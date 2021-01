«Дональд Т.» пообещал продолжать твитить Познер ответил на шесть актуальных вопросов о Трампе 10 января 2021, 15:15

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Журналист и телеведущий Владимир Познер ответил на шесть актуальных вопросов о президенте США Дональде Трампе, отметив, что найти хоть что-то позитивное для России в его президентстве сложно. Познер ответил на своем сайте на вопрос о том, было ли бы в интересах России, чтобы победил Трамп. «Во время своей первой президентской кампании Трамп не раз говорил о своем желании наладить отношения с президентом Путиным, с Россией, но за все четыре года своего президентства он не сделал ничего, что могло бы подтвердить искренность тех слов. Но он подписал множество санкций против России, вышел из договора по ПРО, из договора по РСМД и собирался, похоже, выйти из договора по СНВ. Словом, найти хоть что-то позитивное для РФ в президентстве Трампа, мягко говоря, сложно», – сказал телеведущий. На вопрос о том, что избранный президент США Джо Байден для России будет хуже Трампа Познер ответил: ««Подобные утверждения есть не что иное, как гадание на кофейной гуще. Этого не знает решительно никто. Поживем – увидим». Такой же ответ он дал и на вопрос о том, что Байден для России будет лучше, чем Трамп. Также Познер отметил, что не верит в фальсификацию выборов в США и якобы «украденную» победу Трампа. «При всех проблемах демократии в Америке сегодня украсть президентские выборы невозможно: уж так построена избирательная система. В данном конкретном случае проигравшая сторона потребовала пересчета голосов вручную в ключевых штатах – Пенсильвании и Джорджии. Пересчет был произведен в присутствии и с участием представителей республиканской партии. Пересчет подтвердил, что в этих «спорных» штатах победил Байден. Это факт. Его можно, конечно, отрицать до второго пришествия», – считает он. На вопрос о том, не является ли блокировка всех аккаунтов Трампа в соцсетях нарушением свободы слова, которой так хвастаются американцы и в отсутствии которой они обвиняют Россию Познер ответил отрицательно. «Нет, не является. По крайней мере, формально. В Первой поправке к Конституции США запрещено ГОСУДАРСТВУ каким-либо образом воспрепятствовать свободе слова любого гражданина, органа печати и т.д., но этот запрет не касается частных лиц (…). Соцсети в США принадлежат частным лицам, и эти лица имеют полное право отказать тому или иному человеку в аккаунте. То есть, согласно Конституции США, власть не может ограничить свободу слова частного лица, но и не может заставить частное лицо что-либо опубликовать. В этом есть существенная разница с Россией, в которой, несмотря на соответствующую статью в Конституции, государство (власть) практически может запретить любую публикацию, вплоть до закрытия любого СМИ», – сказал телеведущий. Кроме того, Познер считает, что события в Вашингтоне, в частности штурм Капитолия сторонниками Трампа, нанесли ущерб США. ««Бесспорно. Достаточно ознакомиться с высказываниями лидеров, пользующихся международным уважением (Меркель. Макрон), с тональностью и взглядами мировых СМИ, чтобы убедиться, что это так. Другой вопрос, на долго ли? Я принципиально не делаю прогнозов, считаю, что это дело в лучшем случае бессмысленное, а в худшем вредное, но одно скажу: Америка расколота, и президенту Байдену не удастся за предстоящие 4 года вновь собрать Шалтая-Болтая. Если кто не помнит этого господина, то напомню перевод Самуила Маршака: «Шалтай-Болтай сидел на стене/ Шалтай-Болтай свалился во сне/ Вся королевская конница и вся королевская рать не могут Шалтая, не могут Болтая, Шалтая-Болтая собрать!», – заключил телеведущий. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в столице США все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.

