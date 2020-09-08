Турецкая артиллерия обстреляла территорию Сирии

Артиллерия Турции открыла огонь по селениям курдов в Сирии, сообщили курдские СМИ.

Под обстрел попали селения Мираназ, Шеварга и Эль-Маликия к северу от Алеппо. Огонь велся из тяжелых орудий и минометов. О жертвах среди мирного населения не сообщалось, передает ТАСС со ссылкой на Firat.

В этом районе курдские отряды провели несколько вооруженных вылазок против поддерживаемых Турцией сил вооруженной сирийской оппозиции.

Напомним, Москва подчеркивала, что установление долгосрочной стабильности в районе сирийско-турецкой границы возможно только на основе суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.

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