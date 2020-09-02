Член совета белорусской оппозиции Латушко отправился в Польшу

Член белорусского координационного совета оппозиции Павел Латушко отправился в Польшу, где намерен принять участие в международной конференции.

«Я нахожусь в Польше, где принимаю участие международном форуме», – цитирует Латушко ТАСС. Он добавил, что планирует провести в Варшаве встречи с членами правительства и депутатами, а потом намеревается посетить Вильнюс.

В координационном совете оппозиции сообщили, что Латушко после поездки намерен вернуться в Минск.

Белорусский президент Александр Лукашенко отметил, что Латушко, ранее занимавший пост министра культуры, пересек «красную линию».

«По закону он [Латушко] ответит, он перешел красную линию», – заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что помогал Латушко устраиваться на высокие государственные посты.

«[Латушко] на коленях стоял, дрожал: «Пошлите меня в правительство». Стал министром [культуры]. Поработал министром. «Я хочу послом быть». – «Куда?» – «Во Францию». – «Ладно, езжай во Францию». Как-то старался по-отечески относиться. Оттуда (из Франции) приехал, тоже просился в правительство, [но] не было такого портфеля. «Можно я поработаю где-нибудь там и там?» – «Где?» – «Хочу в [театре имени] Янки Купалы». – «Иди поработай», – сказал глава республики.

Лукашенко предположил, что Латушко мог перейти на сторону оппозиции, поскольку ему показалось, что «власть наклонилась, а может быть, где-то рухнула».

«Но не потому, что он наконец-то проснулся или мама ему глаза открыла. Нет, он и был такой. Но он увидел, что, наверное, в этой власти все, она рухнет, надо бежать в другую. Вот он и побежал», – сказал он.

Напомним, ведущий эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич заявил газете ВЗГЛЯД, что у белорусской оппозиции «появилось несколько лидеров». При этом «больше шансов стать единоличным лидером у члена президиума координационного совета оппозиции Павла Латушко. У него опыт, связи в структурах власти. Он умеет четко формулировать позицию».