ВОЗ предсказала более тяжелый год пандемии коронавируса

Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый, заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.

«Мы вступаем во второй год (пандемии – прим. ВЗГЛЯД), и он может оказаться даже более тяжелым, учитывая динамику его (коронавируса) распространения и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем», – передает РИА «Новости» слова Райана.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что данные, поступившие в организацию за последние две недели, указывают на то, что заболеваемость «вновь достигла пика».

По мнению Райана, в Северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке, наблюдается «идеальный шторм». Факторами, приведшими к увеличению распространения инфекции, стали морозы, скопление людей внутри помещений, а также циркулирующие новые штаммы коронавируса.

Накануне ВОЗ заявила, что число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю почти на 5 миллионов, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 85 тысяч.