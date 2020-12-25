Греф поделился ожиданиями от 2021 года

Сбербанк ждет в 2021 году годовую инфляцию ниже 4%, темпы роста экономики составят 2-3%, а стоимость барреля нефти – более 50 долларов, сообщил глава кредитной организации Герман Греф.

«Прогноз, из которого мы исходим: инфляция ниже 4%, темпы роста ВВП – между 2% и 3%. Нефть, что является ключевым параметром – за 50 долларов, рубль укрепляется», – передает РИА «Новости» слова Грефа в интервью телеканалу «Россия 24».

Напомним, в октябре Счетная палата впервые составила собственный вариант прогноза развития российской экономики на 2020–2023 годы, который включает «шоковый сценарий», предполагающий продление карантинных мер до конца весны – начала лета 2021 года.