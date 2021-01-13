Названы вероятные сроки оглашения послания президента Федеральному собранию

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13 января, среда | Последнее обновление — 13:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ обезвредила банду в Петербурге
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К исходу 2020 года наш век вполне достойно управился с перекройкой миропорядка. Он в один присест, практически со скоростью перемены первого и второго блюд, схрумкал и ялтинский мир, и однополярную глобализацию. При этом дважды (!) погребённая катастрофами ХХ века Россия опять как новенькая.
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Наши местные споры о том, имеет ли частная компания за океаном право на идеологическую цензуру, лишены реального смысла. Если такое право существует, если оно укладывается в действующие законы США, это ещё хуже для всех нас, для всего мира.
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Можно наплодить кучу феминизированных слов и говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо и избыточно.
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Названы вероятные сроки оглашения послания президента Федеральному собранию
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Послание президента России Федеральному собранию может пройти в середине февраля, сообщил источник в парламенте.
«Похоже, в середине февраля», – сообщил источник РИА «Новости», отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, в конце декабря спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко рассказала, что послание президента Федеральному собранию может быть оглашено в начале 2021 года.
Рассказ о визите Путина в Сирию стал темой №1 в арабоязычных СМИ
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Рассказ о визите президента России Владимира Путина на Рождество в Сирию в январе 2020 года стал самой обсуждаемой темой в арабоязычных СМИ.
По информации издания Donya-e-Eqtesad, внимание журналистов привлекло посещение российским президентом в дни празднования православного Рождества не только церкви Святой Девы Марии, но и мечети Омейядов – одного из старейших из сохранившихся в мире исламских религиозных сооружений, передает РИА «Новости».
По словам Путина, он посетил мечеть из-за хранения мусульманами Сирии мощей Иоанна Крестителя. Российский лидер поблагодарил представителей сирийских мусульман за сохранение христианских святынь и отметил общее между двумя религиями, которые подчеркивают важность морально-нравственных ценностей.
Путин посетил Дамаск 7 января 2020 года. Вместе с президентом Сирии Башаром Асадом они заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры. Президенты двух стран осмотрели Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска.
Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что визит Путина в Сирию пытались залегендировать под поездку министра обороны России. В свою очередь Сергея Шойгу сказал, что подготовка визита Путина в сирийский Дамаск служит хорошим учебным пособием по организации подобного рода работы и триллером «похлеще голливудского». Начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков рассказал, что самым сложным в его жизни стало согласие гарантировать безопасность президента России во время его визита в Сирию.
Сам Путин заявил, что российским органам безопасности, в том числе ФСБ, удается купировать угрозы, исходящие с территории Сирии.
Алиев заявил, что у Еревана через Баку будет железнодорожное сообщение с Россией
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У Армении через территорию Азербайджана будет железнодорожное сообщение с Россией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Об этом он сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает РИА «Новости».
Ранее Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о наличии всех предпосылок для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Нагорном Карабахе.
Встреча прошла в Кремле. И Алиев, и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник. Лидеры России, Азербайджана и Армении планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
С ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку.
Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина»
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что у Москвы есть компромат на главу американского государства Дональда Трампа.
«Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа – личное, политическое, финансовое», – сказала она, добавив, что «другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой (hand maiden) Путина, нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.
По ее мнению, Трамп «виновен в подстрекательстве к мятежу» и «должен заплатить за это». Пелоси рассказала, что хотела обсудить данный вопрос с вице-президентом Майклом Пенсом. Однако когда она и лидер демократов в Сенате Чак Шумер позвонили Пенсу, их «продержали на линии 20 минут», а вице-президент «так и не подошел к телефону». Пелоси заявила, что в тот момент была дома и успела «запустить посудомоечную машину, отнести одежду в стирку», передает ТАСС.
Пелоси также заявила, что Трамп «может помиловать себя за федеральные преступления, он не может помиловать себя за преступления по законодательству штатов», поэтому «против него идет расследование в штате Нью-Йорк».
