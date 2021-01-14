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14 января, четверг | Последнее обновление — 08:53 | vz.ru
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Обнаружены две новые мутации коронавируса
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Ученые из университета Огайо в США обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным.
В заявлении университета Огайо говорится, что первая мутация хотя и похожа на «британский» штамм, но, вероятно, возникла уже в США. Другой штамм приобрел три генетические мутации, которые ранее не встречались вместе в SARS-Cov-2, передает РИА «Новости».
Первый из штаммов обнаружили недавно у пациента в Огайо, и ученые пока не могут сказать, насколько широкое распространение он получил.
Второй вариант стал преобладать в городе Колумбус в конце декабря 2020 года – начале 2021 года.
По данным ученых, мутации, существующие во втором штамме, вероятно, делают вирус более заразным, повышая передачу заболевания от человека к человеку.
При этом исследователи подчеркнули, что у них пока нет оснований полагать, что эти мутации повлияют на эффективность вакцин.
Ранее ВОЗ предсказала более тяжелый год пандемии коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от COVID-19
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Президент Владимир Путин на совещании с правительством поручил со следующей недели переходить к массовой вакцинации всего населения России от коронавируса и подготовить соответствующую инфраструктуру.
«Нам нужно переходить от масштабной такой к массовой вакцинации, и я прошу иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру, слава богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий, как минус 50, минус 70. У нас все гораздо проще и эффективнее работает, это можно сделать, поэтому прошу вас уже со следующей недели приступать уже к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например по гриппу», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Путин также назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, но посоветовал понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов вируса.
Массовая добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Свыше 1,5 млн человек уже сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V».
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата Центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.
Закупленная Украиной китайская вакцина показала в Бразилии 50-процентную эффективность
Общая эффективность разработанной китайской лабораторией Sinovac вакцины от коронавируса на клинических испытаниях в Бразилии составила 50,38%, сообщил местный биотехнологический центр «Институт Бутантан».
«Усилия Китая по повышению своего имиджа путем поставки вакцины против COVID-19 в развивающийся страны потерпели неудачу после того, как один из основных препаратов показал эффективность в 50% на поздних стадиях испытаний в Бразилии», пишет WSJ.
Это значительно ниже, чем показали предыдущие результаты. Так, на прошлой неделе в координировавшем испытания центре заявили об эффективности вакцины на уровне 78%. Теперь этот показатель называют «клинической эффективностью», передает РИА «Новости».
Представитель центра Рикарду Паласиус отметил, что новые данные об эффективности включают случаи заражения, которые были настолько легкими, что не потребовали медицинского вмешательства.
Хотя эффективность Sinovac CoronaVac по-прежнему соответствует порогу 50%, который Всемирная организация здравоохранения считает достаточно хорошим для широкого использования, ученые заявили, что отсутствие прозрачной информации об испытаниях может подорвать доверие к вакцине, отмечают СМИ.
На прошлой неделе стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Первые дозы китайской вакцины Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие против Украины».
В декабре президент Украины Владимир Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. При этом украинская элита объявила охоту за российской вакциной, а украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
«Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее зарегистрировали 11 августа. По данным разработчика препарата центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.
Производство вакцины «Спутник V» началось в Бразилии
Фармкомпания Uniao Quimica начала производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Бразилии.
Кроме того, РФПИ и Uniao Quimica на этой неделе подадут заявку на получение разрешения на использование «Спутник V» в Бразилии в экстренных случаях, говорится в сообщении в Twitter.
Напомним, в конце декабря в Аргентину было доставлено 300 тыс. доз российской вакцины. Еще 5 млн должны прибыть в январе и 14 млн в феврале. Президент страны Альберто Фернандес выражал благодарность российскому лидеру Владимиру Путину и создателям вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за ее поставку в южноамериканскую республику.
ВОЗ сообщила о рекордном росте случаев заражений коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю почти на 5 миллионов, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 85 тысяч, сообщила в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно ее данным, с 4 по 10 января в мире были зарегистрированы 4953758 новых случаев заражения и 85436 летальных исходов, – передает ТАСС.
