка надо требовать от молодежи и чиновников», – сказал он.
В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
В России ответили на предложение Украины посетить саммит по Крыму
Международные форматы, связанные с попыткой вернуть Крым под юрисдикцию Киева, заведомо бесперспективны, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя приглашение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на саммит «крымской платформы».
«Любые международные форматы, сродни создаваемой киевскими властями так называемой крымской платформы, заведомо бесперспективны и обречены на провал. Нам абсолютно неинтересны никакие форматы и платформы. Вопрос Крыма закрыт раз и навсегда и подниматься не будет. Это исключено. В Киеве об этом прекрасно знают, но продолжают спекулировать. Все это напрасная трата времени и народных денежных средств», – сказал РИА «Новости» Шеремет.
По его словам, киевским властям вместо финансирования «бредовых проектов», стоило бы направить деньги на закупку вакцины для спасения своего народа от коронавируса.
В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что Россия не намерена участвовать в саммите «крымской платформы». «Инициируемый украинской стороной саммит по Крыму – не более чем очередная политическая авантюра. Преследуемые ими цели заведомо невыполнимы. Мы не будем в Киеве обсуждать тему статуса Крыма, который является составной частью России», – сказал он, предложив украинской делегации приехать вместо этого в Москву, чтобы обсудить восстановление отношений с Россией.
В то же время глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил киевским властям обсудить вместо «возвращения» Крыма вопрос водной блокады полуострова. «Россия ни с кем не будет обсуждать принадлежность своих территорий, коей в том числе является Крым. Украинской стороне, чтобы попусту не тратить время, стоит посвятить свой саммит вопросу водной блокады Крыма с целью привлечения виновных к ответственности за подобный варварский поступок», – сказал Гемпель.
По его словам, антикрымская риторика украинского МИД вызывает только сожаление, так как констатирует его неспособность созидательно мыслить и адекватно воспринимать международную реальность.
Ранее Кулеба пригласил представителей России приехать на саммит «крымской платформы», который планируется провести в мае в Киеве. В интервью интернет-изданию «Обозреватель» он заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. При этом Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году.
Сенатор Алексей Пушков, комментируя угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма, заявил, что «вопрос Крыма закрыт. А Кулеба пускай повесит флаг Украины у себя на балконе, а не в Симферополе».
В Совфеде главу МИД Украины назвали «предателем народа» из-за заявления о вакцине «Спутник V»
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«У тех, кто делает столь недальновидные и опрометчивые заявления, нет никакого политического будущего – они предатели своего народа», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя отказ главы МИД Украины Дмитрия Кулебы от использования российской вакцины «Спутник V» по идеологическим соображениям.
«Кулеба является ставленником евро-атлантических структур и выполняет задания своих хозяев по дискредитации России. Очень глупо обвинять нашу страну в навязывании своей идеологии после того, как мы просто поддержали очень здравые предложения главы украинской оппозиционной партии Виктора Медведчука. Более того, российским «Спутником V» украинские элиты сами давно прививаются, покупая его через третьи руки и полностью наплевав на свой народ», – рассказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Клинцевич подчеркнул, что российская вакцина от COVID-19 уже показала свою эффективность и относительно невысокую стоимость по сравнению с препаратами других стран. «Переговоры о поставке вакцины ведутся не с идеологической, а с гуманитарной и с коммерческой точек зрения», – отметил собеседник.
Именно поэтому, считает Клинцевич, украинские власти еще некоторое время «покричат», но затем «положительный результат все же будет достигнут». «Те, у кого сейчас уже есть российская вакцина, скоро станут хозяевами в своих регионах: в Латинской Америке – это Бразилия и Венесуэла, в Европе – Венгрия, на постсоветском пространстве таким лидером уже является Россия и сотрудничающие с нами страны. А у тех людей, которые делают столь недальновидные и опрометчивые заявления, нет никакого политического будущего – они предатели своего народа», – заключил сенатор.
Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана.
«Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины (...) даже если бы она была действенна», – сказал министр. Кулеба заявил, что «пропагандистские возможности» вакцины «Спутник V» якобы «намного превышают ее реальные возможности и эффективность».
«Есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский – это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что «вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь», – добавил Кулеба.
Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников.
Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.
Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев.
Напомним, в октябре президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса. При этом «нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности», подчеркнул президент.