В понедельник Палата представителей США призовет Пенса воспользоваться 25-й поправкой к конституции США и отстранить главу американского государства Дональда Трампа от власти. Телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключает возможности прибегнуть к 25-й поправке, но Bloomberg опровергло эту информацию.
Путин, Алиев и Пашинян подписали совместный документ о развитии Карабаха
По итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.
Как сообщил президент России, план по реализации соглашения в ближайшее время представят вице-премьеры трех стран. Они будут руководить рабочей группой, которая займется вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе. Помимо этого, сформируют рабочие экспертные подгруппы, передает РИА «Новости».
«Уверен, что реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и, без всякого сомнения, пойдет на пользу региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации», – подчеркнул Путин.
В свою очередь Пашинян согласился, что договоренности, достигнутые на встрече в Москве, приведут к большим гарантиям безопасности в Карабахе и помогут изменить экономический образ региона.
При этом Алиев отметил: «прошло два месяца после прекращения огня, и то, что сегодня в Москве собрались лидеры трех стран, подписавших заявление от 9–10 ноября, говорит о том, что мы настроены на результат, настроены на то, чтобы подвести черту под теми действиями, которые происходили в сентябре – ноябре».
Ранее Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о наличии всех предпосылок для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Нагорном Карабахе.
Встреча прошла в Кремле. И Алиев, и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник. Лидеры России, Азербайджана и Армении рассмотрели ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудили дальнейшие шаги. Особое внимание было уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
С ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку.
Лукашенко пошутил по поводу звонка Путину
Белорусский лидер Александр Лукашенко в шутку предложил журналистке Наиле Аскер-заде соединить ее с президентом России Владимиром Путиным.
Интервью для программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» проходило в кабинете главы республики. Ведущая спросила Лукашенко, разговаривает ли он по рабочему телефону с Путиным, на что политик предложил прямо сейчас позвонить своему коллеге.
Однако в итоге было решено не отвлекать президента России и проверку связи провести с секретарем Лукашенко.
При этом президент Белоруссии назвал Путина единственным другом среди глав государств.
Ранее Лукашенко, отвечая на вопрос, в одной ли он команде в политике с Путиным, заявил, что «нас загнали уже намертво в одну команду».
Песков опроверг информацию о вакцинации Путина от коронавируса
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент Владимир Путин уже прошел вакцинацию от коронавируса.
«Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам», – заявил Песков «Говорит Москва».
Ранее соответствующая информация появилась в телеграм-канале «Кстати». Сообщалось, что Путин якобы привился еще 5 января.
29 декабря Песков сообщал, что Путин принял решение вакцинироваться от коронавируса, глава государства сам решит, в какой форме и когда сообщить о том, что он привился.
В Кремле начались переговоры Путина, Алиева и Пашиняна
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Президент России Владимир Путин в понедельник днем проводит трехсторонние переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.
Встреча проходит в Кремле. Пресс-служба администрации президента России сообщила, что переговоры было решено провести по инициативе Путина, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Москву, чтобы обсудить с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе.
Лидеры России, Азербайджана и Армении планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
С ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку.
Лукашенко заявил, что Путин его единственный друг
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего российского коллегу Владимира Путина не только своим другом, но и другом всего белорусского народа, отметив, что у него нет других друзей.
«Да, я его считаю своим другом, и в этом году (2020 году – прим. ВЗГЛЯД) он подтвердил, что является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне», – сказал Лукашенко в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».
На вопрос о том, есть ли у него другие друзья, глава Белоруссии ответил отрицательно. «Тяжелый вопрос, я над ним очень много раз задумывался, прихожу к тому выводу, что, наверное, нет», – заявил он.
При этом Лукашенко отметил, что у него «очень много противников», но «стали ли они врагами – покажет время».
Ранее Лукашенко, отвечая на вопрос, в одной ли он команде в политике с Путиным, заявил, что «нас загнали уже намертво в одну команду».
В Госдуму внесли проект о дополнительной индексации пенсий
Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года, сообщил один из авторов проекта глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
«Настоящим проектом федерального закона предлагается осуществлять дополнительную индексацию социальных пенсий, страховых пенсий и фиксированной выплаты к страховой пенсии, и в случае его принятия указанные пенсии и фиксированная выплата будут индексироваться», – говорится в пояснительной записке, которую Нилов опубликовал в Telegram.
