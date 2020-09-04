Российские спецслужбы начали анализ данных Минска по заявлению Берлина о Навальном

Спецслужбы России анализируют переданные накануне Минском данные о том, что заявления ФРГ об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «в целом это материалы, которые по линии специальных служб циркулируют, они анализируются в наших спецслужбах», передает РИА «Новости».

По его словам, эти материалы были переданы в четверг, президент Белоруссии Александр Лукашенко «сказал, что они будут переданы в ФСБ».

После ФСБ доложит президенту Владимиру Путину выводы по переданной Минском записи о фальсификации заявлений об отравлении Навального.

Ранее Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву.