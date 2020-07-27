Кому из россиян положены новые антикризисные выплаты?

Хотя пандемия в нашей стране вроде бы идет на спад, государство держит данное еще весной слово, проявляя заботу о тех, кто пострадал от COVID-19. Так, с 1 августа новым категориям наших сограждан гарантированы дополнительные выплаты. Каждый из родителей несовершеннолетних детей, лишившийся работы во время карантина и вставший на учет в службе занятости, получит пособие по безработице в повышенном размере – от 4,5 до 12,13 тыс. рублей.

Прибавку к зарплате получат и учителя, ведь школы из-за коронавируса тоже будут вынуждены работать в условиях перегрузок. С начала сентября по поручению президента Путина классные руководители в школах будут получать дополнительные выплаты в размере 5 тыс. рублей. Об этом в понедельник рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что региональные и муниципальные выплаты при этом останутся в силе.

Вообще в этом году социальные выплаты, государственная целевая помощь разным категориям населения побили все рекорды прошлых лет, как по объему, так и по спектру адресатов. Прежде всего, как и обещал Путин еще весной, помощь оказывается наиболее уязвимым социальным группам, пострадавшим от COVID-19. Меры поддержки ощутили на себе как «просевшие» во время пандемии отрасли, так и конкретные россияне, которые в силу своей профессии подвергаются наибольшему риску в борьбе с вирусом. Прежде всего, разумеется, речь идет о медиках.

В июньском обращении к гражданам глава государства объявил о решении продлить на июль и август все федеральные стимулирующие выплаты для врачей, медсестер, сотрудников служб скорой помощи, которые непосредственно оказывали помощь больным коронавирусной инфекцией. Как известно, выплаты составляют от 35 до 80 тыс. рублей в месяц. При этом выплаты, как и доплаты, освобождаются от налогов и при этом будут учтены при расчете отпускных.

Только в июле по поручению Путина правительство выделило около 7,5 млрд рублей для медработников, борющихся с вирусом. Дополнительные выплаты для сотрудников социальных учреждений – интернатов, домов престарелых, а также надбавки педагогам, психологам и медикам продлены до 15 сентября и также учитываются при расчете отпускных.

Кроме того, продолжат действовать все меры по поддержке рынка труда, увеличенному пособию по безработице, выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы.

К потерявшим работу вообще приковано особое внимание государства. На днях вновь выделены средства на пособия безработным, сообщает сайт Кабмина. Деньги через Роструд пойдут в бюджеты регионов. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, на выплаты безработным дополнительно ушло около 20 млрд рублей.

Столь же пристальное внимание уделяется семьям с детьми. Напомним, с первого дня лета дополнительные деньги выплачиваются малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет. Пособие составляет 50% от прожиточного минимума за каждый месяц с начала года. Семьям, где оба родителя потеряли работу, а детям меньше 18 лет, будут выплачены по 3 тыс. рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе. Другая мера помощи – удвоение минимального размера пособия по уходу за ребенком – с 3375 до 6751 рубля.

Сообщалось, что россияне за время пандемии получили выплаты на 26,5 млн детей на сумму в 617 млрд рублей.

Не остались без заботы государства и пенсионеры. С начала июля дополнительные выплаты получают пенсионеры – опекуны несовершеннолетних детей. Через несколько дней, с 1 августа, в России будут проиндексированы пенсии работающим пенсионерам – участникам программы софинансирования. Индексация также коснется получателей накопительных пенсий. Новые льготы предоставят и пенсионерам старше 75 лет, хотя до этого удвоение фиксированной части пенсии полагалось только для тех, кому уже 80 лет. Кроме того, пенсионерам дали рассрочку на выплату кредитных долгов, по которым приняты судебные решения. Положения закона применяются к документам, которые будут поступать к приставам до 1 октября этого года.

Кстати, с 1 июня вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам взыскивать с граждан в счет долгов поступающие пособия.

Весомыми считаются и меры поддержки для бизнеса, в том числе индивидуального. Те, кто на юридическом языке именуется «самозанятыми», в том числе пенсионеры, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере одного МРОТ (больше 12 тыс. рублей). Нововведение коснулось трех миллионов человек. Статус самозанятого теперь предоставляться не с 18 лет, как ранее, а с 16.

Также предпринимателям вернут до 20% денег, потраченных на покупку средств индивидуальной защиты для своих работников.

Но главной преференцией бизнес-сообщество признает введение специальных кредитов под 2% годовых для тех предприятий, кто удержался от массовых сокращений персонала. Этот шаг государства поддержал занятость в компаниях из пострадавших из-за коронавируса отраслей. Проценты по кредиту не надо платить ежемесячно, так как они капитализируются. Если до 1 апреля следующего года предприятие сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, то всю сумму кредита и процентной ставки погасит само государство; если удастся сохранить 80% персонала, то государство погасит половину.

Как известно, одной из самых пострадавших от пандемии стала туриндустрия и связанный с ней гостиничный бизнес. Правительство приняло решение их тоже стимулировать. Россияне смогут получить кэшбек за путешествия по стране – то есть нам впервые доплатят за отдых. Государство будет возвращать от 5 до 15 тыс. рублей от стоимости путевки или 15–20% от стоимости тура. При этом потратить на отдых нужно более 25 тыс. рублей, а срок бронирования должен составить более пяти ночей. Деньги будут перечисляться только на банковские карты «Мир». Кроме этого, на время летних школьных каникул правительство ввело скидку в 50% на железнодорожные билеты в Крым для школьников старше 10 лет.

Вполне возможно, меры поддержки населения будут и дальше расширяться.

Например, в Госдуме обсуждается идея выплаты дополнительно пяти тысяч рублей ежемесячно всем гражданам, достигшим 75 лет. Или выплата в 10 тыс. рублей ежемесячно на детей от 16 до 18 лет.

Подобной «разветвленной» политикой заботы о своих гражданах Россия подтверждает свой статус «социального» государства, закрепленный в обновленной Конституции.