Нефть подешевела на растущих тревогах из-за коронавируса

Цены на нефть в среду утром снижаются на опасениях вокруг возможной второй волны COVID-19, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,53%, до 39,57 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI – на 0,65%, до 36,52 долларов за баррель, передает РИА «Новости».

Цены на нефть в среду продолжили заметное снижение после падения на предыдущей сессии, когда цена на нефть марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель впервые с июня из-за возобновления распространения COVID-19 во многих странах.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 27,2 млн случаев заражения, более 891 тысячи человек скончались. Число случаев заражения растет в Индии, Великобритании, Испании и некоторых частях США, что угрожает надеждам на восстановление мировой экономики и может повлиять на спрос на топливо.

«Ухудшение спроса было проблемой для большинства участников рынка в течение некоторого времени, это становится все более очевидным», – считают аналитики ING Economics, мнение которых приводит Reuters.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД