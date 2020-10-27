В Moody's оценили действия России на фоне спада экономических показателей

Власти России сумеют справиться со спадом экономических показателей на фоне пандемии коронавируса, заявил вице-президент, ведущий аналитик по суверенному рейтингу России международного рейтингового агентства Moody's Эван Вольманн.

«Улучшившаяся за последние годы кредитоспособность России повышает ее устойчивость к потрясениям и поможет правительству справиться с резким снижением в краткосрочной перспективе экономических и бюджетных показателей в результате пандемии и низких цен на нефть», – цитирует РИА «Новости» эксперта.

По его словам, принятые правительством России меры противостояния внешним потрясениям последних лет привели к «наращиванию финансовых буферов страны и повышению ее устойчивости к шокам».

«Если мы посмотрим на меры правительства в области налогово-бюджетной политики, их масштаб заметно вырос за год после относительно медленного старта. Если вы добавите новые фискальные меры к уже существующим мерам стимулирования экономики, запланированным на этот год, вы увидите, что пакет фискальной поддержки России в целом сопоставим с другими странами. Это помогло смягчить экономические последствия кризиса», – добавил Вольманн.

Он добавил, что введение более жестких, чем ожидается, санкций и ухудшение устойчивости России к внешним факторам могут привести к понижению суверенного рейтинга страны.

В настоящее время Moody`s оценивает долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне «Baa3», прогноз стабильный.

По его словам, понижение рейтинга возможно при ухудшении структуры госбюджета и устойчивости России к внешним факторам, в частности, к падению цен на нефть.

«Понижение рейтинга также может произойти в результате введения более жестких, чем ожидается, новых санкций, которые существенно ограничат способность правительства обслуживать и рефинансировать свой долг или будут подрывать экономику России каким-то другим способом», – добавил эксперт.