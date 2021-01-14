Обнаружены две новые мутации коронавируса

Ученые из университета Огайо в США обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным.

В заявлении университета Огайо говорится, что первая мутация хотя и похожа на «британский» штамм, но, вероятно, возникла уже в США. Другой штамм приобрел три генетические мутации, которые ранее не встречались вместе в SARS-Cov-2, передает РИА «Новости».

Первый из штаммов обнаружили недавно у пациента в Огайо, и ученые пока не могут сказать, насколько широкое распространение он получил.

Второй вариант стал преобладать в городе Колумбус в конце декабря 2020 года – начале 2021 года.

По данным ученых, мутации, существующие во втором штамме, вероятно, делают вирус более заразным, повышая передачу заболевания от человека к человеку.

При этом исследователи подчеркнули, что у них пока нет оснований полагать, что эти мутации повлияют на эффективность вакцин.

Ранее ВОЗ предсказала более тяжелый год пандемии коронавируса.

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