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В залоге у России оказался газ из хранилищ Украины на 100 млрд рублей
У российской некоммерческой организации «Фонд промышленных активов» оказались в залоге активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа, включая акции подконтрольных ему компаний и природный газ расчетной стоимостью почти 100 млрд рублей, следует из отчетности фонда за 2019 год.
Из документов следует, что активы заявлены в качестве обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited из группы компаний Фирташа Group DF. По условиям сделки фонд получил акции кипрских компаний, промышленных активов Ostchem, а также некоторых украинских и европейских предприятий, пишет РБК.
Помимо акций, в залоге оказался природный газ, который принадлежал химическим предприятиям Ostchem. Его стоимость в отчетности оценили примерно в 98 млрд рублей.
«Фонд промышленных активов» был учрежден госкорпорацией ВЭБ.РФ в 2016 году, но был выведен за пределы группы ВЭБа и сейчас независим от ВЭБ.РФ. Фонду, созданному для реструктуризации плохих активов, были проданы проблемные кредиты, предоставленные ВЭБом до 2014 года неизвестным инвесторам на покупку акций и финансирование украинских металлургических предприятий, в том числе в Донбассе. Кредит на 548 млрд рублей для выкупа прав требования по этим украинским активам фонду предоставил ВЭБ. На тот момент этот заем составлял почти 29% общего кредитного портфеля ВЭБа. Под кредит были выданы госгарантии на такую же сумму.
Пушков ответил Зеленскому на слова об «украинском ученом» Королеве
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева «великим украинским ученым».
«В чем «украинскость» Королева – загадка, на которую и сам Зеленский не ответит. Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было», – написал Пушков в своем Telegram-канале. При этом сенатор отметил, что никаких научных достижений с Украиной в биографии Королева не связано.
Пушков предположил, что в Киеве руководствуются принципом: «своих мало – чужих себе припишем». «Не в первый раз уже. Нехорошо. P.S. Кстати, отец Королева был родом из Могилева и работал учителем русской словесности», – добавил сенатор.
Ранее Twitter-аккаунт, авторы которого связывают себя с МИД России, гифкой из мультфильма «Жил-был пес...» ответил на жалобу Киева, заявившего, что Россия «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский».
В Киеве пообещали наказать рассказавших о коррупции семьи Байденов украинцев
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Офис президента Украины Владимира Зеленского готов сделать все, чтобы привлечь к ответственности лиц, вмешивающихся в американские выборы, заявил глава офиса Андрей Ермак, комментируя санкции США против украинских граждан и организаций.
«Для ясности – независимо от партийной принадлежности эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США», – передает заявление Ермака ТАСС.
Напомним, Соединенные Штаты включили в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы. Как сообщили в американском министерстве финансов, лица и организации, в отношении которых ввели санкции, относятся к «связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к [депутату Верховной рады] Андрею Деркачу».
В сентябре прошлого года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
Вопреки опубликованным доказательствам, Национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора.
Украинский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу избранному президенту Джо Байдену.
ЕСПЧ счел недоказанными ряд обвинений Украины в адрес России по Крыму
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом, сообщили в пресс-службе Минюста России.
«ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации, в том числе о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказов в регистрации религиозных и иных организаций», – указали в Минюсте, передает ТАСС.
Кроме того, ЕСПЧ не стал рассматривать вопрос, было ли воссоединение Крыма с Россией законным с точки зрения международного права, признав наличие фактической юрисдикции России над Крымом с 27 февраля 2014 года.
«Суд признал, что задачей этого дела не было решение вопроса о признании законности вхождения Крыма в состав России с точки зрения международного права. Суд постановил, что в данном деле не был призван вынести решение о том, было ли присоединение Крыма в соответствии с российским законодательством к России законным с точки зрения международного права», – говорится в сообщении.
В то же время РИА «Новости» сообщает, что ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России и продолжит ее рассмотрение.
Как сообщали в пресс-службе ЕСПЧ, жалоба была основана на двух других жалобах, поданных против России в марте 2014 года и августе 2015 года. Оба иска касаются событий в Крыму и Восточной Украине и в 2018 году они были объединены в одну жалобу Украины против России по Крыму.
Сама жалоба касается утверждений украинской стороны о якобы систематических нарушениях российской стороной статей Европейской конвенции по правам человека. Киев в своей жалобе указывает на нарушение статьи 2 (право на жизнь), статьи 3 (запрещение бесчеловечного обращения и пыток), статьи 5 (право на свободу и безопасность), статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статьи 8 (право на уважение частной жизни), статьи 9 (свобода религии), статьи 10 (свобода выражения мнения) и статьи 11 (свобода собраний). Киев также заявил, что Москвой якобы нарушены статья 14 (запрещение дискриминации), статья 1 Протокола 1 (защита собственности), статья 2 Протокола 1 (право на образование) и статья 2 Протокола 4 (свобода передвижения).
