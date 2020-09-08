Эксперт: YouTube выглядит как враждебная по отношению к России платформа

Ограничение доступа к фильму «Беслан» доказывает, что на YouTube действует политическая цензура. Другой контент платформы на схожую тематику почему-то не попадает под запреты или ограничения, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Он поддержал решение Роскомнадзора напомнить владельцам платформы о запрете цензуры в России.

«Сегодня YouTube выглядит как однозначно враждебная по отношению к России платформа. Одно из самых зримых доказательств – это как раз то, что изо всех многочисленных фильмов о трагедии в Беслане, только мощная работа журналиста ВГТРК Александра Рогаткина получила специальную черную метку, которая снижает количество просмотров. При этом просмотры все равно растут, ведь материал полностью не заблокирован», – считает первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. По его мнению, принадлежащий компании Google сервис не дал внятных объяснений причин, по которым фильм Рогаткина получил ограничение по возрасту.

«Судя по всему, сервис пытается ограничивать всеми возможными инструментами российские СМИ, ограничивать не только патриотично настроенных авторов, но даже блогеров, которые стоят на нейтральной позиции, пытаются давать информацию непредвзято. Кроме того, YouTube ограничивает так называемую монетизацию, мешает им зарабатывать. При этом администраторы продвигают авторов, которые решают задачи антироссийского характера, очерняют нашу страну, ее историю, память жертв трагедий», – уверен собеседник.

Малькевич поддержал решение Роскомнадзора напомнить зарубежному сервису о конституционном праве на свободу слова. «Любая компания, работающая на территории нашей страны, обязана вести свою деятельность в рамках российской юрисдикции. В нашей стране цензура неприемлема ни в каком выражении, особенно если это касается исторической памяти. Проявление политизированной цензуры недопустимо», – отметил эксперт.

По мнению члена ОП, в данном случае Роскомнадзор «выступает защитником конституционных основ, причем вне зависимости от политической составляющей контента».

«В отличие от YouTube, Роскомнадзор не блокирует, не предъявляет никаких претензий к контенту, пусть даже контент имеет какую-то политическую составляющую, неважно оппозиционный он или официозный. Блокировка происходит только в том случае, если напрямую нарушается закон – например, звучат призывы к террору, к насильственным действиям и так далее. Во всех остальных случаях контент выходит везде, пусть даже он кого-то раздражает в силу политической позиции. Соответственно, мы видим эти «две большие разницы». Но нам все равно продолжают рассказывать про «кровавый режим», закручивание гаек, отключение от Сети и разные прочие пугалки», – подчеркнул Малькевич.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник Роскомнадзор направил руководству Google LLC письмо с претензиями. Поводом стало решение администраторов принадлежащего этой компании сервиса YouTube ограничить распространение фильма Александра Рогаткина «Беслан». В ведомстве напомнили, что фильм транслировался в эфире общероссийского общедоступного телеканала «Россия 1» и не содержит какой-либо нелегальной информации. Расценив действия администрации YouTube как акт цензуры, Роскомнадзор потребовал при работе сервисов компании Google на территории России «строгого соблюдения законодательства по распространению информации, которое вытекает из запрета цензуры, установленного ч. 5 ст. 29 Конституции».

В Google в ответ объяснили, что фильм действительно получил ограничение по возрасту «+18», поскольку администрация получила жалобы пользователей на сцены насилия или жестокости. Правила YouTube позволяют накладывать такие ограничения на документальные фильмы в подобных случаях. «Безопасность зрителей, авторов и партнеров YouTube – наш главный приоритет», – отметила пресс-служба Google, которую цитирует «Ридус».

Напомним, фильм Рогаткина рассказывает о событиях сентября 2004 года, когда прибывшие из Чечни террористы захватили в Северной Осетии бесланскую школу №1 и удерживали более тысячи заложников, в том числе и детей, в течение трех дней.

По мнению Малькевича, скандал с фильмом Рогаткина выявила проблему непрозрачной политики модерации западных социальных сетей. «Любой человек должен знать, за что он может пострадать на той или иной площадке новых медиа. Мы с коллегами в рабочей группе по противодействию распространению недостоверной информации в Сети требуем, чтобы правила модерации были прозрачны. Общие фразы о «нарушении правил сообщества» и поступлении жалоб от неких пользователей – это все от лукавого», – уверен эксперт.

«Скажем, против любого российского контента могут быть инспирированы жалобы специально работающими на Украине бот-фермами. И что же, теперь все эти замечания учитывать? YouTube регулярно публикует ненавистнический и связанный с насилием контент. Там люди за деньги по требованию подписчиков вытворяют что угодно. Это же просто кошмар! Такой контент раскалывает общество в целом ряде стран, потому что противоречит их национальным ценностям и интересам. Но таков фирменный стиль Google и практически всех западных соцсетей», – считает Малькевич.

Выход только один – российская альтернатива подобным сервисам, предлагает эксперт. «Я жду, когда государство проявит достаточный протекционизм. У гражданского общества в России есть запрос на собственные сервисы, на свои альтернативы этим зарвавшимся монополистам. Надеюсь, что уже в этом году на соответствующий запрос общества ответят наши производители, айтишники и стартаперы», – подытожил Малькевич.