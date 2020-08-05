Средний размер выплат для безработных в условиях коронавируса вырос

Средний размер выплат на одного безработного в России в условиях пандемии вырос с 5 тыс. 880 рублей в феврале 2020 года до 8 тыс. 572 рублей в июле 2020-го, указывается в пояснительной записке к проекту распоряжения правительства о выделении Роструду бюджетных ассигнований из резервного фонда на социальные выплаты безработным в регионах.

На фоне ситуации с коронавирусом были увеличены на определенный период 2020 года соцвыплаты отдельным категориям безработных, в том числе выплаты на несовершеннолетних детей. В данный момент на осуществление социальных выплат безработным гражданам предусмотрено 110,5 млрд рублей, передает ТАСС.

«По состоянию на 15 июля 2020 года израсходовано 60,7 млрд рублей (54,9%). При этом 29,9 млрд рублей приходится на июнь и первые 14 дней июля 2020 года, так как в указанном периоде осуществлялись все предусмотренные дополнительные выплаты безработным гражданам, а их численность находилась на самых высоких значениях – 2,5 млн человек, что в 3,1 раза и 1,47 раз больше, чем численность безработных за май и апрель», – следует из проекта распоряжения.

Средний размер выплат на одного безработного вырос с 5 тыс. 880 рублей (февраль 2020 года) до 8 тыс. 572 рублей (июль 2020 года) - в 1,4 раза.

По оценке Минтруда, ожидаемая среднемесячная численность официально зарегистрированных безработных в июле-августе составит порядка 3 млн человек, а с сентября начнется постепенное снижение численности до уровня июня 2020 года.

Мониторинг федеральной службы по труду и занятости показал, что в группу риска входят 15 субъектов, у которых израсходовано более 70% от предусмотренных средств на выплаты безработным – дефицит средств на август и сентябрь составит 19,971 млрд рублей. Именно такая сумма будет выделена из резервного фонда правительства в 2020 году.

В данный момент максимальный размер пособия по безработице в объеме МРОТ – 12 тыс. 130 рублей – установлен до конца 2020 года, а период выплаты повышенного минимального пособия в объеме 4,5 тыс. рублей – до 1 октября 2020 года.

Изначально максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тыс. рублей, а минимальный – 1,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России резко выросло число безработных.

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