Роскомнадзор осудил YouTube за запрет фильма «Беслан»

Роскомнадзор направил руководству Google LLC письмо из-за ограничения на территории России распространения на YouTube фильма Александра Рогаткина «Беслан». В ведомстве потребовали строгого соблюдения законодательства, запрещающего цензуру.

В Роскомнадзоре указали, что считают неприемлемыми на территории России «действия администрации YouTube по ограничению распространения фильма «Беслан», передает РИА «Новости».

В письме ведомства, направленном в Google LLC, говорится, что фильм отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый, однако он «транслировался в эфире общероссийского обязательного общедоступного телеканала «Россия 1» и не содержит какой-либо запрещенной информации».

«Расценив действия администрации YouTube как акт цензуры, Роскомнадзор потребовал при работе сервисов компании Google на территории России строгого соблюдения законодательства по распространению информации, которое вытекает из запрета цензуры, установленного ч. 5 ст. 29 Конституции», – добавили в Роскомнадзоре.

Ранее YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград» без возможности восстановления. В качестве причины блокировки видеохостинг назвал «нарушение экспортного законодательства». Детали претензий YouTube к телеканалу не уточняются.