Летом прошлого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу крымского рыбкомбината, понесшего значительный ущерб из-за перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Киева.
Ученые исследовали генетические мутации у украинцев
Международная команда ученых провела крупнейшее генетическое исследование жителей Украины и выяснила, что четверть всех генетических мутаций в Европе зарегистрированы в геноме украинцев.
Проект, осуществленный исследователями из Новой Зеландии, США, Китая и Украины, является частью крупнейшего международного проекта в области геномики «Проект разнообразия генома человека». Задача проекта – нанести на карту мира всю картину генетической изменчивости человека, передает РИА «Новости».
«Наше исследование показывает значительное генетическое разнообразие в Украине. Мы обнаружили более 13 млн генетических вариантов среди образцов ДНК, почти 500 тыс. из которых ранее не были зарегистрированы», – сказал руководитель исследования Тарас Олексик из Оклендского университета.
Отмечается, что эти варианты, известные как мутации, – результат эволюционных и демографических факторов, которые на протяжении всей истории формировали генетический состав украинцев.
«По мере того как люди перемещались по миру на протяжении тысячелетий, они приобретали генетические мутации, часто в результате адаптации к специфическим условиям окружающей среды. Эти мутации передавались из поколения в поколение, поэтому геномы украинцев и других популяций – это отражение их уникальной эволюционной истории», – объяснил Олексик.
Исследование обнаружило важные с медицинской точки зрения мутации. По сравнению с другими европейцами, у украинцев, участвовавших в исследовании, гораздо меньше носителей мутаций, связанных с раком груди и редким врожденным заболеванием сетчатки глаза, известным как амавроз Лебера, однако у них чаще встречается мутация, связанная с аутизмом.
Ранее международная команда ученых, в составе которой работали челябинские специалисты, подтвердила, что на Урале проживали древние венгры.
Козак предсказал изменения в урегулировании в Донбассе при Байдене
В урегулировании конфликта в Донбассе «что-то должно измениться» в связи с приходом к власти в США Джо Байдена, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Он отметил, что «прогнозировать это сложно, идут различные процессы». Так, «целую группу украинских граждан обвинили во вмешательстве в американские выборы», причем «вмешивались не на стороне» Байдена. Козак сказал, что «не знает», чем «закончатся» эти процессы. Он напомнил, что Байден активно «курировал» украинское направление в администрации Барака Обамы. Козак подчеркнул, что США – «самостоятельное суверенное государство, самостоятельно осуществляет внешнюю политику», передает РИА «Новости».
Напомним, Вашингтон включил в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы – они рассказывали о коррупции семьи Байденов.
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Закупленная Украиной китайская вакцина показала в Бразилии 50-процентную эффективность
Общая эффективность разработанной китайской лабораторией Sinovac вакцины от коронавируса на клинических испытаниях в Бразилии составила 50,38%, сообщил местный биотехнологический центр «Институт Бутантан».
«Усилия Китая по повышению своего имиджа путем поставки вакцины против COVID-19 в развивающийся страны потерпели неудачу после того, как один из основных препаратов показал эффективность в 50% на поздних стадиях испытаний в Бразилии», пишет WSJ.
Это значительно ниже, чем показали предыдущие результаты. Так, на прошлой неделе в координировавшем испытания центре заявили об эффективности вакцины на уровне 78%. Теперь этот показатель называют «клинической эффективностью», передает РИА «Новости».
Представитель центра Рикарду Паласиус отметил, что новые данные об эффективности включают случаи заражения, которые были настолько легкими, что не потребовали медицинского вмешательства.
Хотя эффективность Sinovac CoronaVac по-прежнему соответствует порогу 50%, который Всемирная организация здравоохранения считает достаточно хорошим для широкого использования, ученые заявили, что отсутствие прозрачной информации об испытаниях может подорвать доверие к вакцине, отмечают СМИ.
На прошлой неделе стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Первые дозы китайской вакцины Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие против Украины».
В декабре президент Украины Владимир Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. При этом украинская элита объявила охоту за российской вакциной, а украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
«Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее зарегистрировали 11 августа. По данным разработчика препарата центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.
