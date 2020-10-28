Счетная палата составила «шоковый сценарий» для экономики России

Счетная палата впервые составила собственный вариант прогноза развития российской экономики на 2020–2023 годы, который включает «шоковый сценарий», предполагающий продление карантинных мер до конца весны – начала лета 2021 года.

Аудиторы представили два сценария, наиболее вероятный из них – базовый сценарий – исходит примерно из тех же предпосылок, что и официальный прогноз Минэкономразвития: основной удар по экономике коронавирус нанес во втором квартале 2020 года, борьба с ним будет продолжаться, но новых строгих ограничительных мер в большинстве стран вводить не станут, передает РИА «Новости».

Второй сценарий – консервативный – предполагает более жесткое прохождение второй волны осенью и зимой 2020–2021 годов и, возможно, весной 2021 года, с повторным введением ограничений в Европе и России.

«Массовая вакцинация и уход от карантинных ограничений в этом сценарии предполагаются не ранее конца весны – лета 2021 года. Таким образом, данный сценарий представляет собой стресс-сценарий для России в условиях сохранения рисков пандемии, но без нового шока, связанного с падением цен на нефть», – указывается в документе.

Кроме того, «падение мировой экономики в 2020 году будет глубже, чем в первом сценарии, а восстановление мировой экономики в 2021 году будет не полным и частично перенесется на 2022 год».

Если в базовом сценарии ВВП России сократится в 2020 году на 4,2%, то в консервативном – на 4,8%. При этом оба сценария предполагают, что российская экономика вернется к росту в 2021 году, однако в базовом сценарии рост ВВП составит 2,2%, а в консервативном – всего 1,3%.

«Необходимо отметить, что темпы роста ВВП России, согласно нашему прогнозу, остаются заметно ниже трехпроцентного уровня и темпов роста мировой экономики, если рассматривать их как ориентиры для роста согласно указу президента России», – отмечается в документе.

Инвестиции, по базовому сценарию, в 2020 году обрушатся на 4,5%, а в консервативном варианте – на 5%. В обоих вариантах предполагается их рост в 2021 году: на 2,5% по базовому и на 1,5% по консервативному прогнозу.

В базовом варианте прогноза предполагается падение реальных доходов населения на 2,3% в текущем году и их рост на 2% в следующем. В консервативном сценарии реальные доходы снижаются на 2,5% в 2020 году и растут на 1,5% в 2021 году.

Относительно небольшое падение доходов объясняется сохранением высокой доли расходов на социальную политику в бюджете, а также ожидаемым ростом реальных заработных плат и низким уровнем безработицы, которая в нынешнем году увеличивается всего до 6% по базовому сценарию и до 6,3% от экономически активного населения в консервативном варианте, но уже в 2022 году возвращается на докризисный уровень в районе 4,5% в базовом варианте прогноза и в 2023 году при реализации консервативного сценария.

Также Счетная палата ожидает среднегодовой номинальный курс рубля к доллару на уровне 69,2 в 2020 году, его укрепление до 68,7 в 2021 году и до 68,4 рубля в 2022 и 2023 году. В консервативном сценарии указывается, что среднегодовой курс доллара составит 72 рубля за доллар, в 2021 году российская валюта в среднем за год ослабнет до 72,5 рубля за доллар. В 2022 году среднегодовой курс составит 72,1 рубля за доллар, а в 2023 году – 71,8.

«В рамках данного (консервативного) сценария мы предполагаем, что более высокий уровень неопределенности относительно сроков завершения пандемии и темпов восстановления мировой экономики будут негативно отражаться на валютах стран с формирующимися рынками, в том числе России. Поэтому во втором сценарии обменный курс рубля предполагается на 5–6% ниже его фундаментально обоснованного равновесного значения», – поясняют авторы прогноза.

Кроме того, в этой ситуации в 2021 году возможно «краткосрочное превышение инфляцией уровня таргета за счет эффекта переноса курса рубля в цены и повышения инфляционных ожиданий, что потребует незначительного ужесточения денежной политики Банка России и повышения ключевой ставки в 2021 году до 4,5-5%».

«В дальнейшем, по мере возвращения инфляции к таргетируемому уровню (4%), а также сохранению медленных темпов роста российской экономики, цикл смягчения денежно-кредитной политики возобновится и ключевая ставка опустится до 4–4,25%», – говорится в документе.

По прогнозу ведомства, ключевая ставка ЦБ останется на протяжении всего периода на уровне 4–4,25%, денежно-кредитная политика останется мягкой, а обменный курс рубля к доллару и другим валютам будет стремиться к фундаментально обоснованному равновесному уровню.

При этом Минэкономразвития в своем официальном прогнозе, который заложен в основу проекта бюджета на предстоящую трехлетку, прогнозирует более слабый рубль: среднегодовой курс доллара на 2020 год ожидается в 71,2 рубля за доллар, в 2021-м – на уровне 72,4 рубля за доллар, в 2022 году – 73,1 рубля, в 2023 году – 73,8 рубля за доллар.

В Счетной палате также ожидают повышение и стабилизацию мировых цен на нефть на уровне 55 долларов за баррель в 2022–2023 годах, при этом подорожание черного золота до 60 долларов за баррель в ближайшие годы маловероятно.

По итогам 2020 года ведомство ожидает среднегодовую цену нефти Urals на уровне 42 доллара за баррель, т. е. практически на уровне базовой цены на этот год (42,4 доллара за баррель), а в 2021 году – ее повышение до 50 долларов за баррель.

В ведомстве ожидают сохранения сделки ОПЕК+ в полном объеме до конца первого квартала 2022 года, а после окончания сделки в 2022–2023 годах объемы предложения нефти на мировом рынке вернутся на уровень 2019 года.

Ранее в Moody's оценили действия России на фоне спада экономических показателей.