Согласно проекту закона, предполагается, что социальные пенсии будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год в соответствии с действующим порядком. Кроме того, пенсии предлагается индексировать с 1 июля в случае, если темпы инфляции за прошлый год превысят темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период, передает РИА «Новости».
Страховые пенсии предлагается индексировать с 1 января исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента, а с 2025 года – ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год, с 1 апреля – исходя из роста доходов ПФР.
Также предполагается индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 января, а с 2025 года – ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год. При этом правительство получит право дополнительно повышать размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 апреля с учетом роста доходов ПФР.
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.
В конце 2020 года Путин на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым отметил необходимость дополнительно рассмотреть возможность индексации пенсий для работающих россиян. До этого Путин заявил, что правительство изучает возможность снять ограничения на индексацию пенсий работающим пенсионерам, однако условием для этого является бюджетная обеспеченность.
Путин провел совещание по обеспечению безопасности в новогодние праздники
Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности в новогодние праздники, нагорнокарабахское урегулирование, а также ситуация на Южном Кавказе, сообщила пресс-служба Кремля.
В совещании участвовали секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и директор СВР Сергей Нарышкин, сообщается на сайте Кремля.
«Первый – вопрос обеспечения безопасности в ходе проведения праздничных мероприятий: и новогодних, и рождественских», – сказал Путин.
Также на совещании обсуждались вопросы нагорно-карабахского урегулирования. Встреча прошла в преддверии саммита лидеров России, Армении и Азербайджана.
«Второй вопрос – совершенно конкретный, международного характера, связанный с обеспечением мирного процесса в нагорно-карабахском урегулировании и вообще ситуацией на Южном Кавказе», – сказал Путин.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут 11 января в Москве по инициативе главы российского государства.
Сообщалось, что Пашинян на встрече с Путиным и Алиевым планирует обсудить возвращение военнопленных, поиск тел погибших военнослужащих, а также судьбы пропавших без вести. Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Пашинян объяснил решение подписать соглашение о прекращении военных действий необходимостью сражаться «против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана».
Путин указал приоритетные задачи прокуратуры
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Глава российского государства Владимир Путин потребовал от прокуратуры жестко пресекать коррупцию, усилить борьбу с преступностью и экстремизмом, а также устранять нарушения социальных прав россиян.
Путин заявил, что необходимо «наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жестко пресекать коррупцию и нецелевое использование бюджета». Кроме того, «самого серьезного внимания требует» работа по «надзорному сопровождению реализации национальных проектов», «защите окружающей среды» и «обеспечению законности» на предстоящих выборах в Госдуму. Также «среди приоритетных задач» Путин назвал «выявление и устранение нарушений социальных прав людей, особенно наиболее уязвимых категорий граждан».
Президент заявил, что «в каждом случае надо требовать полного восстановления закона и нарушенных прав, действовать твердо, принципиально, для этого у прокуратуры достаточно полномочий, ведь «ее конституционный статус был значительно усилен», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
В 2020 году прокурорами выявлено свыше 3,5 млн нарушений федерального законодательства, по материалам проверок возбуждено почти 19 тыс. уголовных дел. Путин подчеркнул, что за каждой этой цифрой – «восстановленная правда и справедливость».
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Путин обратился к работникам и ветеранам органов прокуратуры в связи с их профессиональным праздником – 12 января отмечается День работника прокуратуры. Он поблагодарил прокуроров «за добросовестное отношение к обязанностям, за высокие профессиональные качества» и поздравил с профессиональным праздником. Путин отметил их серьезный вклад в развитие России как правового и демократического государства. Президент и в дальнейшем ждет от прокуратуры «весомых результатов».
Напомним, одно из важнейших направлений конституционных поправок в России связано с изменениями в судебной и правоохранительной системах. Усилен контроль федерального центра и ослаблена зависимость прокуратуры от регионального (в том числе и кумовского) влияния:
Путин заявил о наличии предпосылок для решения конфликта в Карабахе
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о наличии всех предпосылок для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Нагорном Карабахе.
