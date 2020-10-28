Счетная палата составила «шоковый сценарий» для экономики России

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Что значит для России конец эпохи легендарного Ту-154

Россия готовится превзойти успех Ту-154 Георгий Зимарев/РИА «Новости»
Самый популярный советский самолет Ту-154 отправляют на покой. Лайнер, который за полвека перевез наибольшее количество советских людей, больше не будет эксплуатироваться на регулярных рейсах. Чем был так уникален этот самолет, как ему удалось столько времени продержаться на регулярных авиалиниях? И сможет ли МС-21 превзойти успех советской легенды? Подробности...
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Как звезд Голливуда втянули в конфликты в бывшем СССР

Мел Гибсон решил поддержать армян, а Элайджа Вуд – главного соперника Лукашенко Christopher Khoury/Zuma/Global Look Press Dave,
Bedrosian/Zuma/Global Look Press
Известные на весь мир актеры стали уделять подозрительно много внимания событиям в странах бывшего СССР. Мел Гибсон комментирует конфликт между армянами и азербайджанцами, Чак Норрис и Элайджа Вуд – между Лукашенко и оппозицией, а несколько раньше оскароносный Морган Фримен объявил американцам, что у них с Россией идет война. Кем и зачем оплачено это внимание? Подробности...
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Уникальный ледокол создаст для России новую геополитическую реальность

Проектное изображение ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» Судостроительный комплекс «Звезда»
У России имеются масштабные планы в Арктике – и обеспечивать российское присутствие в этом важнейшем регионе будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом РФ Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Чем уникален этот корабль и какие задачи он будет решать? Подробности...
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США столкнулись с проблемами в разработке нового оружия против России

Установка вертикального пуска (УВП) Mk.41 не подходит для перспективного оружия ВМС США Mass Communication Specialist
1st Class Leah Stiles/U.S. Navy
В США озвучивают агрессивные планы перехода на новые виды оружия – в том числе гиперзвуковое. Некоторые заявления на эту тему звучат как пустое прожектерство, воплотить которое невозможно даже Америке: ни технически, ни финансово. Почему даже в таком виде американские проекты представляют для России прямую угрозу? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Русская литература – это хоккей, здесь мы можем быть лучшими

Герман Садулаев, писатель, публицист
Пока в писательском сообществе была такая взаимная ненависть, что главное пожелание формулировалось «пусть у меня сдохнет коза, лишь бы у соседа сдохла корова!», поддерживать, действительно, было некого и нечего. Подробности...

Свобода – это закон джунглей

Алексей Алешковский, сценарист
Сегментация теперь – не племенная, а идеологическая. Если на вас нападают Силы Зла – это очень плохо, а если Силы Света – хорошо. То, что в одном случае – слезинка ребенка, в другом – божья роса. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Франция вступила в риторическую войну с Турцией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Макрон и Эрдоган будут работать над дальнейшим пробиванием дна. Не из-за большой нелюбви друг к другу, а просто потому, что это пробивание соответствует их собственным интересам. Подробности...
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Первый месяц карабахской войны: итоги

Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

До начала революции в США осталось 10 дней

Обсуждение: 6 комментариев
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

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17:23

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    Счетная палата составила «шоковый сценарий» для экономики России

       28 октября 2020, 11:05
    Фото: State Duma Russia/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Счетная палата впервые составила собственный вариант прогноза развития российской экономики на 2020–2023 годы, который включает «шоковый сценарий», предполагающий продление карантинных мер до конца весны – начала лета 2021 года.

    Аудиторы представили два сценария, наиболее вероятный из них – базовый сценарий – исходит примерно из тех же предпосылок, что и официальный прогноз Минэкономразвития: основной удар по экономике коронавирус нанес во втором квартале 2020 года, борьба с ним будет продолжаться, но новых строгих ограничительных мер в большинстве стран вводить не станут, передает РИА «Новости».

    Второй сценарий – консервативный – предполагает более жесткое прохождение второй волны осенью и зимой 2020–2021 годов и, возможно, весной 2021 года, с повторным введением ограничений в Европе и России.

    «Массовая вакцинация и уход от карантинных ограничений в этом сценарии предполагаются не ранее конца весны – лета 2021 года. Таким образом, данный сценарий представляет собой стресс-сценарий для России в условиях сохранения рисков пандемии, но без нового шока, связанного с падением цен на нефть», – указывается в документе.

    Кроме того, «падение мировой экономики в 2020 году будет глубже, чем в первом сценарии, а восстановление мировой экономики в 2021 году будет не полным и частично перенесется на 2022 год».