Как отмечает ВОЗ, на минувшей неделе возобновилась тенденция к усилению роста заболеваемости. Число новых случаев COVID-19 и смертей выросло на 20% и 11% соответственно по сравнению с предыдущими семью днями.
В Северной и Южной Америке заболели более 2,5 млн человек (рост на 30%) и умерли более 38 тыс. (рост на 18%). В Европе заболели более 1,8 млн и умерли более 36 тыс. Увеличение заболеваемости зарегистрировано также в Западно-Тихоокеанском регионе (на 36%), в Африке (на 34%) и Восточном Средиземноморье (на 11%).
В США число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 1,7 млн. Далее следуют Великобритания (более 417 тыс. новых случаев инфицирования), Бразилия (более 313 тыс.), Россия (более 165 тыс.), Германия (более 142 тыс.), Индия (более 126 тыс.), ЮАР (более 125 тыс.), Франция (более 122 тыс.), Италия (более 116 тыс.) и Колумбия (более 100 тысяч).
Напомним, 9 января число случаев коронавируса в Британии превысило 3 млн.
Эпидемиолог оценил распространение «британского» штамма COVID-19 в России
Выявленный в России случай заболевания «британским» штаммом коронавируса пока является единственным в стране, дальнейшего распространения инфекции не произошло, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«На сегодня в России случай выявления «британского» штамма пока единственный. Человек, инфицированный этим штаммом, был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров. Дальнейшего распространения инфекции не произошло», – передает его слова РИА «Новости».
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили «британский» штамм коронавируса.
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в России, скорее всего, есть свой уникальный штамм коронавируса, как в Великобритании, но его пока не выявили.
Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации.
Стало известно о вакцинации папы Римского от коронавируса
Папа Римский Франциск сделал прививку от коронавируса, он привился американским препаратом компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, сообщают СМИ.
Папе Римскому пока сделали первый укол препарата, передает ТАСС со ссылкой на аргентинскую газету La Nacion. Источники издания отметили, что вторую инъекцию понтифику сделают через три недели.
Газета Il Messaggero сообщила, что 93-летний почетный папа Римский Бенедикт XVI также планирует сделать прививку.
В Ватикане сообщения о вакцинации папы Римского пока не подтвердили.
Ранее папа Римский в рождественском послании призвал человечество к братскому единению перед лицом кризисов, экономических сложностей и пандемии коронавируса.
В театре «Современник» рассказали о состоянии Ахеджаковой
Народная артистка России Лия Ахеджакова, госпитализированная с коронавирусной инфекцией, находится в стабильном состоянии в обычной палате, сообщил директор театра «Современник» Игорь Попов.
«Лия Меджидовна по-прежнему в больнице. Состояние её стабильное, лежит в обычной палате», – передает РИА «Новости» слова Попова.
В субботу СМИ сообщали о госпитализации Ахеджаковой. Утверждалось, что у 82-летней актрисы диагностировали коронавирус и обострение ряда хронических заболеваний. Информацию о том, что актриса попала в больницу, подтверждал в том числе директор театра «Современник» Игорь Попов. Он говорил, что самочувствие у Ахеджаковой «хорошее». Сообщалось также, что актриса находится в обычной палате.
После прививки Pfizer в ФРГ несколько человек заразились коронавирусом
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Несколько человек в доме престарелых в германском городе Хаген (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия) заразились коронавирусом, несмотря на то, что им была сделана прививка, сообщило издание Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
Представитель администрации Хагена заявила изданию, что иммунитет к COVID-19 формируется лишь спустя семь-десять дней после первой прививки. Всего необходимы две инъекции вакцины, разработанной консорциумом BioNTech – Pfizer. «За это время можно заразиться», – приводит слова представителя администрации города ТАСС.
Напомним, вакцинация в Германии и в других странах Евросоюза началась 27 декабря. К 11 января прививку от коронавируса разработки фармкомпаний Pfizer и BioNTech в Германии сделали более 613 тыс. человек, то есть 0,74% населения ФРГ.
В прошлую субботу канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что предстоящие недели могут стать самыми тяжелыми за весь период пандемии. Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января в Германии может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции.
5 января Германия продлила карантин до конца месяца.
