Инфляция в России по итогам 2020 года составила 4,9%

В декабре в России инфляция составила 0,8%, в ноябре этот показатель составлял 0,71%, в годовом выражении она ускорилась до 4,9% с ноябрьских 4,42%, об этом свидетельствуют предварительные данные Росстата.

Продовольствие в декабре подорожало на 1,5%, непродовольственные товары выросли в цене на 0,4%, цена на услуги выросла на 0,4%, передает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

За 2020 год стоимость продовольственных товаров в стране выросла на 6,7%, непродовольственных – на 4,8%, услуг – на 2,7%.

Минэкономразвития предполагало, что инфляция по итогам года составит 4,6 – 4,8%, при этом в базовом варианте ведомство предполагало инфляцию по итогам года на уровне 3,8%. Центробанк предсказывал инфляцию по итогам года на уровне 3,9 – 4,2%.

Замминистра экономического развития Полина Крючкова отметила, что ускорение годовой инфляции в декабре из-за ослабления рубля составило 1,5 процентного пункта (п.п.).

«Основной вклад в ускорение инфляции в текущем году внесло произошедшее ослабление валютного курса – по оценке, около 1,5 п.п. (из 2,5 п.п. увеличения годовой инфляции в декабре по сравнению с январем). Вместе с тем с учетом стабилизации ситуации на валютном рынке эффект переноса валютного курса, по нашей оценке, будет исчерпан в I квартале 2021 года», – указала представитель ведомства.

Она добавила, что темп роста потребительских цен повысила ситуация на рынках сельхозпродукции, в как на внутреннем, так и на мировом.

«Рост биржевых цен на ключевые продовольственные товары, а также снижение урожая отдельных культур по сравнению с рекордными уровнями прошлого года привело к ускорению роста внутренних потребительских цен на продовольственные товары (6,7% по итогам 2020 года), в том числе на социально значимые продукты питания», – добавила замминистра.

Правительство, по ее словам, приняло эффективные меры для стабилизации цен. За последние две недели цена на подсолнечное масло и сахар снизилась, отметила она.

«Вместе с тем Минэкономразвития совместно с ответственными ведомствами продолжает оперативный мониторинг цен на потребительском рынке по всей производственной цепочке для своевременного выявления рисков роста цен в социально значимые товары и выработки необходимых мер реагирования», – сказала Крючкова.

Ранее советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития Сергей Улатов заявлял, что в 2021 году российская валюта сможет избежать сильных колебаний.

Герман Греф сообщал, что Сбербанк ждет в 2021 году годовую инфляцию ниже 4%, темпы роста экономики составят 2-3%