Дерипаска сказал, где начнется новая мировая эра 8 января 2021, 14:44

Фото: Igor Russak/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что действующий американский лидер Дональд Трамп с позором покидает свой пост. При этом предприниматель и общественный деятель считает, что с приходом администрации Джо Байдена новая эра в Вашингтоне не начнется. «Трамп, конечно, уходит с позором. Что, в принципе, закономерно. Но даже с тотальным контролем всех ветвей власти демократами – в Вашингтоне вряд ли начнется новая эра», – написал он в своем Telegram-канале. «Новая эра начинается в Азии. В Пекине, где председатель Си Цзиньпин контролирует самую уверенную и быстрорастущую экономику. К тому же в последнее время сделавшую заметный прогресс в инновациях. Следующий китайский Конгресс в 2022 году, видимо, сделает надолго его лидером не только Китая, но и всего мира», – добавил Дерипаска. В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января. Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. Ворвавшаяся в Капитолий сторонница Трампа стала звездой соцсетей 9 января 2021, 00:34

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Одной из сторонниц действующего президента США Дональда Трампа, принимавшей участие в штурме Капитолия, оказалась владелица цветочного магазина из штата Техас Дженни Кадд, сообщили СМИ. «Дженни Кадд из Мидленда, штат Техас, снялась [во время штурма Капитолия в авторском видеоролике] на месте преступления, завернувшись в флаг Трампа, и опубликовав [затем это] видео в Facebook, которое набрало более 3 млн просмотров», – говорится в статье, опубликованной в американском журнале Newsweek. «Я хочу, чтобы вы знали, что на самом деле произошло сегодня, – сказал Кадд в видеоролике. – [вице-президент США Майкл] Пенс предал нас, когда мы решили штурмовать Капитолий ... Мы ничего не испортили, но, как я уже сказала, взломали дверь кабинета [спикера Палаты представителей Конгресса США] Нэнси Пелоси, кто-то украл ее молоток и сфотографировал, как она сидит в кресле и выключает камеру». Позже Кадд удалила это видео, однако через некоторое время оно появилось в других социальных сетях, поскольку многие призывали арестовать эту женщину, говорится в статье. Автор другой статьи, опубликованной в британском таблоиде The Sun, рассказывает, что опубликованное Кадд видео протестующих из Капитолия набрало в Facebook более 3 млн просмотров, прежде чем было удалено. В Twitter это видео набрало уже более 5 млн просмотров. В видеоролике Кадд упомянула, что «патриоты (...) сидели в кресле членов Палаты представителей и сенаторов». Она призналась телеканалу CBS7, что испытала гордость за то, что ворвалась в Капитолий, сказав: «Я горжусь всем, частью чего была сегодня, и буду гордиться всем, частью чего буду в следующий раз, и мы посмотрим, что из этого получится». «Я бы сделала это снова, и в следующий раз у меня был бы противогаз», – сказала Кадд в комментарии телеканалу. По словам пользователя Twitter, который утверждает, что знает эту женщину, Кадд является владельцем цветочного магазина в городе Мидленд. Кроме того, выяснилось, что Кадд в ноябре 2019 года баллотировалась в мэры в родном городе. Накануне из результатов опроса британской интернет-компании по исследованию рынка и анализу данных YouGov стало известно, что многие сторонники Республиканской партии США (45%) активно поддерживают захват протестующими Капитолия. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия. Сатановский высказался о пришедшей на смену Трампу «гремучей смеси» 9 января 2021, 21:09

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Заблокировав президента США Дональда Трампа, Twitter показал Соединенным Штатам и миру в целом, «кто в доме хозяин», считает президент российского Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. По его словам, после этого вопросов насчет американской демократии «больше нет и быть не может». «Такой фестиваль подлого вранья, наглых подтасовок и насилия над волеизъявлением избирателей в Америке давно не устраивали», – написал Сатановский в своем Telegram-канале. По его словам, Трамп доказал, что «любой энергичный американец, который обладает достаточными амбициями, деньгами (без них в Штатах никак), харизмой и твердым характером может стать президентом США, если напрямую обращается к избирателям, наплевав на «вашингтонское болото». «У него в «Твиттере» десятки миллионов подписчиков, за него голосовали почти 80 млн человек и сейчас они получили еще одно доказательство того, что их голоса украли и на них всех в Капитолии плюют. Чего более чем достаточно для того, чтобы Трамп вновь стал президентом через четыре года, если, конечно, его не бросят в тюрьму или не застрелят, что в Америке вещь вполне нормальная», – отметил политолог. Он задался вопросом о том, как можно охарактеризовать тот политический строй, который в США установится при демократе Джо Байдене. «Либеральный фашизм, носителями которого были и Обама, и Хиллари Клинтон? Квазидемократическая диктатура? Тирания левачествующих геронтократических олигархов? Гремучая это смесь – очень левые, очень богатые, очень глупые, очень наглые, не слишком образованные, несмотря на все свои дипломы, искренне презирающие все и всех люди, считающие, что они могут делать, что хотят и делающие все, что хотят», – подчеркнул Сатановский. «Трамп, конечно, не Че Гевара, не Мартин Лютер Кинг, не Мандела и не Ленин, но если Америку его пример ничему не научил и она так и будет идти по пути, наметившемуся на последних выборах, значит она полностью заслужила свою участь. Впрочем, она ее в любом случае заслужила», – заключил политолог. Напомним, администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Трампа. Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что ситуация с блокировкой аккаунта Трампа в Twitter порождает серьезную правовую коллизию. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Соловьев показал «жесткий троллинг» Трампа 8 января 2021, 16:16