    Если в базовом сценарии ВВП России сократится в 2020 году на 4,2%, то в консервативном – на 4,8%. При этом оба сценария предполагают, что российская экономика вернется к росту в 2021 году, однако в базовом сценарии рост ВВП составит 2,2%, а в консервативном – всего 1,3%.

    «Необходимо отметить, что темпы роста ВВП России, согласно нашему прогнозу, остаются заметно ниже трехпроцентного уровня и темпов роста мировой экономики, если рассматривать их как ориентиры для роста согласно указу президента России», – отмечается в документе.

    Инвестиции, по базовому сценарию, в 2020 году обрушатся на 4,5%, а в консервативном варианте – на 5%. В обоих вариантах предполагается их рост в 2021 году: на 2,5% по базовому и на 1,5% по консервативному прогнозу.

    В базовом варианте прогноза предполагается падение реальных доходов населения на 2,3% в текущем году и их рост на 2% в следующем. В консервативном сценарии реальные доходы снижаются на 2,5% в 2020 году и растут на 1,5% в 2021 году.

    Относительно небольшое падение доходов объясняется сохранением высокой доли расходов на социальную политику в бюджете, а также ожидаемым ростом реальных заработных плат и низким уровнем безработицы, которая в нынешнем году увеличивается всего до 6% по базовому сценарию и до 6,3% от экономически активного населения в консервативном варианте, но уже в 2022 году возвращается на докризисный уровень в районе 4,5% в базовом варианте прогноза и в 2023 году при реализации консервативного сценария.

    Также Счетная палата ожидает среднегодовой номинальный курс рубля к доллару на уровне 69,2 в 2020 году, его укрепление до 68,7 в 2021 году и до 68,4 рубля в 2022 и 2023 году. В консервативном сценарии указывается, что среднегодовой курс доллара составит 72 рубля за доллар, в 2021 году российская валюта в среднем за год ослабнет до 72,5 рубля за доллар. В 2022 году среднегодовой курс составит 72,1 рубля за доллар, а в 2023 году – 71,8.

    «В рамках данного (консервативного) сценария мы предполагаем, что более высокий уровень неопределенности относительно сроков завершения пандемии и темпов восстановления мировой экономики будут негативно отражаться на валютах стран с формирующимися рынками, в том числе России. Поэтому во втором сценарии обменный курс рубля предполагается на 5–6% ниже его фундаментально обоснованного равновесного значения», – поясняют авторы прогноза.

    Кроме того, в этой ситуации в 2021 году возможно «краткосрочное превышение инфляцией уровня таргета за счет эффекта переноса курса рубля в цены и повышения инфляционных ожиданий, что потребует незначительного ужесточения денежной политики Банка России и повышения ключевой ставки в 2021 году до 4,5-5%».

    «В дальнейшем, по мере возвращения инфляции к таргетируемому уровню (4%), а также сохранению медленных темпов роста российской экономики, цикл смягчения денежно-кредитной политики возобновится и ключевая ставка опустится до 4–4,25%», – говорится в документе.

    По прогнозу ведомства, ключевая ставка ЦБ останется на протяжении всего периода на уровне 4–4,25%, денежно-кредитная политика останется мягкой, а обменный курс рубля к доллару и другим валютам будет стремиться к фундаментально обоснованному равновесному уровню.

    При этом Минэкономразвития в своем официальном прогнозе, который заложен в основу проекта бюджета на предстоящую трехлетку, прогнозирует более слабый рубль: среднегодовой курс доллара на 2020 год ожидается в 71,2 рубля за доллар, в 2021-м – на уровне 72,4 рубля за доллар, в 2022 году – 73,1 рубля, в 2023 году – 73,8 рубля за доллар.

    В Счетной палате также ожидают повышение и стабилизацию мировых цен на нефть на уровне 55 долларов за баррель в 2022–2023 годах, при этом подорожание черного золота до 60 долларов за баррель в ближайшие годы маловероятно.

    По итогам 2020 года ведомство ожидает среднегодовую цену нефти Urals на уровне 42 доллара за баррель, т. е. практически на уровне базовой цены на этот год (42,4 доллара за баррель), а в 2021 году – ее повышение до 50 долларов за баррель.

    В ведомстве ожидают сохранения сделки ОПЕК+ в полном объеме до конца первого квартала 2022 года, а после окончания сделки в 2022–2023 годах объемы предложения нефти на мировом рынке вернутся на уровень 2019 года.

    Ранее в Moody's оценили действия России на фоне спада экономических показателей.


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