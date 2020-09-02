Лукашенко рассказал о «стоявшем на коленях» лидере оппозиции

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко в прошлом «на коленях» просил устроить его в правительство, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил, что бывший министр культуры и дипломат Латушко «перешел красную линию», став оппозиционером, и «ответит по закону», передает ТАСС со ссылкой на ОНТ.

Президент заявил, что помогал Латушко устраиваться на высокие должности. По его словам, Латушко «на коленях стоял, дрожал: «Пошлите меня в правительство».

«Стал министром, – рассказал Лукашенко. – Поработал министром. «Я хочу послом быть». – «Куда?» – «Во Францию». – «Ладно, езжай во Францию».

Лукашенко сказал, что «старался по-отечески относиться» к Латушко. Как считает президент, тот перешел в оппозицию, решив, что «власть наклонилась, а может быть, где-то рухнула». По мнению Лукашенко, Латушко стал оппозиционером «не потому, что он наконец-то проснулся или мама ему глаза открыла», он «и был такой», а сейчас «увидел, что, наверное, в этой власти все, она рухнет, надо бежать в другую».

«Вот он и побежал», – сказал Лукашенко.

Напомним, ведущий эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич заявил газете ВЗГЛЯД, что у белорусской оппозиции «появилось несколько лидеров». При этом «больше шансов стать единоличным лидером у члена президиума координационного совета оппозиции Павла Латушко. У него опыт, связи в структурах власти. Он умеет четко формулировать позицию».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД