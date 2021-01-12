Инфляция в России по итогам 2020 года составила 4,9%

По итогам декабря 2020 года инфляция в России составила 4,9% в годовом выражении, 0,8% – в месячном, следует из данных Росстата.

В декабре продовольственные товары подорожали по сравнению с ноябрем прошлого года на 1,53%, в годовом выражении – на 6,69%, а непродовольственные – на 0,4% в месячном выражении и на 4,79% в годовом. Также в декабре выросла стоимость услуг – на 0,42% в месячном выражении, на 2,7% в годовом, передает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Оценка совпала с предварительными данными, предоставленными Росстатом 31 декабря 2020 года.

Герман Греф сообщал, что Сбербанк ждет в 2021 году годовую инфляцию ниже 4%, темпы роста экономики составят 2-3%.