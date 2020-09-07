Пожилой мужчина умер на концерте Земфиры в Петербурге

Во время концерта Земфиры на петербургском музыкальном фестивале Stereoleto умер 63-летний мужчина, сообщил источник в силовых структурах.

Как сообщает РИА «Новости», во время музыкального фестиваля Stereoleto, который прошел в воскресенье на Васильевском острове в Петербурге пожилому мужчине стало плохо, он скончался в машине скорой помощи.

Представители площадки «Севкабель Порт», где проходило мероприятие, на данный момент не прокомментировали инцидент.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что пожилому работнику сцены стало плохо во время выступления Земфиры.

В 2019 году сообщалось, что в Оренбурге пенсионер умер во время циркового номера с клоунами.