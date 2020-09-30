Представители туриндустрии рассказали о новой тенденции

Россияне бронируют апартаменты с видом на море или на горы, чтобы жить там во время режима дистанционной работы, рассказал исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин.

В компании отмечают в последние две недели рост спроса на апартаменты с собственной кухней, причем такие места выбирают для длительной аренды, передает ТАСС.

«Очень интересная тенденция: сейчас опять начал расти спрос на объекты с инфраструктурой – то есть апартаменты. Люди, кто [во время карантина] находился в квартирах довольно длительное время, сейчас заранее готовятся, себе что-то бронируют, чтобы можно было уединиться, начинают готовиться пересидеть на удаленке в комфортных условиях с видом на море, горы и так далее», – рассказал Толчин.

Цены на отдых в России на сегодня стабильные, отметил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. «Скачка цен и увеличения цен на туристические поездки мы не ожидаем. Этого точно не будет из-за новых ограничений по ковиду», – пояснил он.

Напомним, второй этап продаж туров по России с кешбэком откроется в октябре и продлится минимум 1,5 месяца.