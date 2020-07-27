Кому из россиян положены новые антикризисные выплаты?

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27 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 23:06  |  vz.ru
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Как долго нефть будет кормить Россию

Нефтегазовые доходы федерального бюджета из-за падения мировых цен сократились почти на 60%Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
В правительстве России все чаще звучат пессимистичные оценки как по поводу цен на нефть в будущем, так и о перспективах объемов российской добычи черного золота. Эти параметры имеют непосредственное отношение к благосостоянию буквально каждого жителя нашей страны. Сколько нефти добывает сейчас Россия и сколько денег это приносит и будет приносить в будущем? Подробности...
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Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 годаФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
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Как «конфузия» под Ригой научила русских побеждать шведов

Результаты петровских баталий сказываются на российской истории до сих порФото: Public domain
В начале XVIII века гремела великая Северная война между Россией и Швецией, оказавшаяся судьбоносной для Прибалтики. 315 лет назад под Мур-Мызой, в 80 км от Риги, произошел печально-анекдотический случай, превративший уже почти полную победу русских войск в поражение. Это происшествие стало хорошим уроком для российских военачальников – и вскоре они показали, что являются толковыми учениками, умеющими схватывать на лету.  Подробности...
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Зачем россиянам нужна Танзания

Танзания интересна для российских туристов и для российского бизнеса по нескольким причинам Фото: H. Schmidbauer/Blickwinkel/Global Look Press
Количество поисковых запросов на авиабилеты из России в Танзанию увеличилось в 70 раз. Причины этого очевидны: 1 августа правительство РФ откроет авиасообщение всего с тремя странами, в том числе с Танзанией. Ее включение в этот список объясняют разного рода «теориями заговоров», меж тем Танзания действительно важна для России − и с точки зрения туризма, и с точки зрения бизнеса.  Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Подвиг, как и любовь, анализу не поддается

Дарья Верясова, писатель, историк
27 июля – 95 лет со дня рождения младшего брата легендарной Зои – Александра Космодемьянского. Пожалуй, в моральном плане ему на войне пришлось труднее многих других. Подвиг старшей сестры заслонил от чужих глаз его личное геройство. Подробности...
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Космос нас уже не ждет

Герман Садулаев, писатель, публицист
Если наша планета станет непригодной для жизни, из-за удара астероида или после ядерной войны, то и человечество исчезнет. Никуда сбежать мы не сможем. Некуда бежать. Космос – всего лишь красивая картинка, декорация в окне нашего единственного дома. Подробности...
Обсуждение: 60 комментариев

Каким должен быть лучший подарок ко Дню ВМФ

Александр Тимохин, журналист
У российского общества отсутствует понимание одной принципиальной вещи. Силы флота – это инструмент для ведения войны. Они предназначены не для ракетных ударов издалека, не для демонстрации флага, не для престижа – а для боя. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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      В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

      В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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      Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

      Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

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              		   27 июля 2020, 22:49
              Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
              Текст: Андрей Самохин

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              Хотя пандемия в нашей стране вроде бы идет на спад, государство держит данное еще весной слово, проявляя заботу о тех, кто пострадал от COVID-19. Так, с 1 августа новым категориям наших сограждан гарантированы дополнительные выплаты. Каждый из родителей несовершеннолетних детей, лишившийся работы во время карантина и вставший на учет в службе занятости, получит пособие по безработице в повышенном размере – от 4,5 до 12,13 тыс. рублей.

              Прибавку к зарплате получат и учителя, ведь школы из-за коронавируса тоже будут вынуждены работать в условиях перегрузок. С начала сентября по поручению президента Путина классные руководители в школах будут получать дополнительные выплаты в размере 5 тыс. рублей. Об этом в понедельник рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что региональные и муниципальные выплаты при этом останутся в силе.

              Вообще в этом году социальные выплаты, государственная целевая помощь разным категориям населения побили все рекорды прошлых лет, как по объему, так и по спектру адресатов. Прежде всего, как и обещал Путин еще весной, помощь оказывается наиболее уязвимым социальным группам, пострадавшим от COVID-19. Меры поддержки ощутили на себе как «просевшие» во время пандемии отрасли, так и конкретные россияне, которые в силу своей профессии подвергаются наибольшему риску в борьбе с вирусом. Прежде всего, разумеется, речь идет о медиках.