Молдавия и Украина собрались создать транспортный коридор Кишинев – Киев
Власти Молдавии и Украины хотят создать транспортный коридор между Кишиневом и Киевом, сообщила молдавский лидер Майя Санду.
Санду заявила, что стороны «обсудили вопрос развития транспортной инфраструктуры на трассе Кишинев – Киев». По ее словам, «это позволит создать транспортный коридор, который сократит время поездки от Кишинева до Киева и может стать самым коротким путем из центра Украины в страны Центральной Европы», передает РИА «Новости».
Проект предполагает реабилитацию дорожного полотна на территории обеих стран, в результате поездка от Кишинева до Киева будет длиться около пяти часов.
Кроме того, по словам Санду, Молдавия и Украина в будущем хотят принять долгосрочное решение, чтобы позволить взаимное перемещение граждан между странами на базе внутренних паспортов.
Ранее Санду заявила, что договорилась с украинским лидером Владимиром Зеленским вывести отношения Кишинева и Киева на уровень стратегического партнерства.
Напомним, во вторник президент Молдавии совершила первый официальный визит в Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским. Это первые за четыре года переговоры двух стран на высшем уровне.
Козак оценил переговоры «нормандской четверки» словами «нечем похвастаться»
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Комментируя переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) в Берлине, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что «похвастаться нечем».
Он сообщил, что встреча стала «достаточно откровенным обменом мнениями по всем вопросам реализации минских соглашений, реализации итогов парижского саммита, прежде всего по политической составляющей», но «найти окончательные решения не удалось», передает РИА «Новости».
Участники переговоров подготовили «новые принципы и подходы» для дорожной карты по урегулированию в Донбассе. При этом Москва полагает, что встреча была «полезной», стороны смогли обменяться подходами.
У замглавы администрации президента «нет ощущения», что боевые действия со стороны Украины могли бы быть возобновлены. Козак отметил, что «начать боевые действия» в Донбассе «было бы самоубийством», с лета режим прекращения огня «худо-бедно соблюдается».
Козак также отметил, что коронавирус, с точки зрения российской делегации, не мешает переговорному процессу. Он сообщил, что политические советники и представители МИД стран «нормандской четверки» договорились через две недели провести новые переговоры, которые пройдут в онлайн-формате.
Напомним, в Берлине состоялись переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки». От России во встрече принимал участие Козак. Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов, подводя итоги работы 2020 года, сообщал, что Контактная группа фиксирует, что «по вине официального Киева» не были выполнены «рекомендации лидеров Германии, Франции, России и Украины».
Молдавия и Украина договорились о стратегическом партнерстве
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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что договорилась с украинским лидером Владимиром Зеленским вывести отношения Кишинева и Киева на уровень стратегического партнерства.
«Украина и Молдавия сделали сегодня важный шаг к установлению стратегического сотрудничества между двумя странами. Молдавия твердо и без оговорок поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», – сказала Санду, начав свою речь на украинском и продолжив на молдавском языке.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с лидером Молдавии урегулирование конфликта в Приднестровье и посредническую роль Украины в формате «5+2», передает ТАСС.
«Мы обсудили ситуацию в Приднестровском регионе Молдавии. Мы также обменялись мыслями о наших совместных шагах относительно Приднестровья, в частности, с учетом посреднической роли Украины в формате переговоров «5+2». В который раз хочу подчеркнуть, что позиция Украины относительно приднестровского урегулирования остается неизменной: мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдавии в пределах ее международно признанных границ», – сказал он.
Участниками международного формата «5+2» являются Молдавия и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ – посредники, США и Евросоюз – наблюдатели.
Кроме того, стороны договорились создать президентский совет для координации действий в решении задач двусторонней повестки дня. «Мы договорились создать президентский совет, в рамках которого мы будем форматировать стратегию и координировать наши действия для решения задач двусторонней повестки дня», – сказал Зеленский.
Он добавил, что стороны намерены возобновить активный диалог на высшем уровне и сделать его «динамичным и результативным».
В конце прошлого года президент Молдавии Майя Санду заявила
, что готова приехать на переговоры в Москву, но прежде совершит визиты в Киев и Брюссель.
Санду 24 декабря приняла присягу и вступила в должность президента Молдавии. Она обратилась к нацменьшинствам Молдавии на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках. При Санду Молдавия вероятно станет постоянной союзницей Украины с четко выраженной антироссийской позицией. Проигравший выборы Додон заявил, что не намерен уходить из политики и продолжит в будущем работать над тем, чтобы защищать дружбу республики с Россией.