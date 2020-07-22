В России резко выросло число безработных

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Санкции США против «Северного потока – 2» заставят ЕС нарушить закон

Российские газопроводы всегда раздражали американцев Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
США сделали еще один шаг на пути введения новых санкций против «Северного потока – 2» и заодно против «Турецкого потока». Теперь их введение неизбежно. Неизвестным остается лишь одно – какой из вариантов рестрикций против российских газопроводов будет введен. Ведь под удар Америки может попасть и ЕС, которому придется выбирать – попасть под санкции США или нарушить свои законы. Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Скандал с С-400 подпортил репутацию США на мировом рынке вооружений

Новейшие американские истребители вряд ли теперь усилят ВВС ТурцииФото: Brian Jenkins/Burlington Free Press/Reuters
В истории вокруг громкого шантажа Турции Соединенными Штатами из-за российских комплексов С-400 поставлена финальная точка. Вашингтон окончательно решил судьбу истребителей F-35, сделанных по заказу Турции – они будут поставлены американским Вооруженным силам. Парадокс в том, что таким образом США наказывают в первую очередь сами себя. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Ежедневно растущая ненависть вредит решению проблемы Карабаха

Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Стычки между Арменией и Азербайджаном отбросили переговорный процесс на несколько лет. Они освежили историческую память и еще больше нагнетают и без того враждебные настроения в двух республиках. Подробности...

Погромы церквей как симптом ползучей революции

Сергей Худиев, публицист, богослов
Почему-то чем больше прогрессивные силы Запада преуспевают в «борьбе с ненавистью», тем больше ненависти обрушивается на христианские церкви и христианскую веру в целом. Подробности...
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Почему провалился план «Барбаросса»

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 21 июля 1940 года, Гитлер отдал распоряжение своим военным: «Обращаемся к русской проблеме. Продумайте все подготовительные вопросы». Месяцы планирования превратили это распоряжение в «Барбароссу» – план войны на уничтожение Советского Союза. Подробности...
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      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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              В России резко выросло число безработных

              22 июля 2020, 11:10

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля выросло в 3,5 раза, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

              Мишустин указал в ходе отчета о деятельности правительства в Госдуме, что «коронавирус сильно изменил рынок труда»: «С 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в службах занятости, выросло в три с половиной раза».

              В данный момент это около 3 млн человек, передает РИА «Новости».

              Премьер отметил, что правительство продлило на три месяца выплату пособий тем, кто остался без работы до начала распространения коронавируса, «это свыше 1 млн человек».

              Он подчеркнул, что, несмотря на глобальные вызовы, борьба с бедностью по-прежнему остается первостепенной задачей для правительства России, при этом меры, принятые для поддержки граждан на фоне коронавируса, можно считать беспрецедентными.

              Кроме того, российские власти оказали поддержку 13 тыс. индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены закрыть свое дело после 1 марта, «всем им назначено максимальное пособие в размере одного МРОТ».

              Мишустин отметил, что все службы занятости в это непростое время работали в онлайн-режиме.

              По его словам, восстановление рынка труда невозможно без развития экономики: «И мы хорошо понимали это, когда принимали решение о том, кого надо поддерживать в период действия жестких ограничений. Требовалось максимально снизить издержки бизнеса. Помочь предпринимателям сохранить свое дело и не потерять деловых партнеров».

              Так, сразу были приняты экстренные меры поддержки наиболее пострадавших отраслей: «Авиаперевозки, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание. По мере расширения кризисных явлений – также обратили особое внимание на розничную торговлю непродовольственными товарами, сферу культуры и средства массовой информации».

              Он указал, что в первую очередь это касалось малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, так как «у них запас прочности гораздо меньше, чем у крупных компаний, предприятий».

              Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин одобрил ряд неотложных мер, в частности, малому и среднему бизнесу предоставили отсрочку по обязательным платежам, для всех субъектов малого и среднего предпринимательства в два раза – с 30 до 15% уменьшены страховые взносы с заработных плат, которые превышали один МРОТ.

              «Это постоянно действующая мера, которая не просто помогла такому бизнесу пережить сложный период, но и дала возможность успешно развиваться дальше. Третье: за второй квартал и вовсе списали налоги и страховые взносы. Такую поддержку получили свыше полутора миллионов малых и средних компаний и индивидуальных предпринимателей», – сказал он.

              Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не допустила взрывного, драматического роста безработицы как в ряде других государств.


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