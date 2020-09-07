В Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил помощнику президента Максиму Орешкину письмо с предложением ввести в условиях пандемии коронавируса выплату базового дохода безработным в дополнение к пособию по безработице.

По словам Кутепова, безусловный базовый доход представляет собой социальное пособие в виде регулярной выплаты фиксированной суммы денег от государства. Она обеспечит безработных минимальным уровнем потребления товаров, услуг и информации, передает РИА «Новости».

Также сенатор уточнил, что в период острой фазы пандемии коронавируса размер пособий по безработице повысили до прожиточного минимума, но эта мера оказалась недостаточной.

«Даже с учетом дополнительных выплат на несовершеннолетних детей в семьях безработных и других выплат домохозяйствам – все они не позволили компенсировать им утраченные доходы и поддержать достаточный уровень жизни», – отметил он.

Первоначальные расходы на выполнение программы предполагается компенсировать из Фонда национального благосостояния. Кутепов отметил, что финансовые резервы позволяют произвести стартовые затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.

При этом дополнительным источником финансирования этой программы могут быть средства, «ожидаемые от мультипликативного эффекта первоначальных целевых финансовых затрат, который возникает при стимулировании потребительского спроса». Программу планируется предусмотреть с 2020 до 2025 год.

«Дополнительные доходы консолидированного бюджета России полностью компенсируют первоначальные расходы. Функционирование программы в рассматриваемом варианте, после однократных стартовых затрат на запуск программы, обеспечивается в дальнейшем ежегодным приростом доходов консолидированного бюджета», – отмечается в документе.

Ранее президент Владимир Путин отметил, что благодаря повышению выплат по безработице на биржу труда пришли те, кто уже давно не работал.

Напомним, в начале августа сообщалось, что средний размер выплат на одного безработного в России в условиях пандемии вырос с 5 тыс. 880 рублей в феврале 2020 года до 8 тыс. 572 рублей в июле 2020-го.