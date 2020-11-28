Песков прояснил вопрос с посланием Путина Федеральному собранию

Президент Владимир Путин не планирует в 2020 году проводить послание Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В этом году его, наверное, не будет, до конца года. По крайней мере пока не планировалось. Но традиционно это уже уходит, нет же никакой юридической обязанности президента оглашать послание до конца календарного года. Я бы, скорее, ориентировался на начало следующего, как это было в предыдущие несколько лет», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Также Песков отметил, что очная встреча Путина с судьями Конституционного суда в 2020 году вряд ли состоится.

«Очно в любом случае вряд ли она состоится. Соответственно, или президент выберет форму видеоконференции, или может быть отдельная встреча с [председателем КС Валерием] Зорькиным. Конечно, обычно так или иначе контакты осуществляются», – сказал он.

Ранее Песков сообщал, что большая пресс-конференция Путина в 2020 году пройдет с элементами прямой линии, россияне смогут задать вопросы главе государства через приложение «Москва – Путину».