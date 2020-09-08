Эксперт: YouTube выглядит как враждебная по отношению к России платформа

Взгляд
8 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 18:58  |  vz.ru
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После «Северного потока – 2» целью США станет ГТС Украины

«Северный поток – 2» снова оказался под обстрелом Soeren Stache/ZB/Global Look Press
Позиция Ангелы Меркель по поводу истории с Алексеем Навальным претерпела изменения. Если раньше она четко призывала не связывать строительство «Северного потока – 2» с этой ситуацией, то теперь канцлер ФРГ не исключает – одна история может повлиять на другую. Решится ли Германия на санкции против российского газопровода и что в дальнейшем может угрожать поставкам российского газа в Европу? Подробности...
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Сербия выиграла от скандала со стулом

Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств facebook.com/maria.zakharova
Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича. Подробности...
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Коми прописали лечение от запущенных болезней

Северная природа – один из главных козырей региона, дающий надежду на расцвет туризма Мария Плотникова/РИА «Новости»
«Многоуровневая задача со множеством неизвестных. Она не похожа ни на что. Такого уровня сложности у меня не было». Такими словами и. о. главы Республики Коми Владимир Уйба описывает проблемы, с которыми уже успел столкнуться в регионе. Что это за проблемы и какие пути решения предлагаются, воочию наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Лукашенко обезглавил протест внутри Белоруссии

Мария Колесникова задержана при попытке «бегства» на Украину Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
Президент Белоруссии продолжил выгонять лидеров протеста за границу. К Светлане Тихановской, эмигрировавшей сразу после выборов 9 августа, прибавились еще несколько соратников из координационного совета белорусской оппозиции. Однако в отношении другой знаковой оппозиционерки – Марии Колесниковой – такой трюк не удался, из-за чего ее пришлось задержать на границе с Украиной. Насколько окажется удачной для самого Лукашенко тактика арестов и высылки оппозиционеров? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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После дела Ефремова российское правосудие уже не будет прежним

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Это был именно что судебный процесс – в том виде, в каком нам его показывают в американских фильмах. Шоу – с пиар-технологиями, громкими заявлениями и неожиданными поворотами. Вы хотели настоящего суда? Ну вот он. Подробности...
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Россия пережила ампутацию головы

Дмитрий Ольшанский, публицист
Чтобы правильно воспринимать нынешнюю Россию, чтобы перестать непрерывно ругать ее и ею же ужасаться – нужно произвести два умственных движения. Во-первых, надо раз и навсегда перестать сравнивать Россию с тем, с чем сравнивать ее бессмысленно. Подробности...
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Новое прокси-мышление

Алексей Алешковский, сценарист
Трудно сказать, что больше напоминает представленный Минском диалог Ника из Берлина и Майка из Варшавы – карикатурное детище бездарного драматурга или шедевр гениального пародиста. Но самое трагикомичное в том, что сегодня подобные затруднения вызывает и восприятие действительности. Подробности...
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Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

Сербия поставила точку в скандале с Россией

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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным?
  • Стопроцентная

  • Высокая

  • Незначительная

  • Нулевая
Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
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    Эксперт: YouTube выглядит как враждебная по отношению к России платформа

    8 сентября 2020, 18:35

    Текст: Андрей Резчиков

    Ограничение доступа к фильму «Беслан» доказывает, что на YouTube действует политическая цензура. Другой контент платформы на схожую тематику почему-то не попадает под запреты или ограничения, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Он поддержал решение Роскомнадзора напомнить владельцам платформы о запрете цензуры в России.

    «Сегодня YouTube выглядит как однозначно враждебная по отношению к России платформа. Одно из самых зримых доказательств – это как раз то, что изо всех многочисленных фильмов о трагедии в Беслане, только мощная работа журналиста ВГТРК Александра Рогаткина получила специальную черную метку, которая снижает количество просмотров. При этом просмотры все равно растут, ведь материал полностью не заблокирован», – считает первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. По его мнению, принадлежащий компании Google сервис не дал внятных объяснений причин, по которым фильм Рогаткина получил ограничение по возрасту.