Путин поручил проанализировать заболеваемость COVID в мире в новогодние праздники
Необходимо проанализировать рост заболеваемости COVID-19 в мире в новогодние праздники, чтобы понять, отчего это произошло, эта информация необходима для изучения работы российской вакцины, заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил на совещании с членами правительства, что «в некоторых странах мы видим всплеск сейчас заболеваемости, это не понятно с чем связано – то ли с новыми штаммами, то ли с тем, что в праздничные дни не соблюдалась необходимая в таких условиях дисциплина», передает РИА «Новости».
«Нам нужно понять. Я знаю, что эти штаммы у нас есть, специалисты, наши ученые над этим работают. Понять для того, чтобы ясно и четко представлять, как действует вакцина российская», – добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вирусолог назвал необходимое для коллективного иммунитета число привитых от COVID-19 россиян
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Для заметного уменьшения эпидемии коронавирусной инфекции как минимум половине россиян необходимо привиться, сказал газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн.
На совещании с правительством глава государства Владимир Путин поручил на следующей недели перейти к массовой вакцинации от COVID-19 всех российских граждан. Президент также назвал российский препарат лучшим в мире, поскольку никакие другие вакцины такой защиты и степени безопасности не демонстрируют.
«Коллективный иммунитет складывается из нескольких компонентов. Во-первых, это люди, которые уже переболели и приобрели его. Во-вторых, это те, кто от природы более устойчив к этому вирусу. В-третьих, это вакцинированные люди. Когда таких людей в сумме наберется порядка 70 % – это даст хороший результат, и эпидемия резко снизится настолько, что можно будет считать, что мы от нее освободились», – рассказывает Альштейн.
Он уточняет, что даже при таком высоком показателе полностью избавиться от COVID-19 будет невозможно, поскольку вирус все равно останется с людьми, только это уже будут частные случаи, а не массовые.
«На данный момент уже переболело достаточно много людей около – 10-20% населения, а, учитывая бессимптомных больных, возможно гораздо больше (до 30 % населения), но точно их количество посчитать невозможно. Вакцинация уже началась, с каждым днем количество привитых увеличивается. Если, скажем, привьются еще порядка 20 % населения – это уже даст заметное уменьшение эпидемии, но в основном мы можем ожидать эффекта после того, как будет охвачено 50 и более процентов», – считает вирусолог.
В конце ноября прошлого года ученые Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (КФУ) спрогнозировали, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции у населения выработается уже к лету 2021 года. По их мнению, для прекращения распространения вируса достаточно при выработке иммунитета у 50-60 % граждан.
Стали известны симптомы «британского» штамма коронавируса у детей
«Британский» штамм коронавируса протекает у детей с рядом отличительных симптомов, сообщает Express.
Больше половины заболевших детей страдают от усталости, многие из них становятся замкнутыми. У младенцев заболевание может проявляться в приступах истерики и плача, передает РИА «Новости».
На головную боль жаловались 53% детей с COVID-19. Кроме того, одновременно они могут испытывать боль в животе, поэтому врачи рекомендуют родителям спрашивать своих сыновей и дочерей, не болит ли у них голова, если у них возникает боль в животе.
Температура выше 37 градусов встречается почти у половины детей, которые заболели новым «британским» штаммом COVID-19. Также на наличие инфекции в организме может указывать больное горло.
Около 35% заболевших страдают от потери аппетита. По словам врачей, чаще всего с этим сталкиваются малыши в возрасте до года.
Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации.
Ученые составили прогноз по коронавирусу на ближайшие десять лет
На основе анализа данных по четырем известным коронавирусам человека, вызывающим легкие симптомы простуды, американские ученые составили прогноз развития COVID-19 на ближайшее десятилетие: по их мнению, за это время SARS-CoV-2 перейдет в разряд эндемических, а иммунитет от перенесенного в детстве в легкой форме заболевания останется на всю жизнь.
Результаты исследования опубликованы в журнале Scienc, передает РИА «Новости».
Анализ иммунологических и эпидемиологических данных по четырем коронавирусам человека семейства HCoV позволил ученым из Университета Эмори в Атланте и Университета штата Пенсильвания разработать модель для прогнозирования траектории SARS-CoV-2 до момента, пока он не станет эндемическим, то есть будет поддерживаться на постоянном базовом уровне в популяции населения, не подпитываясь внешними инфекциями.
