Германия призвала Россию и Турцию повлиять на стороны конфликта в Карабахе

Германия призывает Россию и Турцию использовать свое «особое» влияние для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, заявил госминистр иностранных дел ФРГ Михаэль Рот.

«Драматичная эскалация конфликта в Нагорном Карабахе показывает, что замороженные конфликты нужно сделать разрешенными конфликтами, иначе они постоянно будут вспыхивать. Мы находимся в тесном контакте с Арменией и Азербайджаном, а также с партнерами в регионе», – цитирует РИА «Новости» министра.

По инициативе Совбез ООН Рот принял резолюцию с призывом прекратить бои.

«Страны, такие как Россия и Турция, которые имеют особое влияние в регионе, должны серьезно отнестись к своей особой ответственности для долгосрочного решения. Мы делаем в первую очередь акцент на минскую группу», – добавил он.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Напомним, в воскресенье началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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