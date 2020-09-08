Лукашенко: Если я рухну, то за мной покатится вся страна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если он «рухнет», то за ним покатится вся система и вся страна.

В ходе интервью президента российским журналистам Лукашенко был задан вопрос, что для него самое главное в жизни после последних событий в стране.

«Если честно, я даже не знаю. Трудно сказать. Ну (…) Мои дети и дети тех людей, которые со мной рядом. Что меня очень держит в этой ситуации, да и вы, наверное, знаете - если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система и следом покатилась бы и Белоруссия. Я не хочу сказать, что она откатилась бы куда-то далеко. Я думаю, что далеко откатилась бы», – передает слова Лукашенко РИА «Новости».

«Ну, может, кто-то бы подставил свое могучее плечо. Но сейчас бы было очень тяжело, и вот эти ребята-омоновцы и прочие-прочие – те, кто со мной рядом. (…) вот она сидит, совсем молодой человек, понимаете. Они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать», – сказал глва республики.



Между тем Лукашенко предупредил российских журналистов, чтобы они не расслаблялись ввиду «определенных политических событий», которые скоро будут и в России.

«Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия», – заявил президент.

Он обратил особое внимание на сложность ситуации с протестами. «Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом (старшим братом я его называю) [президентом России Владимиром ] Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя», – подчеркнул Лукашенко.



Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Лукашенко заявлял, что стоящим за протестами нужна не Белоруссия, а Россия. По его словам, за протестами стоят «американцы», которые действуют «через центры в Польше и Чехии».

Президент выразил мнение, что в случае победы протестующих повторных выборов в республике не будет, а страной якобы станет управлять блогер Сергей Тихановский. Также Лукашенко заявил, что покинет президентский пост только после принятия новой конституции.