По словам Путина, посреднические усилия России были направлены на устойчивое прекращение огня в Нагорном Карабахе. «Хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за то, что вы позитивно восприняли предпринятые российской стороной активные посреднические усилия, которые были направлены на то, чтобы помочь остановить кровопролитие, стабилизировать обстановку и добиться устойчивого прекращения огня», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Путин также указал, что трехстороннее соглашение по Карабаху последовательно реализуется, а во всех своих действиях по Карабаху Россия следовала принципам Минской группы. «Особо хотел бы при этом отметить, что во всех своих действиях Россия стремилась следовать ключевым наработкам, достигнутым в Минской группе ОБСЕ. Мы продолжаем регулярно сверять с партнерами, с председателями Минской группы наши действия», – сказал президент.
«Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах как армянского, так и азербайджанского народа», – сказал российский лидер.
Путин также напомнил о том, как готовился документ. «Мы с вами находились в постоянном контакте, вместе искали компромисс. Именно в результате наших общих усилий после интенсивных, в том числе, как вы помните, и ночных телефонных переговоров, 9 ноября было согласовано трехстороннее заявление, которое мы с вами подписали», – рассказал он.
Он добавил, что признателен главе Азербайджана и премьер-министру Армении за приезд в Москву. «Я очень рад приветствовать вас в Москве и признателен вам за то, что вы откликнулись на предложение совместно обсудить ход реализации нашего трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября прошлого года и дальнейшие шаги по преодолению имеющихся проблем и налаживанию мирной жизни в регионе», – сказал Путин.
Он также отметил, что «Россия дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями, связывающими наши страны и народы. Поэтому мы с тревогой и искренним переживанием за судьбы людей следили за вспыхнувшим вооруженным конфликтом».
Встреча проходит в Кремле. И Алиев, и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник. Лидеры России, Азербайджана и Армении планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
С ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку.
Путин подтвердил выполнение российскими миротворцами миссии в Карабахе
Российская миротворческая группировка в Нагорном Карабахе выполняет свои обязательства перед обеими сторонами, заявил президент России Владимир Путин.
«Российская миротворческая группировка полностью выполняет свои обязательства перед обеими сторонами», – сказал Путин по итогам трехсторонних переговоров, которые прошли в Москве при участии лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в регион уже вернулось свыше 48 тысяч перемещенных лиц и беженцев.
Ранее по итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.
Встреча прошла в Кремле. И Алиев, и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник.
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
Путин оценил соблюдение условий соглашения по Карабаху
Условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьезных инцидентов сейчас нет, заявил президент России Владимир Путин.
«Прежде всего хочу поблагодарить своих коллег – и президента Азербайджана, и премьер-министра Армении – за то, что они согласились приехать в Москву для того, чтобы встретиться, для того чтобы обсудить вопросы, связанные с исполнением мирного соглашения от 9 ноября прошлого года. Мы пришли к выводу, что условия соглашения в целом соблюдаются, не отмечается никаких серьезных инцидентов», – сказал Путин по итогам трехсторонних переговоров, которые прошли в Москве при участии лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, передает РИА «Новости».
Ранее Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о наличии всех предпосылок для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Нагорном Карабахе.
Встреча прошла в Кремле. И Алиев, и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник. Лидеры России, Азербайджана и Армении планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
Путин обсудит с правительством дорожное строительство
Президент России Владимир Путин проведет 13 января совещание с правительством, в ходе которого планируется обсудить планы дорожного строительства на 2021–2023 годы, сообщила пресс-служба Кремля.
«13 января Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станет обсуждение результатов дорожного строительства в 2020 году и планы на 2021–2023 годы. С докладами по этому поводу выступят заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Транспорт», глава Бурятии Алексей Цыденов», – передает сообщение Кремля РИА «Новости».
Также в ходе совещания будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления и распределения регионам более 172,3 млрд рублей на дорожную инфраструктуру. Глава правительства также заявил, что на финансирование единого плана по достижению национальных целей развития в ближайшие три года будет направлено более 39 трлн рублей.
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