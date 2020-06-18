Субсидии на выплаты медработникам превысят 5 млрд рублей

Общая сумма субсидий на выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, превысит 5 млрд рублей, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.

На заседании правительства премьер напомнил, что власти России направляют дополнительные средства на президентские выплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами с коронавирусом, передает РИА «Новости».

«В середине апреля на президентские выплаты работникам федеральных медицинских организаций правительство направило субсидию на сумму свыше 3,9 миллиарда рублей. Сегодня выделим еще более 1 миллиарда рублей. Таким образом, общая сумма субсидии превысит 5,022 миллиарда рублей», – сказал Мишустин.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, стабилизировалась.

Напомним, 19 мая президент Владимир Путин раскритиковал правительство за плохо прописанные принципы выплат медикам, из-за чего произошли задержки с доплатами.

Премьер Михаил Мишустин поручил устранить все недочеты, которые озвучил Путин. Также он высказался против попыток региональных чиновников рассчитывать надбавки медикам в зависимости от отработанных часов или смен.