    «Судя по всему, сервис пытается ограничивать всеми возможными инструментами российские СМИ, ограничивать не только патриотично настроенных авторов, но даже блогеров, которые стоят на нейтральной позиции, пытаются давать информацию непредвзято. Кроме того, YouTube ограничивает так называемую монетизацию, мешает им зарабатывать. При этом администраторы продвигают авторов, которые решают задачи антироссийского характера, очерняют нашу страну, ее историю, память жертв трагедий», – уверен собеседник.

    Малькевич поддержал решение Роскомнадзора напомнить зарубежному сервису о конституционном праве на свободу слова. «Любая компания, работающая на территории нашей страны, обязана вести свою деятельность в рамках российской юрисдикции. В нашей стране цензура неприемлема ни в каком выражении, особенно если это касается исторической памяти. Проявление политизированной цензуры недопустимо», – отметил эксперт.

    По мнению члена ОП, в данном случае Роскомнадзор «выступает защитником конституционных основ, причем вне зависимости от политической составляющей контента».

    «В отличие от YouTube, Роскомнадзор не блокирует, не предъявляет никаких претензий к контенту, пусть даже контент имеет какую-то политическую составляющую, неважно оппозиционный он или официозный. Блокировка происходит только в том случае, если напрямую нарушается закон – например, звучат призывы к террору, к насильственным действиям и так далее. Во всех остальных случаях контент выходит везде, пусть даже он кого-то раздражает в силу политической позиции. Соответственно, мы видим эти «две большие разницы». Но нам все равно продолжают рассказывать про «кровавый режим», закручивание гаек, отключение от Сети и разные прочие пугалки», – подчеркнул Малькевич.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник Роскомнадзор направил руководству Google LLC письмо с претензиями. Поводом стало решение администраторов принадлежащего этой компании сервиса YouTube ограничить распространение фильма Александра Рогаткина «Беслан». В ведомстве напомнили, что фильм транслировался в эфире общероссийского общедоступного телеканала «Россия 1» и не содержит какой-либо нелегальной информации. Расценив действия администрации YouTube как акт цензуры, Роскомнадзор потребовал при работе сервисов компании Google на территории России «строгого соблюдения законодательства по распространению информации, которое вытекает из запрета цензуры, установленного ч. 5 ст. 29 Конституции».

    В Google в ответ объяснили, что фильм действительно получил ограничение по возрасту «+18», поскольку администрация получила жалобы пользователей на сцены насилия или жестокости. Правила YouTube позволяют накладывать такие ограничения на документальные фильмы в подобных случаях. «Безопасность зрителей, авторов и партнеров YouTube – наш главный приоритет», – отметила пресс-служба Google, которую цитирует «Ридус».

    Напомним, фильм Рогаткина рассказывает о событиях сентября 2004 года, когда прибывшие из Чечни террористы захватили в Северной Осетии бесланскую школу №1 и удерживали более тысячи заложников, в том числе и детей, в течение трех дней.

    По мнению Малькевича, скандал с фильмом Рогаткина выявила проблему непрозрачной политики модерации западных социальных сетей. «Любой человек должен знать, за что он может пострадать на той или иной площадке новых медиа. Мы с коллегами в рабочей группе по противодействию распространению недостоверной информации в Сети требуем, чтобы правила модерации были прозрачны. Общие фразы о «нарушении правил сообщества» и поступлении жалоб от неких пользователей – это все от лукавого», – уверен эксперт.

    «Скажем, против любого российского контента могут быть инспирированы жалобы специально работающими на Украине бот-фермами. И что же, теперь все эти замечания учитывать? YouTube регулярно публикует ненавистнический и связанный с насилием контент. Там люди за деньги по требованию подписчиков вытворяют что угодно. Это же просто кошмар! Такой контент раскалывает общество в целом ряде стран, потому что противоречит их национальным ценностям и интересам. Но таков фирменный стиль Google и практически всех западных соцсетей», – считает Малькевич.

    Выход только один – российская альтернатива подобным сервисам, предлагает эксперт. «Я жду, когда государство проявит достаточный протекционизм. У гражданского общества в России есть запрос на собственные сервисы, на свои альтернативы этим зарвавшимся монополистам. Надеюсь, что уже в этом году на соответствующий запрос общества ответят наши производители, айтишники и стартаперы», – подытожил Малькевич.


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