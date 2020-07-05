Правительство выделило около 7,5 млрд рублей на выплаты медикам

По поручению президента Владимира Путина правительство выделило около 7,5 млрд рублей на июльские выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом.

«Около 7,5 млрд рублей будет направлено на специальные выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, 19 мая президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за плохо прописанные принципы выплат медикам, из-за чего произошли задержки с доплатами.

Также в июне Путин предложил продлить дополнительные выплаты соцработникам до осени.