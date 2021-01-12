Ростех решил внедрить систему контроля за утечками информации

Госкорпорация Ростех намерена внедрить систему контроля за утечками конфиденциальной информации из компании стоимостью 8,6 млн рублей, следует из данных на портале госзакупок.

Система, как следует из документов, может следит за 2 тыс. пользователей и предназначена для снижения рисков утечки конфиденциальной информации за пределы организации, выявления признаков внутреннего мошенничества и действий сотрудников, наносящих экономический ущерб организации и последующего проведения расследований, передает РИА «Новости».



Система сможет контролировать корпоративный почтовый трафик, фильтровать перехваченные данные и применять к ним политику безопасности, хранить перехваченные данные, управлять долгосрочным хранением, перехватывать и анализировать веб-трафик, контролировать действия пользователей в Интернете, контролировать действия сотрудников за рабочими компьютерами, собирать и накапливать сведения о сотрудниках и защищаемой информации, инспектировать корпоративные файловые хранилища.



«Система контроля коммуникации пользователей» (СККП) будет перехватывать анализ трафика через почтовые и поисковые сервисы как Mail.ru, Gmail, Yandex, Rambler, Outlook Web App, Yahoo, через социальные сети и мессенджеры («Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook, «Мой мир» Mail.ru, «Мой круг», Web Skype, Twitter, Mamba, Instagram и другие), через облачные сервисы и даже сервисы поиска работы.

Помимо этого, СККП должна будет перехватывать звонки, сообщения и передачу файлов через Skype, Viber, Whatsapp, проводить контекстный и контентный анализ файлов, распространяемых этими приложениями, и блокировать отправку файлов, если они не соответствуют требованиям безопасности, блокировать подключение внешних устройств и копирование информации с их использованием.



«Подобные системы применяют все современные компании, работающие с чувствительной информацией и уделяющие серьезное внимание вопросам информационной безопасности. Ростех – крупнейшая высокотехнологичная корпорация, которая не является исключением», – сообщил представитель ГК.