Фото: кадр из опубликованного видео

Текст: Ольга Никитина

Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видео, в котором высмеивают действующего президента США Дональда Трампа. В своем Telegram Соловьев разместил видео «прощальной речи» Трампа. Американский президент выступает, сидя за столом в Овальном кабинете. Видео смонтировано так, будто непосредственно в момент произнесения речи Трампа «выносят» из Белого дома. «Пошел жесткий троллинг», – говорится в комментарии журналиста Владимира Сергиенко, репост которого разместил Соловьев. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В результате погибли пять человек, включая одного полицейского, более 50 протестовавших были задержаны. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января. Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. Выяснилось, чем занималась Меланья Трамп в момент штурма Капитолия 9 января 2021, 19:55 Текст: Ольга Никитина

Первая леди США Меланья Трамп занималась фотосессией объектов декора Белого дома в тот момент, когда толпа штурмовала здание Капитолия, сообщили источники телеканала CNN. По их данным, несмотря на вопросы о том, будет ли она призывать протестующих прекратить насилие, она этого не сделала. «Когда тысячи сторонников Трампа устремились <…> к Капитолию США, чтобы осадить центр американской демократии, первая леди Меланья Трамп занималась фотосессией в Белом доме», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала. Профессиональное освещение, используемое для фото- и видеосъемки, можно было увидеть через окна Белого дома. «Делались фотографии ковров и других предметов в резиденции главы исполнительной власти и в восточном крыле», – сообщил CNN человек, знакомый с распорядком дня с первой леди. По данным телеканала, Меланья Трамп заинтересовалась написанием книги о предметах декора, которые она скопила и реставрировала в Белом доме. Отмечается, что первая леди руководила в этой связи фотопроектом. Как заявляет телеканал, и СМИ, и сотрудники супруги президента США якобы задавали вопросы, планирует ли она призвать в Twitter людей успокоиться и прекратить насилие, как она делала это во время протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда. Однако, по утверждению телеканала, она не стала публиковать такой призыв. По словам другого источника, которого цитирует канал, такая индифферентность может объясняться тем, что она уже «выписывается», «мыслями она уже не здесь». Между тем, как сообщает канал, в отличие от Меланьи дочь президента Иванка Трамп, провела с отцом экстренную встречу в Овальном кабинете в среду, где попросила его призвать к прекращению насилия. В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Участник штурма Капитолия затребовал переводчика с русского 8 января 2021, 21:51 Текст: Ольга Никитина

В суде одному из задержанных за участие в беспорядках в Капитолии потребовался переводчик с русского языка, пишет Washington Post. Издание уточняет, что несколько десятков человек, арестованных в Вашингтоне, предстали перед судом накануне. «Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите», – заявил, по данным WP, русскоговорящий мужчина судье, передает РИА «Новости». При этом никаких деталей больше не приводится. В настоящее время полиция, ФБР и Минюст продолжают поиск участников беспорядков в американской столице. По словам главы полиции округа Колумбия Роберта Конти, его ведомство предлагает денежное вознаграждение за информацию, которая поможет задержать погромщиков. По данным Washington Post, одного человека обвинили в нападении на полицейского с хоккейной клюшкой. Ранее в социальных сетях с иронией отреагировали на предположения о якобы возможном «вмешательстве» России в беспорядки в США. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В результате погибли пять человек, включая одного полицейского, более 50 протестовавших были задержаны. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января. Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. Twitter заблокировал аккаунт штаба Трампа за публикацию советской символики 9 января 2021, 06:34

