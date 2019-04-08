Пенсионер умер во время номера с клоунами в Оренбурге

В Оренбурге во время циркового представления скончался пенсионер, сообщает управление СК по региону.

Инцидент случился после выступления с клоунами. Пенсионер пришел на представление с внуками, говорится на сайте СК.

Предварительно известно, что мужчина вышел на манеж в качестве помощника. Ему стало плохо во время исполнения шуточных сцен с клоуном, после чего, как сообщает СК, зритель «перестал подавать признаки жизни».

СК проводит доследственную проверку, также назначены необходимые экспертизы для установления причины смерти пенсионера.