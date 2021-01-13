Сын миллиардера Мордашова ушел в армию после отчисления из вуза

Совладелец золотодобывающей компании Nordgold, сын миллиардера Алексея Мордашова Никита ушел в армию после отчисления из вуза летом 2020 года за неуспеваемость.

Мордашова-младшего летом 2020 года отчислили из Высшей школы экономики (ВШЭ), где он учился на совместной программе с LSE (London School of Economics – Лондонская школа экономики, выступает оператором программы). Об этом Forbes рассказал его знакомый, добавив, что сын миллиардера после этого отправился служить в армию. По его словам, ему не очень нравилась учеба по этой программе, и он не стремился остаться в вузе.

Представитель Алексея Мордашова от комментариев отказался.

Мордашов-младший поступил во ВШЭ летом 2019 года на бакалаврскую программу «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета по международным отношениям», набрав 228 баллов. Он обучался на платном отделении факультета мировой политики и мировой экономики по специальности «Публичная политика и социальные науки». После окончания первого курса ВШЭ при успешной сдаче экзаменов студенты зачисляются на первый курс Лондонского университета. Стоимость обучения на платных местах в 2021 году – 770 000 рублей в год.

По информации издания, Мордашова отчислили летом после того, как он не смог сдать сессию по итогам первого курса обучения. К концу года обучения у Никиты Мордашова был один из самых низких рейтингов (2,6, максимальный – 10), уточняет РБК.

Всего у совладельца «Северстали» Алексея Мордашова семеро детей: старший сын от первого брака, двое сыновей, один из которых Никита, от второго, еще один сын и три дочери от третьего брака. Последняя из дочерей миллиардера, Алена, родилась летом 2020 года.

Братья Кирилл и Никита в 2019 году стали совладельцами отцовского бизнеса: летом прошлого года бизнесмен передал сыновьям свою долю (25%) в туроператоре TUI, а в сентябре – 65% акций золотодобывающей компанией Nordgold. Передача активов, по словам представителя Мордашова, понадобилась, чтобы сыновья могли войти в курс дела и получить опыт в сфере управления портфелем активов.