Лукашенко назвал конечную цель и организаторов протестов в Белоруссии

Стоящим за протестами нужна не Белоруссия, а Россия, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Слова Лукашенко приводит главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, передает РИА «Новости».

«Вы должны четко понимать, что тем, кто все это делает, нужны не мы, а вы», – сказал белорусский лидер.

Политик также заявил, что за протестами стоят «американцы», которые действуют «через центры в Польше и Чехии».

«Мы спросили, кто в этом заинтересован, с чьей стороны, собственно говоря, он ждал и ждет подвоха. С одной стороны, конечно, по его словам, это причины внешние (...) Но есть причины и внутренние (...) Причина внутренняя, которую он считает, это то, что в Белоруссии выросло два новых поколения и сформировался небольшой класс «буржуйчиков», как он сказал, и это действительно привело к недовольству, они хотят власти», – цитирует Лукашенко корреспондент Евгений Рожков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Президент выразил мнение, что в случае победы протестующих повторных выборов в республике не будет, а страной якобы станет управлять блогер Сергей Тихановский. Также Лукашенко заявил, что покинет президентский пост только после принятия новой конституции.