Ученые отмечают, что их модель включает раздельный анализ таких компонентов иммунологической защиты, как восприимчивость к повторному заражению, ослабление болезни после повторного заражения и трансмиссивность вируса после повторного заражения, каждый из которых со временем ослабевает по-разному.
Полученные результаты позволяют произвести оценку динамики изменения тяжести заболевания для различных возрастных групп населения. Имеющиеся данные серологических исследований показывают, что первичное инфицирование всеми четырьмя эндемическими штаммами HCoV обычно происходит в раннем возрасте; при этом вырабатываются оба вида антител – краткосрочных IgM, определяющих острый ответ иммунной системы, и IgG, обеспечивающих долговременную иммунную память.
Также известно, что степень распространенности коронавирусов семейства HCoV в популяции очень высока. Данные инфекции в детстве переносят практически все в виде насморка, а затем уже больше не болеют. Случаи обнаружения антител IgM у людей старше 15 лет крайне редки.
Исследователи предполагают, что когда SARS-CoV-2 станет эндемическим, первое заражение будет происходить в возрасте от трех до пяти лет, а само заболевание – протекать с симптомами легкой простуды.
Пожилые люди если и будут болеть, то в легкой форме, так как сформировавшиеся в детстве антитела обеспечат им иммунную защиту.
Широкомасштабная вакцинация, по мнению ученых, станет не нужна, так как вакцины вызывают лишь кратковременную защиту от повторного заражения.
Однако подчеркивается, что на данный момент вакцинирование необходимо. Вакцины снижают тяжесть заболевания и формируют массовый иммунный ответ, от которого зависит, как быстро COVID-19 перейдет в разряд эндемических заболеваний.
Авторы исследования предполагают, что в будущем вакцинацию отменят постепенно, сохраняя ее на более длительный срок для определенных возрастных групп.
Кто это будет – пожилые люди или, наоборот, дети – можно будет сказать только спустя некоторое время на основе анализа динамики развития заболевания.
Ранее был сделан прогноз по жертвам от коронавируса в 2021 году.
В Бразилию запланировали поставить 150 млн доз «Спутник V»
Бразильцев начали вакцинировать российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V», в страну планируется завезти 150 млн доз препарата, сообщил РФПИ.
«РФПИ и Uniao Quimica начинают вакцинацию населения Бразилии препаратом «Спутник V». Первые 20 граждан Бразилии, работающих в посольстве в России, уже получили вакцину», – цитирует сообщение фонда РИА «Новости».
Отмечается, что российская сторона поставит в Бразилию 10 млн доз вакцины «Спутник V» в первом квартале 2021 года. Всего за 2021 год планируется поставить в эту страну 150 млн доз.
Ранее сообщалось, что фармкомпания Uniao Quimica начала производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Бразилии.
Путин назвал российскую вакцину от COVID-19 лучшей в мире
Президент Владимир Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, но посоветовал понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов вируса.
«Вакцина российская, это совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас уже практика показывает, она, я думаю, что вообще самая лучшая в мире. Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют. Это безусловный успех наших специалистов», – заявил президент, сообщает РИА «Новости».
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.
На Украине начался сбор подписей за регистрацию «Спутника V»
Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил руководитель молодежного крыла украинской политсилы Артем Марчевский.
«Сегодня дан старт сбору подписей обращения к президенту и кабинету министров с требованием в максимально кратчайшие сроки зарегистрировать и запустить производство вакцины. Виктор Медведчук уже договорился обо всем. То есть, сугубо бюрократическая история», – заявил Марчевский в эфире телеканала «112 Украина».
При этом он отметил, что украинские власти собираются покупать китайскую вакцину «с эффективностью 50%, хотя эффективность вакцины «Спутник V» на уровне 92%, а по некоторым исследованиям и 96%».
По словам Марчевского, сбор подписей начат в трех городах Донецкой области на подконтрольной Киеву территории – Покровск, Доброполье и Мирноград.
Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана.
Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников.
Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.
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