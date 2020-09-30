Пушков оценил новое официальное обращение Киева к Лукашенко

Решение Киева не называть Александра Лукашенко президентом Белоруссии исключает его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Киев считает, что нашел «соломоново решение» – персональные санкции против Лукашенко не ввел, но президентом его не признал, и будет обращаться к нему без указания должности. На деле это немногое меняет: Киев не идет так далеко, как прибалтийские столицы, но в целом в том же русле – Лукашенко в качестве президента не признает», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, такая позиция исключает возможность встреч Лукашенко и Зеленского. Украина не может вести самостоятельную политику в отношении Белоруссии, уверен сенатор. Это, полагает Пушков, обосновывается отсутствием «какой либо самостоятельности в международных делах в целом и полной зависимости от позиции ЕС и США»

«Поэтому рассчитывать на «особые отношения» Минску уже не приходится», – заключил он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после завершения срока полномочий Лукашенко как президента Белоруссии представители Украины будут называть его лишь по имени и фамилии, без указания должности главы белорусского государства.

Напомним, на прошлой неделе Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также его не признали в Германии, Польше, Эстонии, США и еще в ряде стран. МИДы Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию недостаточно легитимной.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему власти Украины встали в ряды самых активных критиков белорусского президента.