Длинные каникулы у школьников в Москве вызвали всплеск спроса на турпоездки

Длинные каникулы и рекомендация мэра Москвы Сергея Собянина перевести сотрудников на удаленную работу в связи с распространением коронавируса вызвали всплеск спроса на туристические поездки в начале октября, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«За последние два дня, после того как мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении осенних школьных каникул до двух недель, количество запросов на отдых резко увеличилось. Мы пока не можем сказать, какой объем сейчас продаж на эти две недели, но люди активно звонят и спрашивают о вариантах отдыха. Операторы предполагают, что на начало октября действительно придется всплеск спроса, связанный именно с длинными каникулами», – сказала Ломидзе РИА «Новости».

По ее словам, многие сотрудники на удаленке предпочитают работать непосредственно с курортов.

«Совокупность этих обстоятельств привели к тому, что резко вырос спрос на Краснодарский край, Крым, Ставропольский край. Курорты Анталии тоже вошла в десятку востребованных направлений, но примерно на 7-ом месте, уступая не только южным российским направлениям, но и Алтаю, Казани, Калининградской области», – сказала исполнительный директор АТОР.



«Я думаю, что россияне отдают предпочтение отечественным направлениям потому, что в условиях повышенной опасности заражения COVID-19 им спокойнее путешествовать по родной стране, чем за границей. Люди просто хотят захватить еще немного солнца, так как многим из них летом так и не удалось отдохнуть», – отметила Ломидзе.

Ранее Представители туриндустрии рассказали, что россияне бронируют апартаменты с видом на море или на горы, чтобы жить там во время режима дистанционной работы.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что ученики московских школ отправятся на осенние каникулы с 5 по 18 октября включительно. Также в Москве приостановлено посещение детских досуговых организаций. При этом детские сады и дошкольные группы в Москве продолжат работать в обычном режиме.

Собянин сообщил, что такое решение было принято по рекомендации санитарных врачей из-за осеннего распространения простудных заболеваний.