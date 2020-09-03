Путин сказал, к чему привело повышение суммы выплат по безработице

Президент Владимир Путин отметил, что благодаря повышению выплат по безработице на биржу труда пришли те, кто уже давно не работал. На этот факт он обратил внимание в ходе беседы с временно исполняющим обязанности главы Чувашии Олегом Николаевым.

«Я понимаю, что сейчас обратились в службы занятости те люди, которые давно уже, на самом деле, не работали, просто мы повысили выплаты по безработице и люди пришли. Но и хорошо, что они пришли, пусть они эти деньги получают», – цитирует ТАСС президента.

По словам Путина, уровень безработицы в Чувашии «ненамного, меньше процентного пункта, но тоже повыше, чем в среднем по России», а статистика поменялась за счет вновь вставших на учет по безработице.

«Но это везде так, не только у вас, это во всех субъектах так. Все-таки у вас чуть меньше процентного пункта, повторяю, но в целом безработица повыше», – констатировал Путин, отметив, что «здесь нет ничего необычного, ничего страшного». Тем не менее, он призвал врио главы региона обратить на это внимание.

По оценке президента, по основным показателям в Чувашии «все в порядке». «Ну, все никогда не может быть в порядке, но, во всяком случае, тенденция очень хорошая, позитивная по всем, повторяю, основным показателям», – сказал он.

Также Путина порадовало, что власти региона смогли трансформировать позитивные тенденции в экономике в социальную инфраструктуру. «У вас количество врачей на 10 тыс. жителей выше, чем в среднем по стране. У вас количество обучающихся в общеобразовательных организациях в одну смену тоже выше, чем по стране, это позитивный момент», – сказал он, отметив и обеспеченность дошкольными учреждениями.

Напомним, в начале августа сообщалось, что средний размер выплат на одного безработного в России в условиях пандемии вырос с 5 тыс. 880 рублей в феврале 2020 года до 8 тыс. 572 рублей в июле 2020-го.

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