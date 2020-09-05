Тихановская похвалила Латушко за переход на сторону белорусской оппозиции

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась в Литве с членом президиума координационного совета белорусской оппозиции Павлом Латушко.

«Мы не были лично знакомы, но я очень рада, что мы продолжаем борьбу вместе. Господин Латушко показал своим примером, что никогда не поздно перейти на сторону народа», – приводит слова Тихановской Telegram-канал «Пул первой».

По мнению экс-кандидатки, Латушко хорошо осведомлен о том, как «работает так называемая «власть» изнутри», и продолжает усиливать координационный совет.

«Я очень ценю, что мы работаем для новой Белоруссии единой командой», – отметила она.

Латушко заявлял, что отправился из Белоруссии в Польшу, где планировал принять участие в международной конференции. Он сообщал, что хочет провести в Варшаве встречи с членами правительства и депутатами, а потом посетить Вильнюс.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что Латушко в прошлом «на коленях» просил устроить его в правительство.

Штаб экс- Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а сама она сообщила о создании в республике Координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.