Фото: RT на русском/Twitter

Текст: Антон Никитин

Администрация социальной сети Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Дональда Трампа. «Действие учетной записи приостановлено. Twitter приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают правила Twitter», – приводит текст уведомления соцсети ТАСС. На странице предвыборного штаба Трампа было размещено заявление действующего президента США, в котором он раскритиковал руководство соцсети за блокировку его личной страницы. Аналогичное сообщение глава Белого дома опубликовал до этого на официальной странице президента США, но и оно было удалено модераторами. Кроме того, штаб Трампа разместил на своей странице в Twitter картинку с птичкой, логотипом этой соцсети, окрашенной вместо голубого цвета в красный с эмблемой серпа и молота. Изображение повторяло соответствующую эмблему с государственного флага СССР. Штаб не пояснил, что конкретно он имел в виду это картинкой. Сам Трамп в своем заявлении обвинял руководство соцсети в том, что оно ограничивает свободы слова и координирует свои действия с «демократами и радикальными левыми». Ранее администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской админитрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. Демократы придумали основание для импичмента Трампа 9 января 2021, 04:30

Фото: Yuri Gripas/

Consolidated News Photos/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Группа законодателей от Демократической партии намерена 11 января вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США статьи импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа, сообщил телеканал NBC со ссылкой на проект документа. Согласно документу, который подготовили конгрессмены Дэвид Сисилини (от штата Род-Айленд), Тед Лью (от штата Калифорния) и Джейми Раскин (от штата Мэриленд), обвинение в адрес действующего президента США состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. «Дональд Трамп осуществил тяжкое преступление и правонарушение, сознательно подстрекая к насилию в отношении органов власти Соединенных Штатов», – приводит текст документа ТАСС. В проекте документа отмечается, что в результате этого «толпа незаконно проникла в Капитолий, нанесла увечья сотрудникам правоохранительных органов, угрожала членам Конгресса и вице-президенту, воспрепятствовала важнейшей конституционной обязанности утвердить результаты выборов». «Всем этим президент Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и их органов власти», – утверждается в документе. Авторы убеждены, что «президент Трамп таким поведением продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту». По данным Reuters, спикер Палаты представителей Конгресса США демократка Нэнси Пелоси уже дала указание комитету по регламенту быть готовым к началу импичмента Трампа. «Члены Палаты представителей надеются, что президент немедленно оставит должность, – заявила Пелоси на встрече с однопартийцами. – <...> Палата использует любой вариант [отстранения Трампа от власти]. Наши обсуждения продолжатся». Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне, а участников указанных событий назвал террористами. Между тем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и действующая американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. Пенс допустил возможность отстранения Трампа от поста президента США 10 января 2021, 06:32

Фото: Michael Reynolds/

CNP/AdMedia/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс не исключает возможности прибегнуть к 25-й поправке к Конституции США с целью отстранения от должности действующего американского лидера республиканца Дональда Трампа, сообщила телекомпания CNN. По сведениям источников телекомпании, в команде Пенса рассчитывают, что вице-президенту США не придется апеллировать к недееспособности Трампа, как предусмотрено положениями 25-й поправки. По мнению помощников вице-президента США, наравне с запуском процедуры импичмента это может спровоцировать возникновение дополнительных рисков для безопасности Соединенных Штатов, передает ТАСС. При этом, указывают источники телекомпании, Пенс не исключает, что в крайнем случае, если поведение Трампа на посту главы вашингтонской администрации «станет еще менее предсказуемым», ему придется прибегнуть к поправке, в результате чего он приступит к исполнению обязанностей главы Белого дома. Согласно 25-й поправке к Конституции США, вице-президент занимает пост главы Соединенных Штатов в случае досрочного прекращения полномочий президента США, его недееспособности. Кроме того, поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера, при которой вице-президент начинает исполнять обязанности главы Белого дома. Напомним, одна из участниц штурма Капитолия заявила, что вице-президент США Майкл Пенс предал сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Позже появились сведения о планах Пенса посетить инаугурацию Джозефа Байдена. Накануне стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Белый дом предупредил о последствиях такого шага для американского общества. В четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников указанных событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Участнику штурма Капитолия в меховой шапке с рогами предъявлены обвинения 9 января 2021, 21:29

