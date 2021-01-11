Новак заявил о росте цены на бензин в 2020 году на 2%

Цены на бензин Аи-92 в России в 2020 году выросли на 2%, в пределах инфляции, правительство и Министерство энергетики контролируют ситуацию с ценами на бензин, заявил вице-премьер Александр Новак.

«Рост цен на 92-й бензин в России в 2020-м составил около 2%, что существенно ниже темпов инфляции. При этом в течение года наблюдались колебания оптовых цен, зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте», – цитирует РИА «Новости» Новака.

По его словам, демпфер сохранит темп роста розничных цен на нефтепродукты в 2021 году в пределах инфляции.

«Для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены эффективно действует демпфирующий механизм. В результате действия этого механизма в 2021 году темп роста цен на нефтепродукты в рознице также сохранится в пределах инфляции», – сказал он.

Новак отметил, что правительство и Минэнерго держат на особом контроле ситуацию с ценами на топливо как на оптовом, так и на розничных рынках.

Ранее СМИ сообщили, что оптовые цены на бензин в России могут резко вырасти в январе после роста цены на нефть в начале года почти на 10% – до 56 долларов за баррель.