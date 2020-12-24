Матвиенко предположила сроки послания Путина Федеральному собранию

В Совете Федерации ожидают, что послание президента Федеральному собранию может быть оглашено в начале следующего года, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Ожидаем, что послание президента может быть в начале следующего года», – передает РИА «Новости» слова Матвиенко.



Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию в этом году не планируется.