Фото: кадр из видео

Текст: Ольга Никитина

Житель американского штата Аризона Джейкоб Энтони Чансли, который, предположительно, был запечатлен в ходе беспорядков в Конгрессе 6 января в медвежьей шапке с рогами и копьем, задержан. Ему предъявлены обвинения. Как сообщили в министерстве юстиции США, Чансли предстал перед судом столичного округа Колумбия. «Предполагается, что Чансли опознан как мужчина, запечатленный на кадрах СМИ в Конгрессе с рогами, в медвежьей шапке, с разрисованным в красно-бело-синий цвет лицом и с голым торсом. Данный человек нес копье с американским флагом», – передает ТАСС сообщение ведомства. Чансли оказался одним из самых заметных участников беспорядков в здании Капитолия. Так, ранее на него обратил внимание глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Клинтон позлорадствовала над блокировкой Трампа в Twitter 9 января 2021, 21:46 Текст: Ольга Никитина

Соперница Дональда Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон отреагировала на блокировку аккаунта действующего президента США в Twitter. Клинтон репостнула свой же твит четырехлетней давности, адресованный бывшему оппоненту в президентской гонке, с призывом удалить аккаунт в соцсети. Ретвит она сопроводила «галочкой». https://t.co/lQmZvooFYW — Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 9, 2021 Твит, в котором Клинтон призвала Трампа удалить учетную запись в Twitter, стал самой популярной записью кандидата от демократов во время президентской гонки 2016 года. Тем временем публикация с «галочкой» уже набрала свыше 750 тыс. отметок «Нравится». Напомним, администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Трампа. Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что ситуация с блокировкой аккаунта Трампа в Twitter порождает серьезную правовую коллизию. Президент российского Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в свою очередь отметил, что, заблокировав Трампа, Twitter показал Соединенным Штатам и миру в целом, «кто в доме хозяин». По его словам, после этого вопросов насчет американской демократии «больше нет и быть не может». Трамп решил сосредоточиться на передаче власти Байдену 8 января 2021, 03:55

Фото: White House/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении сосредоточиться на передаче власти новой американской администрации Джозефа Байдена. «Конгресс сертифицировал результаты [всеобщих американских выборов], новая администрация начнет свою работу 20 января. Мое внимание теперь сосредоточено на обеспечении плавной, организованной и безболезненной передачи власти», – заявил Трамп в видеообращении, опубликованном в Twitter действующего президента США. «Сейчас необходимо исцеление и примирение», – добавил американский лидер. «Мы только что прошли через сложные выборы, и эмоции зашкаливают. Но сейчас нужно умерить свой пыл и восстановить спокойствие. Нам нужно идти дальше и заниматься делами Америки», – заявил глава Белого дома. Трамп заверил, что его штаб испробовал все возможности для того, чтобы оспорить результаты прошедших в США выборов и обеспечить честный подсчет голосов. «Делая это, я боролся за то, чтобы защитить американскую демократию», – подчеркнул американский лидер. «Я продолжаю твердо полагать, что нам необходимо реформировать наше законодательство о выборах, чтобы <...> обеспечить веру и доверие ко всем будущим выборам», – отметил глава Белого дома. Президент Соединенных Штатов заявил, что понимает разочарование своих сторонников, но обещал продолжить свою политическую кампанию. «Граждане страны, служить вашим президентом было главной честью моей жизни. Мои замечательные сторонники, я знаю, что вы разочарованы, но я также хочу, чтобы вы знали, что наша великолепная кампания только начинается», – заявил американский лидер. Накануне избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в свою очередь выступила за использование положений 25-й поправки к Конституции США для отстранения Трампа от власти. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия. Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Трамп объявил, что 20 января произойдет передача власти Байдену. При этом, по словам помощника американского лидера, Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. В США увидели признаки «предгитлеровской эпохи» 9 января 2021, 18:58