              В июньском обращении к гражданам глава государства объявил о решении продлить на июль и август все федеральные стимулирующие выплаты для врачей, медсестер, сотрудников служб скорой помощи, которые непосредственно оказывали помощь больным коронавирусной инфекцией. Как известно, выплаты составляют от 35 до 80 тыс. рублей в месяц. При этом выплаты, как и доплаты, освобождаются от налогов и при этом будут учтены при расчете отпускных.

              Только в июле по поручению Путина правительство выделило около 7,5 млрд рублей для медработников, борющихся с вирусом. Дополнительные выплаты для сотрудников социальных учреждений – интернатов, домов престарелых, а также надбавки педагогам, психологам и медикам продлены до 15 сентября и также учитываются при расчете отпускных.

              Кроме того, продолжат действовать все меры по поддержке рынка труда, увеличенному пособию по безработице, выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы.

              К потерявшим работу вообще приковано особое внимание государства. На днях вновь выделены средства на пособия безработным, сообщает сайт Кабмина. Деньги через Роструд пойдут в бюджеты регионов. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, на выплаты безработным дополнительно ушло около 20 млрд рублей.

              Столь же пристальное внимание уделяется семьям с детьми. Напомним, с первого дня лета дополнительные деньги выплачиваются малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет. Пособие составляет 50% от прожиточного минимума за каждый месяц с начала года. Семьям, где оба родителя потеряли работу, а детям меньше 18 лет, будут выплачены по 3 тыс. рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе. Другая мера помощи – удвоение минимального размера пособия по уходу за ребенком – с 3375 до 6751 рубля.

              Сообщалось, что россияне за время пандемии получили выплаты на 26,5 млн детей на сумму в 617 млрд рублей.

              Не остались без заботы государства и пенсионеры. С начала июля дополнительные выплаты получают пенсионеры – опекуны несовершеннолетних детей. Через несколько дней, с 1 августа, в России будут проиндексированы пенсии работающим пенсионерам – участникам программы софинансирования. Индексация также коснется получателей накопительных пенсий. Новые льготы предоставят и пенсионерам старше 75 лет, хотя до этого удвоение фиксированной части пенсии полагалось только для тех, кому уже 80 лет. Кроме того, пенсионерам дали рассрочку на выплату кредитных долгов, по которым приняты судебные решения. Положения закона применяются к документам, которые будут поступать к приставам до 1 октября этого года.

              Кстати, с 1 июня вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам взыскивать с граждан в счет долгов поступающие пособия.

              Весомыми считаются и меры поддержки для бизнеса, в том числе индивидуального. Те, кто на юридическом языке именуется «самозанятыми», в том числе пенсионеры, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере одного МРОТ (больше 12 тыс. рублей). Нововведение коснулось трех миллионов человек. Статус самозанятого теперь предоставляться не с 18 лет, как ранее, а с 16.

              Также предпринимателям вернут до 20% денег, потраченных на покупку средств индивидуальной защиты для своих работников.

              Но главной преференцией бизнес-сообщество признает введение специальных кредитов под 2% годовых для тех предприятий, кто удержался от массовых сокращений персонала. Этот шаг государства поддержал занятость в компаниях из пострадавших из-за коронавируса отраслей. Проценты по кредиту не надо платить ежемесячно, так как они капитализируются. Если до 1 апреля следующего года предприятие сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, то всю сумму кредита и процентной ставки погасит само государство; если удастся сохранить 80% персонала, то государство погасит половину.

              Как известно, одной из самых пострадавших от пандемии стала туриндустрия и связанный с ней гостиничный бизнес. Правительство приняло решение их тоже стимулировать. Россияне смогут получить кэшбек за путешествия по стране – то есть нам впервые доплатят за отдых. Государство будет возвращать от 5 до 15 тыс. рублей от стоимости путевки или 15–20% от стоимости тура. При этом потратить на отдых нужно более 25 тыс. рублей, а срок бронирования должен составить более пяти ночей. Деньги будут перечисляться только на банковские карты «Мир». Кроме этого, на время летних школьных каникул правительство ввело скидку в 50% на железнодорожные билеты в Крым для школьников старше 10 лет.

              Вполне возможно, меры поддержки населения будут и дальше расширяться.

              Например, в Госдуме обсуждается идея выплаты дополнительно пяти тысяч рублей ежемесячно всем гражданам, достигшим 75 лет. Или выплата в 10 тыс. рублей ежемесячно на детей от 16 до 18 лет.

              Подобной «разветвленной» политикой заботы о своих гражданах Россия подтверждает свой статус «социального» государства, закрепленный в обновленной Конституции.


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