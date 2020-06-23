Путин предложил продлить дополнительные выплаты соцработникам до осени

Президент Владимир Путин во время своего видеообращения к гражданам России предложил продлить дополнительные выплаты соцработникам в связи с пандемией коронавируса.

«Дополнительные выплаты мы предусмотрели для сотрудников социальных учреждений, детских интернатов, домов престарелых, педагогам, психологам, медицинскому персоналу. Они сейчас трудятся непрерывно, двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции и тем самым защитить людей, за которыми они ухаживают. Выплаты для таких специалистов начисляются за период с 15 апреля по 15 июля, предлагаю также продлить их еще на два месяца – то есть, до 15 сентября», – цитирует Путина РИА «Новости».

Как и для медработников, эти выплаты будут учитывать для расчета отпускных, пояснил он.

Он напомнил, что борьба с эпидемией продолжается, так же как и напряженная работа в больницах, поликлиниках, на станциях скорой помощи, поэтому, принято решение продлить все выплаты медикам на июль и август.

«Поддержать, обеспечить вас (врачей – прим. ВЗГЛЯД) всем необходимым – это святая обязанность государства. Мы это делали и будем делать для этого все возможное. И не снимаем эти вопросы с контроля. В том числе это касается и материальной поддержки для медицинских работников, которые участвовали в борьбе с эпидемией», – сказал Путин.

Также глава государства заявил, что душа и опора отечественного здравоохранения – это люди. Он выразил благодарность всем медикам, принявшим основной удар эпидемии коронавируса.

Российское здравоохранение показало способность реагировать на экстренные ситуации, в других странах же перегрузка клиник привела к высокой смертности, указал Путин.

19 мая президент Владимир Путин раскритиковал правительство за плохо прописанные принципы выплат медикам, из-за чего произошли задержки с доплатами.

В июне премьер Михаил Мишустин сообщил, что общая сумма субсидий на выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, превысит 5 млрд рублей.

Отметим, что поправки в Конституцию, голосование по которым состоится 25 июня – 1 июля, предусматривают усиление прав россиян на получение бесплатной и качественной медицинской помощи. Ответственность за это теперь предложено возложить на все уровни власти: от федеральной до муниципальной.

Обращение Путина к россиянам транслируется на YouTube-канале RT.