Фото: MICHAEL REYNOLDS/ЕРА/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Ситуация в Вашингтоне может оказаться предвестником «более темных» событий, пишет американское издание The National Interest. По мнению автора публикации Джейкоба Хэйлбрунна, обстановка в США схожа с Веймарской республикой (наименование Германии в 1919-1933 годах). «Серьезный вопрос, который стоит перед Америкой, – это вопрос, направится ли страна по тому же пути, что и веймарская Германия?» – говорится в статье, текст которой приводит «ИноСМИ». Хэйлбрунн цитирует книгу «Американская цель» Аарона Сибариума, по мнению которого в США есть явные совпадения с этой «предгитлеровской» эпохой. «Например, треть всех демократов и республиканцев теперь уверены, что политическое насилие может быть оправдано. То есть доля людей, которые уверены, что можно применять силу для защиты «правильных» политических мнений, доля таких людей выросла в четыре раза по сравнению с 2017-м годом. Эта печальная статистика отражает скорость и пугающую симметрию поляризации нашего общества. Мы видим крушение тех норм, которые были призваны помочь людям с полярными взглядами ужиться друг с другом. Есть возможность того, что поляризация станет намного хуже», – говорится в статье. «Как выяснили на собственном опыте еще немецкие социал-демократы в Веймарской республике, когда на политическое насилие отвечаешь насилием, вызвавшие первоначальную жестокость причины никуда не уходят. Напротив, ответное насилие углубляет первоначальную обиду, а это плодит все новую и новую жестокость», – рассуждает автор. «США будут напоминать Римскую Республику времен упадка, в которой и Цицерон, и Клавдий содержали враждующие бандитские группировки, нападавшие друг на друга прямо на улице. Потом веймарская Германия все это повторила от начала до конца», – говорится в статье. По мнению автора публикации, в сложившейся ситуации США ждет один из двух сценариев развития: либо штурм Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа станет последним эпизодом «в этой драме ненависти», либо политическое насилие станет нормой, и страна пойдет по пути Веймарской республики, итогом событий внутри которой, как подчеркивается, стала делегитимизация режима. В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. В соцсетях начался флешмоб подключений к Рarler 10 января 2021, 02:56 Текст: Антон Никитин

Российские интернет-пользователи обмениваются приглашениями подключиться к соцсети Parler в знак протеста против блокировки мобильного приложения американской корпорацией Google. Консервативно настроенные американцы (недовольные информационной политикой компаний Facebook и Twitter – прим. ВЗГЛЯД) смогли высказаться в менее раскрученной, но весьма популярной платформе Parler, насчитывающей 10 млн пользователей, сообщает сетевое издание «Смотрим». Однако уже 9 ноября американская корпорация Google заблокировала в своем онлайн-магазине мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости». «Силиконовая долина пытается убить это приложение. Google удалил Parler безо всяких предупреждений из своего магазина приложений. Apple и Amazon пригрозили удалить Parler. В Интернете куча радикальных платформ, почему удалили только Parler?» – задался вопросом Такер Карлсон, ведущий телеканала Fox News. «Потому что у нас репутация консервативной платформы – на самом деле мы беспартийны, так и есть. Во-вторых, мы соревнуемся с другими платформами, которые решили, что хотят наблюдать за своими пользователями 24 часа в сутки без особого подозрения [с их стороны]», – ответила Эми Пейкофф, директор по политике Parler. Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре минувшего года и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Так, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской админитрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. 9 ноября администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа. Стали известны защитники Трампа при процедуре импичмента 10 января 2021, 02:32

Фото: Al Drago/CNP/AdMedia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

В случае запуска процедуры импичмента интересы действующего президента США будет представлять личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани, сообщила телекомпания CNN. По данным источников телекомпании, американский лидер уже приступил к планированию действий на случай, если законодатели-демократы вынесут на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США статьи для импичмента Трампа, обвинив его в «подстрекательстве к мятежу». По словам источников CNN, представлять интересы республиканца в таком случае будет его личный адвокат Джулиани, передает ТАСС. Кроме того, по сведениям телекомпании, Трамп якобы рассматривает возможность вновь прибегнуть к помощи почетного профессора школы права Гарвардского университета Алана Дершовица, который уже защищал главу Белого дома в ходе попытки первой импичмента. Накануне стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Белый дом предупредил о последствиях такого шага для американского общества. Ранее избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников указанных событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.